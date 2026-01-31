Gold And Silver Rate: महत्त्वाची बातमी! २०२६ च्या अखेरपर्यंत सोने आणि चांदीचे दर किती असणार? तज्ञांनी आकडाच सांगितला!

एका वर्षात सोन्याची किंमत दुप्पट झाली आहे. आता प्रश्न असा आहे की, २०२६ अखेरपर्यंत सोन्याची चमक कायम राहील की ही वाढ मंदावेल. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव २,६०७ डॉलर्सवरून ४,३१५ डॉलर्स प्रति औंस झाला. जानेवारी २०२६ च्या अखेरीस हा भाव ५,१०१ डॉलर्स प्रति औंसच्या आसपास पोहोचला. या प्रचंड वाढीमागे अनेक प्रमुख कारणे होती..सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरचे कमकुवत होणे. जेव्हा डॉलर कमकुवत होतो तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून सोन्याकडे वळतात. शिवाय जगभरातील भू-राजकीय तणाव, युद्धाचे धोके आणि आर्थिक अनिश्चितता यामुळेही सोने सुरक्षित आश्रयस्थान बनले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे की, दीर्घकालीन नकारात्मक वास्तविक व्याजदरांच्या अपेक्षांमुळे गुंतवणूकदार सोन्याकडे आकर्षित झाले आहेत..Gold Rate: सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमध्ये मोठी घसरण! खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का? जाणून घ्या तज्ञांचं मत....भारतीय बाजारात ३० जानेवारी २०२५ रोजी एमसीएक्सवर सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम सुमारे ₹८१,०२८ होता. जानेवारी २०२६ च्या अखेरीस तो ₹१७५,२३१ पर्यंत वाढला होता. जो अंदाजे १०६ ते ११६ टक्के इतका आश्चर्यकारक परतावा दर्शवितो. आर्थिक सर्वेक्षणातील खुलासे देखील धक्कादायक होते. ३० जानेवारी २०२६ रोजी एमसीएक्सवर सोन्याचे भाव अंदाजे ४.८७ टक्क्यांनी घसरून १,६७,०९५ रुपयांवर आले. याचा परिणाम गोल्ड ईटीएफवरही झाला. .अॅक्सिस गोल्ड ईटीएफ, युनियन गोल्ड ईटीएफ आणि ३६० वन गोल्ड ईटीएफ सारख्या फंडांमध्ये अंदाजे १० टक्क्यांनी घसरण झाली. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकन सरकारने केलेल्या टॅरिफ घोषणांमुळे जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली. यामुळे जागतिक धोरणात्मक अनिश्चितता वाढली आणि गुंतवणूकदार अमेरिकन डॉलरपासून दूर राहू लागले. डॉलरवरील विश्वास कमी होत असताना, गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून सोन्याकडे वळले. ज्यामुळे मागणीत वाढ झाली आणि विक्रमी किमती वाढल्या..या परिस्थितीत, गोल्ड अँड डायमंड ज्वेलर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस शांतकुमार यांनी सोने आणि चांदी खरेदीदारांना किमतीतील या घसरणीचा फायदा घेण्याचा सल्ला दिला आहे. या वर्षाच्या अखेरीस सोन्याची किंमत प्रति तोळा २ लाख रुपये आणि चांदीची किंमत प्रति किलो ६ लाख रुपये वाढेल, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला..सोने-चांदीच्या भावात घसरगुंडी; सोने १४ हजारांनी, तर चांदी २० हजार रुपयांनी स्वस्त; किती आहेत दर?.आर्थिक सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की केवळ गुंतवणूकदारच नाही तर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था देखील त्यांच्या सोन्याच्या साठ्यात वेगाने वाढ करत आहेत. भारताच्या परकीय चलन साठ्यात सोन्याचा वाटा झपाट्याने वाढला आहे. २०२६ मध्ये सोन्याचा भाव वाढतच राहील का हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जर जागतिक अनिश्चितता, व्यापार युद्धे आणि भू-राजकीय तणाव कायम राहिला तर सोने आणि चांदीच्या किमती मजबूत राहू शकतात..सर्वेक्षणात असेही मान्य केले आहे की, २०२५ मध्ये दिसलेल्या उल्कापिंडाच्या वाढीची पुनरावृत्ती करणे सोपे नसेल. जर सोने आणि चांदीच्या किमती कमी झाल्या तर त्याचा महागाईच्या आकडेवारीवरही परिणाम होऊ शकतो. सोने ही एक सुरक्षित मालमत्ता राहील. अलिकडच्या घसरणीमुळे असेही सूचित होते की, बाजारात तीव्र चढउतार येऊ शकतात. याचा अर्थ असा की २०२६ मध्ये, सोने गुंतवणूकदारांना संधी आणि जोखीम दोन्ही देईल..Gold Rate Today : सोनं 19 हजार तर चांदी 98 हजारांनी स्वस्त! पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव .२०२५ मध्ये सोन्याच्या किमतींनी इतिहास घडवला. पण २०२६ पर्यंतचा मार्ग पूर्णपणे सोपा नाही. आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, जर जागतिक परिस्थिती बिघडली तर सोने पुन्हा चमकू शकते. जर परिस्थिती सुधारली तर ही तेजी देखील थांबू शकते. आता येत्या काही महिन्यांत सोने गुंतवणूकदारांना किती आश्चर्यचकित करते हे पाहणे बाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.