Ruoming Pang: 1800 कोटींचं पॅकेजही ठरलं कमी! कोण आहेत Ruoming Pang? Google, Meta, Apple आणि OpenAI मध्ये रस्सीखेच; शेवटी कोण जिंकलं?

Ruoming Pang Salary : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात आघाडी टिकवण्यासाठी जगातील मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये कुशल तज्ज्ञांना आपल्या कंपनीत आणण्यासाठी मोठी स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत OpenAI ने महत्त्वाचा गेम खेळला आहे. त्यांनी रुओमिंग पँग यांना आपल्या कंपनीमध्ये सामील करून घेतले आहे. पँग याआधी मेटा कंपनीमध्ये महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वीच मेटाने त्यांना सुमारे 1,800 कोटी रुपयांच्या मोठ्या पॅकेज देते आपल्याकडे घेतले होते..कोण आहेत रुओमिंग पँग?रुओमिंग पँग हे एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील एक अनुभवी तज्ज्ञ मानले जातात. त्यांनी शांघाय जिओ टोंग विद्यापीठातून पदवी,त्यानंतर युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्नियातून पदव्युत्तर शिक्षण आणि प्रिन्स्टन विद्यापीठातून पीएचडी पूर्ण केली आहे. शिक्षणानंतर त्यांनी सुमारे 15 वर्षे Google मध्ये काम केले आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या Zanzibar सिस्टीम्सच्या विकासात योगदान दिले. त्यानंतर त्यांनी ॲपलमध्ये फाउंडेशन मॉडेल्स टीमचे नेतृत्व केले आणि नंतर मेटाच्या एआय प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली..झुकरबर्ग यांना मोठा धक्का मेटाने पँग यांना ॲपलमधून आणताना मोठे पॅकेज दिले होते. हे पॅकेज कंपनीतील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, काही महिन्यांतच त्यांनी मेटा सोडून OpenAI मध्ये प्रवेश केल्यामुळे मार्क झुकरबर्ग यांच्या कंपनीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे..OpenAI चा मोठा गेम प्लॅन मीडिया रेपॉर्ट्सच्या माहितीनुसार, OpenAI गेल्या काही महिन्यांपासून पँग यांना आपल्या टीममध्ये सामील करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि यात आता त्यांना यश आले आहे. पँग यांच्या नव्या पगाराची अचूक माहिती समोर आलेली नसली, तरी तो मेटाच्या पॅकेजपेक्षा अधिक आकर्षक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.सध्या एआय क्षेत्रात कुशल तज्ज्ञांची मागणी झपाट्याने वाढत असून, कंपन्या त्यांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या पगाराच्या ऑफर्स देत आहेत. ChatGPT सारखी एआय साधने विकसित करणाऱ्या कंपन्यांसाठी अनुभवी तज्ज्ञांना आपल्या टीममध्ये ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे.