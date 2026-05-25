Premium|Options trading risk : झटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात तरुणाई दिवाळखोरीकडे? अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली मोठी चिंता!

निरंजन दांडेकर - niranjandandekar2007@gmail.com सध्या गुंतवणूकदारांमध्ये, विशेषतः तरुणांमध्ये 'ऑप्शन ट्रेडिंग'ची मोठी क्रेझ पाहायला मिळत आहे. परंतु, या ग्लॅमरच्या मागे दडलेले वास्तव काय आहे, या संदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे : प्रश्न : वायदे बाजार (फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स) म्हणजे नक्की काय आणि तो धोक्याचा का मानला जातो?उत्तर : वायदे बाजार म्हणजे एका ठरावीक तारखेला आणि ठरावीक भावाला शेअर खरेदी किंवा विक्री करण्याचा करार. हा प्रकार मूलतः मोठ्या गुंतवणूकदारांनी आपली जोखीम कमी करण्यासाठी 'हेजिंग' म्हणून तयार केला होता; पण आज सर्वसामान्य नागरिक याचा वापर सट्टेबाजीसाठी करत आहेत. यात अल्प भांडवलात मोठी जोखीम घेता येते. त्यामुळे फायदा झाला तर मोठा होतो; पण तोटा झाला तर संपूर्ण भांडवल काही मिनिटांत शून्य होऊ शकते.प्रश्न : 'सेबी'च्या आकडेवारीनुसार ट्रेडिंगमध्ये कमावणाऱ्यांचे प्रमाण किती आहे?उत्तर : 'सेबी'चा अधिकृत अहवाल सांगतो, की वायदे बाजारात व्यवहार करणाऱ्या ९० टक्क्यांहून अधिक छोट्या गुंतवणूकदारांना तोटा होतो. धक्कादायक बाब म्हणजे, जे १० टक्के जण नफा कमावतात, त्यातील बहुतेकांना 'निफ्टी' निर्देशांकाने दिलेल्या परताव्यापेक्षाही कमी नफा मिळतो. म्हणजेच, प्रचंड जोखीम घेऊनही त्यांचा नफा हा साध्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी असतो..प्रश्न : यात वारंवार पैसे का गमावले का जातात?उत्तर : याचे मुख्य कारण म्हणजे झटपट श्रीमंत होण्याची ओढ. काही तासांत पैसे दुप्पट करण्याच्या नादात अनेक जण आपली शिस्त आणि व्यवस्थापन विसरतात. एकदा तोटा झाला, की तो भरून काढण्यासाठी 'रिव्हेंज ट्रेडिंग' म्हणजे अधिक मोठे व्यवहार केले जातात. त्यामुळे अखेर दिवाळखोरी ओढवते. त्यामुळे शहरांमधील सर्वसामान्य माणसाची कष्टाची कमाई यात अक्षरशः जळून खाक होत आहे.प्रश्न : अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी या विषयावर काय चिंता व्यक्त केली आहे?उत्तर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स ट्रेडिंगच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कारण याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीयांच्या बचतीवर होत आहे. ही सट्टेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने 'सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स'मध्ये वाढ केली आहे, जेणेकरून विनाकारण होणारे व्यवहार कमी व्हावेत आणि लोकांनी शाश्वत गुंतवणुकीकडे वळावे..प्रश्न : मग शेअर बाजारातून संपत्ती निर्माण करण्याचा योग्य मार्ग कोणता?उत्तर : शेअर बाजार ही जुगार खेळण्याची जागा नसून, संपत्तीनिर्मितीचे साधन आहे. शाश्वत नफ्यासाठी पुढील गोष्टी कराव्यात-दीर्घकालीन गुंतवणूक : गुंतवणूक म्हणजे मॅरेथॉन आहे, स्प्रिंट नाही. स्थैर्य, संयम आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन हाच खऱ्या संपत्तीचा मार्ग आहे. ट्रेडिंगचे मोहजाल आणि जलद नफ्याची भ्रामक स्वप्ने सोडून भारतीय गुंतवणूकदारांनी शिस्तबद्ध दीर्घकालीन गुंतवणुकीकडे परत पाहणे गरजेचे आहे.म्युच्युअल फंड : ज्यांना स्वतः शेअर निवडणे कठीण जाते, त्यांच्यासाठी म्युच्युअल फंड हा उत्तम पर्याय आहे. इथे तुमचा पैसा अनुभवी फंड मॅनेजर आणि त्याच्या टीमकडून व्यवस्थापित केला जातो. ते विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये पैसा गुंतवतात. त्यामुळे तुमची जोखीम विभागली जाते.लक्ष्याधारित नियोजन : लग्नासाठी, घरासाठी किंवा निवृत्तीसाठी शिस्तबद्ध गुंतवणूक करा.निष्कर्ष : वायदे बाजारात नफा मिळवणे हे व्यावसायिक अल्गोरिदम आणि मोठ्या संस्थांशी स्पर्धा करण्यासारखे आहे. हे सर्वसामान्य माणसासाठी अत्यंत कठीण आहे. सट्टेबाजीच्या नादात कष्टाचा पैसा गमावण्यापेक्षा, संयमाने गुंतवणूक करून संपत्ती वाढवणे हाच सुजाणपणा आहे.(लेखक 'अॅम्फी' नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड वितरक आणि आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत. ९८८१११३५०३).