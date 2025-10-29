Premium|Inflation : महागाई वाढते म्हणजे काय? तिचा खरा अर्थ आणि परिणाम!

Inflation in India: Causes, Effects and Control Measuresसुनील टाकळकर, नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आणि आर्थिक विषयांचे अभ्यासकtakalkars49@gmail.comक्रिकेट, शेअर बाजार हे विषय कमी म्हणून की काय, गप्पा मारण्यासाठी वा टीकाटिप्पणी करण्यासाठी सर्वसामान्यांचा सर्वांत जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे महागाई..! कारण त्यांचे दैनंदिन जीवन त्या महागाईशी जोडलेले असते. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला सर्वसामान्य माणूस महागाईचा राग तरी करतो, वा स्वस्ताईच्या सुरस कथा सांगण्यात रममाण होतो, हे लक्षात घेता अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून महागाई म्हणजे काय, त्याचे प्रकार काय आहेत, ती मोजतात कशी आणि मुख्य म्हणजे ती आपल्या गुंतवणुकीवर कसा परिणाम करते, हे जाणून घेऊ या.महागाई कमी झाली असे म्हटले, की सर्वसामान्य लोकांना मोठा आनंद होतो. तेच महागाई वाढली, की त्यांना आवडत नाही. परंतु, ही महागाई म्हणजे नेमके काय? अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, तिचे महत्त्व काय, हे फारसे कोणाला माहीत नसते. ते जाणून घेणे सर्वांसाठीच खरेतर महत्त्वाचे आहे..अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, महागाई म्हणजे अर्थव्यवस्थेत वस्तू आणि सेवांच्या सामान्य किमतीच्या पातळीत काही कालावधीत सतत होणारी वाढ. किमती वाढण्याची दोन महत्त्वाची कारणे असतात. पहिले कारण म्हणजे वस्तूंची उपलब्धता कमी होणे आणि दुसरे कारण म्हणजे पैशाची अधिक उपलब्धता होणे. म्हणूनच अर्थशास्त्रात महागाईची व्याख्या ‘अधिक पैसे जेव्हा कमी झालेल्या वस्तूंचा पाठलाग करतात त्या स्थितीला महागाई म्हणतात,’ अशी आहे. .Premium | Gold Silver combo fund : सोन्या चांदीतली फायदेशीर गुंतवणूक कशी करायची? .महागाई कशी मोजतात?गेल्या दिवाळीपेक्षा यावर्षी सोने महागले आहे. सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम भाव एका लाख रुपयांच्या वर गेला आहे. मिठाई तर ८०० ते १००० रुपये किलो झाली आहे. ही महागाई मोजण्याची सर्वसामान्य लोकांची पद्धत आहे. सरकारी पद्धत मात्र वेगळी आहे. आपल्या देशात, महागाई प्रामुख्याने दोन मुख्य किंमत निर्देशांकाचा वापर करून मोजली जाते. घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Price Index) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index). जागतिक स्तरावर, महागाई मोजण्याचा प्रकार म्हणजे ‘जीडीपी डिफ्लेक्टर’ अर्थात घाऊक किंमत निर्देशांक. हा निर्देशांक घाऊक बाजारातील किमतीतील बदल मोजतो आणि त्याचा मागोवा घेतो. कंपन्यांमध्ये व्यापार होणाऱ्या वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करतो, त्यात सेवा वगळल्या जातात. या निर्देशांकांची दरमहा गणना केली जाते, जी घाऊक स्तरावर महागाईचा व्यापक दृष्टिकोन दर्शवते. यासाठी २०११-१२ हे आधारभूत वर्ष धरले जाते. ग्राहक किंमत निर्देशांक हा निर्देशांक वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतील बदलांचा नियमितपणे मागोवा घेतो. निर्देशांक मोजण्याचा हा महत्त्वाचा प्रकार आहे. यात निरनिराळ्या सेवांचा; तसेच वित्तीय बाजार, व्यवसाय यांचाही समावेश होतो. उत्पादक किंमत निर्देशांक (Producer Price Index) हा निर्देशांक उत्पादकाच्या दृष्टिकोनातून किमतीतील बदल मोजतो. ग्राहकांच्या किमतीचा विचार यात केला जात नाही. ‘जीडीपी डिफ्लेक्टर’ संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील किमतीच्या पातळीतील बदल मोजतो, त्यामध्ये देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा दोन्ही समाविष्ट असतात. वरील दोन निर्देशांक पद्धतीपेक्षा हा अधिक चांगल्या पद्धतीने महागाईची मोजणी करू शकतो. महागाईचे प्रकारमहागाईचे वर्गीकरण किंमतवाढीचा दर आणि कारणांवरून केले जाते. दराच्या आधारावर, महागाईचे वर्गीकरण रेंगाळणारी महागाई, चालणारी महागाई, सरपटणारी महागाई किंवा अति महागाई असे केले जाते..रेंगाळणारी महागाई (सौम्य किंवा कमी महागाई) : किमतीमध्ये हळूहळू वाढ, दरवर्षी तीन टक्क्यांपेक्षा कमी, जी आटोपशीर मानली जाते. या प्रकारची महागाई मागणी आणि गुंतवणुकीला सकारात्मक चालना देऊ शकते. चालणारी महागाई (ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन) : यात किमती मध्यम गतीने वाढतात, साधारणपणे दरवर्षी सुमारे तीन टक्के ते दहा टक्के, त्यावर नियंत्रण ठेवले नाही, तर ते आर्थिक अतिउत्साहीपणा आणू शकते..Premium|Mutual Fund : म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून कुटुंबाने कशापद्धतीने कमावली संपत्ती ?.वेगाने वाढणारी महागाई (उडी मारणारी किंवा धावणारी महागाई) : जेव्हा किमती वेगाने दुप्पट किंवा तिप्पट अंकी वार्षिक दराने, १० ते ५० टक्क्यांनी वाढतात, तेव्हा आर्थिक स्थिरता बिघडते आणि ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर म्हणजे खरेदीच्या शक्तीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.अति महागाई : हा महागाईचा एक अत्यंत तीव्र प्रकार आहे, जिथे किमती दरमहा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढतात. ही महागाई चलनाचे मूल्य कमी करू शकते. ती दीर्घकाळ टिकली, तर अर्थव्यवस्था मोडकळीस येते..कारणांवर आधारित महागाईचे प्रकारभारतात महागाई वाढायला कोणतेही कारण लागत नाही. कधी टोमॅटो दोन रुपये किलो मिळतील, तर कधी दोनशे रुपये किलोने मिळतील. अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मागणी व पुरवठा याव्यतिरिक्त मागण्यांचे इतरही प्रकार आहेत. १) मागणी खेचणारी महागाई : जेव्हा बाजारात पैसा आणि कर्जाची उपलब्धता वाढते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादनक्षमतेपेक्षा वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी वाढते, त्यामुळे किमती वाढतात. घरांच्या बाबतीत असेच म्हणता येईल. पगार वाढले, स्वस्तात कर्ज मिळू लागले आणि घरांच्या किमती काही लाखांपासून कोटीपर्यंत केव्हा पोचल्या ते लोकांना कळलेच नाही.२) खर्चप्रेरणा देणारी महागाई : उत्पादन प्रक्रियेतील ‘इनपुट’ किमती किंवा कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे खर्चाची प्रेरणा देणारी महागाई होते. मोबाइलच्या बाबतीत असे झालेले आढळून येते. देशात पहिल्यांदा नोकियाचा मोबाइल फोन आला, तेव्हा प्रत्येकजण वाटेल त्या किमतीला तो घेत होता; नंतर स्पर्धा निर्माण झाली. त्यामुळे फोनच्या किमती कमी झाल्या. आता ॲपल, सॅमसंग यांचे महागडे फोन लाखाच्या घरात मिळू लागले आहेत.३) अंगभूत महागाई : ही महागाई अपेक्षांशी जोडलेली असते. सध्याचा महागाईचा दर भविष्यातही कायम राहील, ही अपेक्षा लोकांमध्ये दिसून येते. यात चुकीचे काही नाही; पण हे स्वप्नरंजन भारतातच नाही, तर जगभरात दिसून येते.४) प्रथिने महागाई : ही महागाई विविध प्रकारच्या डाळी, खाद्यतेले, कडधान्ये आदींमध्ये दिसून येते. ही मात्र भारतात सदैव असते. दसरा-दिवाळी असो इतर कोणताही सणवार नसताना साखर, तेल, बहुतेक सर्व अन्नधान्यांच्या किमती वाढताना दिसून येतात. .महागाईची कारणे महागाईवाढीची कारणे अनेक असतात. बऱ्याचदा ती एकत्रितपणे दिसतात. वस्तू आणि सेवांची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असते तेव्हा किमती वाढतात. उदा. घरांच्या वाढणाऱ्या किमती. वाढत्या खर्चामुळेदेखील वस्तूंच्या आणि सेवांच्या किमती वाढतात. भारतात सध्या अनेक वस्तूंच्या आणि सेवांच्या किमती वाढल्या आहेत. पुरवठ्याला धक्का लागला, तर महागाई वाढते. उदा. कोविड १९ दरम्यान पुरवठासाखळीतील समस्यांमुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये किमती वाढल्या. जेव्हा कामगार वाढत्या किमतींना तोंड देण्यासाठी जास्त वेतनाची मागणी करतात, तेव्हा त्या कंपनीच्या मालकाला या वाढत्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी वस्तूंच्या किमती वाढवाव्या लागतात. वित्तीय धोरणे, करकपात किंवा सार्वजनिक खर्चात वाढ यांसारख्या सरकारी धोरणांमुळेही मागणी वाढू शकते. सरकारी खर्चात वाढ होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे महागाईप्रमाणे वाढणारा महागाईभत्ता. अशा कारणांमुळे महागाई वाढू शकते. भारतात महागाई का वाढते, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणणे सरकार पुढे मोठे आव्हान असते..Premium|Project Mercury: ओपन एआयचा 'प्रोजेक्ट मर्क्युरी' बँकिंग क्षेत्रात नवा अध्याय रचणार, कनिष्ठ बँकर्सच्या नोकऱ्यांवर येवू शकते गदा! \n\n\n.महागाईचे क्रयशक्तीवरील परिणाम महागाईचा सर्वांत मोठा परिणाम क्रयशक्ती अर्थात खरेदीच्या शक्तीवर होतो. जसजशी महागाई वाढते, तसतशी खरेदीची क्षमता कमी होते आणि पैशाचे मूल्यही कमी होते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले, तर आपण त्याच पैशात कमी वस्तू खरेदी करू शकतो. आपल्या घरात आजोबा, वडील, आई ही आधीच्या पिढीतील माणसे सांगतात, की आमच्या वेळी सोने फक्त पाच हजार रुपये तोळा होते किंवा ‘पीएफ’मधून घर खरेदी केले. यातून पैशांच्या कालानुरूप कमी झालेल्या मूल्याची जाणीव होते. पूर्वीच्या एखादी वस्तू एक रुपयाला येत असेल, तर ती आता शंभर रुपयांना घ्यावी लागते. याचा अर्थ महागाईमुळे पैशाचे मूल्य कमी झाले आहे. त्यामुळे महागाई वाढली, की क्रयशक्ती कमी होते. .महागाईचा गुंतवणुकीवर परिणाम गेल्या दोन दशकांमध्ये भारतात राहणीमानाचा खर्च जास्तच वाढला आहे. भारत ही सर्वांत वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याने त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून पोर्टफोलिओ असा असला पाहिजे, की ज्यामध्ये महागाईपासून बचाव होईल. संतुलित गुंतवणूक पोर्टफोलिओसाठी रोखे, सोने, ईटीएफ, पीपीएफ, म्युच्युअल फंड, शेअर, सरकारी योजना (सीनियर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम) आणि रिअल इस्टेट यांसारख्या विविध पर्यायांचा समावेश असल्यामुळे तुमचा आदर्श पोर्टफोलिओ चांगला परतावा देऊ शकेल आणि परताव्यामध्ये सातत्य राखून महागाईवर मात करता येईल. .दीर्घकाळ गुंतवणूक लाभदायीमहागाईवर मात करण्यासाठी शेअर बाजारात दीर्घकाळ गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरू शकते. ज्यांना कमी जोखीम घ्यायची आहे, त्यांनी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करून चांगला परतावा घ्यावा. शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना योग्य कंपनीची निवड करण्याचे कौशल्य असणे गरजेचे आहे. शेअर बाजारात यशस्वी व्हायचे असेल, तर मानसिकता ही महत्त्वाची आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक काही विशिष्ट उद्देशाने केलेली असते. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्तीपर्यंत येणाऱ्या चढ-उतारांना समर्थपणे सामोरे जाणे; तसेच गुंतवणूक काळात संयम राखणे महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूकदाराने नियमितपणे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्याचा पोर्टफोलिओ महागाईपासून बचाव करू शकेल. .महागाई समायोजित परतावावास्तविक परताव्याचा दर म्हणजे महागाईच्या दराशी जुळवून घेतल्यानंतर तुमच्या गुंतवणुकीवरील परताव्यातून महागाईदर वजा करून त्याची गणना केली जाते. फिशर समीकरण तुमच्या गुंतवणुकीवरील परतावा आणि वास्तविक परताव्याच्या दरामधील दुवा प्रदान करते. (वास्तविक परतावा काढणे सोपे जावे म्हणून मूळ फॉर्म्युला आणि त्याचे स्पष्टीकरण इंग्लिशमध्ये देत आहे.) अनेक गुंतवणूकदार महागाई समायोजित परतावा (वास्तविक परतावादर) या संकल्पनेकडे दुर्लक्ष करतात. तथापि, गुंतवणूकदाराच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या गुंतवणुकीवरील महागाई समायोजित परतावा (वास्तविक परतावादर) जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे. (डिस्क्लेमर : या लेखाचा अर्थ गुंतवणूक सल्ला म्हणून घेऊ नये. कृपया कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी तुमच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.