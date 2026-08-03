स्मार्ट माहिती : ‘सीकेवायसी २.०’

सुधाकर कुलकर्णी, र्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपीसध्या आपल्याला बँकेत खाते उघडताना, म्युच्युअल फंडात प्रथमच गुंतवणूक करताना, डी-मॅट खाते उघडताना; तसेच विमा पॉलिसी घेताना प्रत्येक ठिकाणी स्वंतत्र ‘केवायसी’ची (नो युवर कस्टमर) पूर्तता करावी लागते. मात्र, एक ऑगस्ट २०२६ पासून ‘केवायसी’बाबत एक मोठा बदल होत असून, यामुळे ग्राहकाला वारंवार ‘केवायसी’ची पूर्तता करावी लागणार नाही. नव्याने सुरू होत असलेल्या ‘सीकेवायसी२.०’ (CKYC २.०) अंतर्गत केंद्रीय नोंदणीकृत संस्थेकडे (CERSAI) तुमचा एकच सेन्ट्रलाइज्ड ‘केवायसी’ डेटाबेस तयार केला जाईल..यामध्ये तुम्हाला १४ अंकी ‘केवायसी’ नंबर दिला जाईल, जो तुमचा ‘युनिक केवायसी आयडी’ असेल. भविष्यात कोणत्याही ठिकाणी नव्याने खाते उघडताना हा ‘युनिक केवायसी आयडी’ दिल्यास ‘केवायसी’ पूर्तता अपोआप पूर्ण होईल. पुन्हा पॅन/आधार/फोटो द्यावा लागणार नाही. यामुळे वेळेची बचत होईल व खर्चही वाचेल. तसेच बनावट कागदपत्र देऊन होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांना आळा बसेल..विशेष म्हणजे आपण कधी आपल्या बँक खात्यात निवासाचा पत्ता किंवा मोबाइल नंबर, ई-मेल बदलला, तर तो डेटा केंद्रीय नोंदणीकृत संस्थेच्या प्रणालीमध्ये आपोआप अद्ययावत होईल, यामुळे आपल्या इतर खात्यांमध्येही (उदा. म्युचुअल फंड, डी-मॅट खाते, विमा पॉलिसी आदी) बदल केला जाईल. कोणतेही नवे खाते उघडताना तुमचा ‘सीकेवायसी आयडी ’ (१४ अंकी नंबर) घेताना तुमची संमती घेणे संबंधित संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे . त्यासाठी तुमच्या मोबाइलवर आलेला ‘ओटीपी’ देऊन अशी संमती देता येईल. ‘ओटीपी’ दिल्यावर संबंधित संस्था सेन्ट्रलाइज्ड केवायसी डेटाबेसमधून तुमच्या ‘केवायसी’ची पूर्तता करून घेईल. थोडक्यात, तुमच्या संमतीशिवाय ‘केवायसी’ पूर्तता होऊ शकत नाही. अशा प्रत्येक नोंदीला एक विश्वासांक (confidence score) दिला जाईल, यामुळे कोणत्या संस्थेने ‘केवायसी’ केली आहे, हे देखील कळू शकेल..‘सीकेवायसी’ क्रमांक कसा मिळेल?आपला १४ अंकी ‘सीकेवायसी’ क्रमांक सहज मिळविता येतो. काही बँका खात्याच्या स्टेटमेंटमध्ये ट तसेच मोबाइल ॲपमध्ये याचा उल्लेख करतात. तसा उल्लेख नसेल, तर बँकेत जाऊन आपल्या खात्याशी लिंक असलेला ‘सीकेवायसी’ क्रमांक मागू शकता; तसेच तुमच्या म्युच्युअल फंड अथवा शेअरच्या एकत्रित अहवालात (CAS-consolidated account statement) हा क्रमांक मिळू शकतो. याशिवाय ‘केवायसी’ रजिस्ट्रेशन एजन्सीच्या पोर्टलवरूनही हा क्रमांक मिळवता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.