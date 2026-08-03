अर्थबोध : लाइफ सायकल फंड कसे कार्य करतात?

दिनेश शेठ, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीएभांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने अलीकडेच लाइफ सायकल फंड या नव्या प्रकारच्या म्युच्युअल फंडांना परवानगी दिली आहे. या फंडांमध्ये गुंतवणुकीचे वाटप (ॲसेट ॲलोकेशन) गुंतवणूकदाराच्या उद्दिष्ट वर्षानुसार आपोआप बदलत जाते..लाइफ सायकल फंड म्हणजे काय?हे ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंड आहेत. सुरुवातीच्या काळात फंडातील मोठा हिस्सा शेअरमध्ये गुंतवला जातो, जेणेकरून दीर्घकालीन भांडवली वाढ साधता येईल. उद्दिष्ट वर्ष जवळ येत जाईल, तसे शेअरमधील गुंतवणूक हळूहळू कमी करून रोख्यांमध्ये (डेट) गुंतवणूक वाढवली जाते. त्यामुळे गुंतवणुकीतील जोखीम कालांतराने कमी होत जाते. यामुळे गुंतवणूकदाराला स्वतः वारंवार पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करण्याची गरज राहत नाही..हे फंड कुठे गुंतवणूक करतात?हे फंड शेअर, रोखे, रिट्स (REITs), इनव्हिट्स (InvITs) आणि ‘सेबी’ने मान्यता दिलेल्या इतर मालमत्ता वर्गांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. सुरुवातीच्या काळात शेअरचे प्रमाण अधिक असते. उद्दिष्ट वर्ष जवळ आल्यावर शेअरमधील गुंतवणूक कमी करून रोख्यांमधील गुंतवणूक वाढवली जाते. या पूर्वनियोजित बदलाच्या प्रक्रियेला ‘ग्लाइड पाथ’ असे म्हणतात..हे फंड कोणासाठी योग्य? निवृत्तीचे नियोजन करणारे. मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा भविष्यातील खर्चासाठी निधी उभारणारे. दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे असलेले गुंतवणूकदार. ज्यांना स्वतः पोर्टफोलिओचे नियमित व्यवस्थापन करणे शक्य नसते..जोखीम काय?सर्व गुंतवणूकदारांसाठी एकच ‘ग्लाइड पाथ’ योग्य ठरेल, असे नाही. सुरुवातीच्या काळात शेअर बाजारातील चढ-उतारांमुळे परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो. नंतरच्या टप्प्यात रोखे गुंतवणुकीवर व्याजदरातील बदलांचा परिणाम होऊ शकतो. बदलत्या बाजार परिस्थितीत निश्चित ‘ग्लाइड पाथ’ नेहमीच सर्वोत्तम ठरेल, असेही नाही..गुंतवणुकीपूर्वी काय तपासावे?फंड शेअरमधून रोख्यांमध्ये किती वेगाने आणि कोणत्या पद्धतीने गुंतवणूक बदलतो, हे समजून घ्या.‘सेबी’च्या नियमानुसार लवकर पैसे काढल्यास एक्झिट लोड लागू होतो.एका वर्षाच्या आत : ३ टक्केदोन वर्षांच्या आत : २ टक्केतीन वर्षांच्या आत : १ टक्कातीन वर्षांनंतर : एक्झिट लोड नाही.या फंडांची तुलना हायब्रीड फंड, सेवानिवृत्ती निधी, ‘एनपीएस’ आणि स्वतः व्यवस्थापित पोर्टफोलिओशी करून निर्णय घ्यावा..थोडक्यात, लाइफ सायकल फंड हे ‘एकदा गुंतवा आणि उद्दिष्टापर्यंत पोर्टफोलिओ आपोआप जोखमींनुसार बदलत राहू द्या’ या संकल्पनेवर आधारित आहेत. दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे गाठू इच्छिणाऱ्या आणि नियमित पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनाचा त्रास टाळू पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक सोपा, शिस्तबद्ध आणि उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.