Insurance: मृत्यू किंवा अपघातानंतर क्रेडिट बिल किंवा कर्ज कोण भरणार? 'हा' विमा ठरू शकतो संरक्षणाची ढाल; वाचा विम्याची भूमिका

जर एखादा अपघात झाला किंवा कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे निधन झाले तर दुःखासोबत आणखी एक भीती असते, थकीत क्रेडिट कार्ड बिल... कुटुंबाला हे कर्ज फेडावे लागेल का? बँक वसुलीसाठी आवाहन करेल का? की या कठीण काळात कुटुंबाला आर्थिक धक्क्यापासून वाचवणारे दुसरे काही कवच आहे का? फार कमी लोकांना माहिती आहे की क्रेडिट कार्डसोबत येणारे विशेष विमा कवच मृत्यू किंवा अपघात झाल्यास हे कर्ज फेडू शकते. .आज अनेक कुटुंबांसाठी हे कवच दुर्लक्षित परंतु महत्त्वाचे संरक्षण बनत आहे. या विम्याला क्रेडिट कार्ड आउटस्टँडिंग कव्हर किंवा क्रेडिट कार्ड लाईफ इन्शुरन्स म्हणतात. हा विमा कार्डधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या क्रेडिट कार्डची शिल्लक भरण्यास मदत करतो, जेणेकरून कुटुंबावर कर्जाचा भार पडणार नाही. क्रेडिट कार्ड जीवन विमा हा एक प्रकारचा क्रेडिट संरक्षण कव्हर आहे. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूच्या बाबतीत, विमा कंपनी क्रेडिट कार्डची शिल्लक थेट बँकेला देते..Post Office FD : पोस्टात 1 लाख रुपयांची FD केली तर तुम्हाला किती व्याज मिळेल? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत .कव्हरची रक्कम सामान्यतः कार्ड मर्यादेइतकी किंवा मृत्यूच्या वेळी थकबाकीच्या रकमेइतकी असते. हे कव्हर कार्डला अॅड-ऑन म्हणून खरेदी करता येते. वार्षिक प्रीमियम आवश्यक आहे. पॉलिसी सक्रिय असताना कार्डधारकाचा मृत्यू झाल्यास विमा कंपनी थकबाकीची रक्कम थेट बँकेला देते. सुदैवाने यासाठी सामान्यतः व्यापक वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता नसते. ज्यामुळे ते अनेक लोकांसाठी सहज उपलब्ध होते..बँका कोणते कव्हर देत आहेत?अॅक्सिस बँक:₹१ लाखाच्या कव्हरसाठी वार्षिक ₹५६०२ लाख रुपयांच्या विम्यासाठी दरवर्षी १,१२० रुपयेहे कव्हर अॅक्सिस-मॅक्स लाईफ ग्रुप सरल सुरक्षा योजनेअंतर्गत आहे.एचडीएफसी बँक इन्फिनिया कार्ड:क्रेडिट कार्ड थकबाकीचा ९ लाख रुपयांपर्यंतचा विमाहे कव्हर कार्डच्या वार्षिक शुल्कात समाविष्ट आहे (१२,५०० रुपये अधिक जीएसटी).Budget 2026 : भारताच्या पहिल्या बजेटवेळी देशाची अवस्था काय होती? तिजोरीत फक्त 'इतकेच' पैसे! सर्वाधिक खर्च कशावर केला होता? .फायदे काय आहेत?ते कुटुंबाला कर्जाच्या ताणापासून वाचवते. दुःखाच्या वेळी वसुली कॉल किंवा कायदेशीर नोटिसांची भीती नसते. मृत्यूनंतर कव्हर केलेली रक्कम परत केल्यानंतर पुढील व्याज आणि विलंब शुल्क थांबते. त्याचा प्रीमियम टर्म इन्शुरन्सपेक्षा कमी असतो. पण तो संपूर्ण संरक्षणाचा पर्याय नाही. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, क्रेडिट कार्ड जीवन विमा हा संपूर्ण जीवन विमा नाही तर अतिरिक्त संरक्षण मानला पाहिजे. तुमच्या कुटुंबासाठी खरी आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी चांगल्या मुदत जीवन विमा आणि जबाबदार क्रेडिट व्यवस्थापनासह ते एकत्र करणे चांगले..