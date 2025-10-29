Sakal Money

Premium|Inflation : महागाई वाढते म्हणजे काय? तिचा खरा अर्थ आणि परिणाम!

consumer price index : काय महागाई वाढलीय हा आपल्या रोजच्या बोलण्यातला संवाद. पण ही महागाई वाढते म्हणजे काय होतं, कोणामुळे महागाई वाढते, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून तिचा अर्थ काय?
Beating Inflation: Smart Investment Strategies for Real Returns

Beating Inflation: Smart Investment Strategies for Real Returns

E sakal

सकाळ मनी
Updated on

Inflation in India: Causes, Effects and Control Measures

सुनील टाकळकर, नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आणि आर्थिक विषयांचे अभ्यासक

takalkars49@gmail.com

क्रिकेट, शेअर बाजार हे विषय कमी म्हणून की काय, गप्पा मारण्यासाठी वा टीकाटिप्पणी करण्यासाठी सर्वसामान्यांचा सर्वांत जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे महागाई..! कारण त्यांचे दैनंदिन जीवन त्या महागाईशी जोडलेले असते. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला सर्वसामान्य माणूस महागाईचा राग तरी करतो, वा स्वस्ताईच्या सुरस कथा सांगण्यात रममाण होतो, हे लक्षात घेता अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून महागाई म्हणजे काय, त्याचे प्रकार काय आहेत, ती मोजतात कशी आणि मुख्य म्हणजे ती आपल्या गुंतवणुकीवर कसा परिणाम करते, हे जाणून घेऊ या.

महागाई कमी झाली असे म्हटले, की सर्वसामान्य लोकांना मोठा आनंद होतो. तेच महागाई वाढली, की त्यांना आवडत नाही. परंतु, ही महागाई म्हणजे नेमके काय? अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, तिचे महत्त्व काय, हे फारसे कोणाला माहीत नसते. ते जाणून घेणे सर्वांसाठीच खरेतर महत्त्वाचे आहे.

Loading content, please wait...
inflation
Sakal Money

Related Stories

No stories found.