Gold Rate: २०२६ मध्ये सोन्याचा दर २ लाखांपर्यंत पोहोचणार? ज्योतिषांचं भविष्याबद्दल भाकित, दर वाढीचे स्पष्ट संकेत

Gold Rate 2 Lakh Prediction: गेल्या वर्षी २०२५, सोने आणि चांदीच्या गुंतवणूकदारांसाठी एक उल्लेखनीय वर्ष होते. सोने आणि चांदीच्या किमतींनी विक्रमी उच्चांक गाठला.
२०२५ मध्ये सोने आणि चांदीच्या किमतींनी गुंतवणूकदारांना श्रीमंत बनवले आहे. गेल्या वर्षीच्या शानदार तेजीनंतर आता २०२६ मध्ये सोने कसे चमकेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामान्य माणसाला सोने परवडणारे होणार नाही का, की गुंतवणूक करण्याचा हा सर्वोत्तम काळ आहे? प्रसिद्ध ज्योतिष्यांनी ग्रहांच्या हालचालींवर आधारित सोन्याच्या भविष्याबद्दल आश्चर्यकारक भाकित केले आहेत.

