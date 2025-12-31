Gold Rate: २०२६ मध्ये सोन्याचा दर २ लाखांपर्यंत पोहोचणार? ज्योतिषांचं भविष्याबद्दल भाकित, दर वाढीचे स्पष्ट संकेत

२०२५ मध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतींनी गुंतवणूकदारांना श्रीमंत बनवले आहे. गेल्या वर्षीच्या शानदार तेजीनंतर आता २०२६ मध्ये सोने कसे चमकेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामान्य माणसाला सोने परवडणारे होणार नाही का, की गुंतवणूक करण्याचा हा सर्वोत्तम काळ आहे? प्रसिद्ध ज्योतिष्यांनी ग्रहांच्या हालचालींवर आधारित सोन्याच्या भविष्याबद्दल आश्चर्यकारक भाकित केले आहेत. .ज्योतिषशास्त्रानुसार, २०२६ या वर्षाचा अधिपती गुरु असेल. सोने आणि इतर पिवळ्या धातूंचा अधिपती ग्रह गुरु असल्याने या वर्षी धातूंच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याचे संकेत आहेत. ज्योतिषी रितू सिंह यांनी एक धाडसी भाकित केले आहे की, २०२६ हे वर्ष सोन्यासाठी ऐतिहासिक असेल. त्यांच्या मते, हे वर्ष पूर्णपणे गुरु ग्रहाच्या अधिपत्याखाली आहे, त्यामुळे सोने प्रति १० ग्रॅम २ लाख रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते. सोन्यासोबतच तांब्याच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ होईल..Elon Musk’s big hint for Content Creators : इलॉन मस्क करणार ‘कंटेट क्रिएटर्स’ना मालामाल!, ‘Youtube’ पेक्षा जास्त पैसा 'X' देणार.डॉ. नीती शर्मा यांचा असा विश्वास आहे की, सोने जरी २ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले नाही तरी ते १.५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचेल हे निश्चित आहे. त्या गुंतवणूकदारांना सोन्यात आंधळेपणाने गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देतात. भौतिक सोने खरेदी करणे आवश्यक नाही. तुम्ही त्यात गोल्ड बॉन्ड्स किंवा स्टॉक मार्केट गोल्ड ईटीएफद्वारे देखील गुंतवणूक करू शकता..ज्योतिषी अरविंद शुक्ला यांच्या मते, व्यापाऱ्यांसाठी हा सुवर्णकाळ आहे. ज्योतिषी तोशिका रोजारा सोने विकण्याचा विचार करणाऱ्यांना २०२७ पर्यंत वाट पाहण्याचा सल्ला देतात. जर तुम्ही थोडा जास्त वेळ वाट पाहिली तर तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त नफा मिळेल. २०२६ मध्ये गुरु ग्रह दोनदा भ्रमण करेल. ६ जून ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान सोन्याच्या किमती तात्पुरत्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. ६ जूनपूर्वी नफा मिळवा आणि नंतर ३१ ऑक्टोबर नंतर पुन्हा गुंतवणूक करण्याची योजना करा..Vodafone Idea AGR dues : वोडाफोन-आयडियाला सरकारचा दिलासा, तरीही शेअर्स कोसळले!₹87,695 कोटींच्या AGR ला मुदतवाढ; नेमकं काय घडलं?.एकंदरीत ज्योतिषींचे पॅनेल सहमत आहे की, २०२६ हे वर्ष पिवळ्या धातूचे वर्ष असेल. नवीन विक्रम संवत सुरू होताच बाजारात एक नवीन ऊर्जा दिसून येईल. जर तुम्ही सुरक्षित गुंतवणूक शोधत असाल, तर ज्योतिषीय गणना असे सूचित करते की सोने ही तुमची पहिली पसंती असावी. किमती कधी आणि किती वाढतील हे अनेक जागतिक आणि आर्थिक घटकांवर अवलंबून असेल. म्हणून गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे, परंतु ज्योतिषशास्त्रानुसार, सोन्याची चमक लवकरच कमी होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.