Sakal Money

अर्थबोध : लाइफ सायकल फंड कसे कार्य करतात?

सेबी मान्य लाइफ सायकल फंडांमुळे उद्दिष्ट वर्षानुसार शेअर ते रोखे असा आपोआप बदलणारा पोर्टफोलिओ; दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी शिस्तबद्ध, कमी जोखमीचा पर्याय
SEBI’s new Life Cycle Funds automatically shift investments from equities to debt as financial goals approach, helping investors manage risk without frequent portfolio rebalancing.

SEBI’s new Life Cycle Funds automatically shift investments from equities to debt as financial goals approach, helping investors manage risk without frequent portfolio rebalancing.

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सकाळ डिजिटल टीम
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दिनेश शेठ, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए

भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने अलीकडेच लाइफ सायकल फंड या नव्या प्रकारच्या म्युच्युअल फंडांना परवानगी दिली आहे. या फंडांमध्ये गुंतवणुकीचे वाटप (ॲसेट ॲलोकेशन) गुंतवणूकदाराच्या उद्दिष्ट वर्षानुसार आपोआप बदलत जाते.

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