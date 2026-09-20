Will Planning: इच्छापत्र : प्रेमाची परंपरा ठेवून जाण्याचा मार्ग

अर्थबोध, गौरी रास्ते इच्छापत्र सल्लागारआयुष्यभर कष्ट करून उभी केलेली संपत्ती, घर, दागिने, बचत आणि गुंतवणूक यांचे भवितव्य काय असावे? कोणता मार्ग निवडून आपली संपत्ती आपल्या निधनानंतर योग्य वारसांच्या हाती सुखरूपतेने मिळेल? यावर नोंदणीकृत इच्छापत्र करणे हा सोपा मार्ग समोर असूनही, अनेक कारणे देत हा महत्वाचा विषय पुढे ढकलला जातो. इच्छापत्र न करण्यामागे अनेक कारणे, सबबी, पोकळ शंका असतात. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.आळस : शरदरावांनी इच्छापत्र करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. नंतर अशी वेळ आली, की दुर्धर आजाराने शरीर ग्रासले गेले.चालढकल : मीनाताईंना ‘योग्य वेळ’ कधीच मिळाली नाही. आज करू, उद्या करू, असे करता करता काळाने त्यांना गाठले.काळ गृहीत धरणे : विनायकरावांना वाटले, काय घाई आहे, आत्ताच तर निवृत्त झालो आहे, करू सावकाशीने इच्छापत्र. परंतु, प्रत्यक्षात वेळ सांगून येत नाही, हे सत्य त्यांनी नाकारले.बेफिकिरी : ‘मुले बघून घेतील’, मी कशाला आत्तापासून त्यांचा विचार करू? माझी संपत्ती मीच उपभोगीन ही स्वार्थी वृत्ती..संशय : माझ्या संपत्तीवरती हे सगळे टपून बसलेत, आत्ताच इच्छापत्र केले, तर माझे महत्त्व संपेल.भीती : इच्छापत्र करताना त्यात माझी सांपत्तिक स्थिती इतरांना समजेल, काही धोका होणार नाही ना?.संपत्तीच्या प्रमाणात वकिलांनी फी मागितली तर?महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे दागिन्यांची वाटणी. सर्व वारसांना समान वाटप कसे करू? कोणी नाराज तर होणार नाही ना? अशी भीती वाटते. माझी मुले समंजस आहेत, हा अति विश्वास. अशा वेळी जोडीदाराचा हक्क डावलला जाऊ शकतो, हा विचार केला जात नाही. एवढी कुठे संपत्ती आहे माझी? अति श्रीमंत लोक इच्छापत्र करतात. साक्षीदार शोधणे, याद्या करणे, गुंतवणुकी बदलतात, त्यासाठी किती माहिती, कागदपत्रे गोळा करू? तसेच एकुलते एक अपत्य आहे, माझ्यानंतर सर्व संपत्ती आपोआपच वारसाला मिळेल, ही भ्रामक समजूत ठेवून इच्छापत्र करणे टाळले जाते.कायद्याबाबतचे अज्ञान : इच्छापत्र नोंदणीकृत कशाला करू? नुसते साध्या कागदावर माझी इच्छा लिहिलेली पुरेशी आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...इच्छापत्राचे महत्त्वlकुटुंबातील वाद आणि गैरसमज टाळले जातात.lस्वतःची अंतिम इच्छा जपते.lवारसांची कायदेशीर अडचण कमी करते.lसंपत्तीचे स्पष्ट आणि नियोजनबद्ध वाटप करते.lमानसिक समाधान आणि कौटुंबिक सुरक्षितता देते.lकौटुंबिक सौहार्द टिकवून ठेवण्यास मदत करते.आजच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत इच्छापत्र ही गरज बनली आहे. सुजाण व सजग व्यक्तीने नोंदणीकृत इच्छापत्र हे आधि केलेचि पाहिजे! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.