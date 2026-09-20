Sakal Money

Will Planning: इच्छापत्र : प्रेमाची परंपरा ठेवून जाण्याचा मार्ग

Will Writing A Meaningful Way To Preserve Family Love: आयुष्यभर साठवलेल्या संपत्तीचे नियोजनबद्ध वाटप, कुटुंबातील वाद टाळणे आणि प्रेमाची परंपरा जपण्यासाठी नोंदणीकृत इच्छापत्र का आवश्यक ठरते याचा वेध
mportance Of Writing A Will A Thoughtful Way To Protect Family Interests Property Rights And Personal Wishes

mportance Of Writing A Will A Thoughtful Way To Protect Family Interests Property Rights And Personal Wishes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अर्थबोध, गौरी रास्ते इच्छापत्र सल्लागार

आयुष्यभर कष्ट करून उभी केलेली संपत्ती, घर, दागिने, बचत आणि गुंतवणूक यांचे भवितव्य काय असावे? कोणता मार्ग निवडून आपली संपत्ती आपल्या निधनानंतर योग्य वारसांच्या हाती सुखरूपतेने मिळेल? यावर नोंदणीकृत इच्छापत्र करणे हा सोपा मार्ग समोर असूनही, अनेक कारणे देत हा महत्वाचा विषय पुढे ढकलला जातो. इच्छापत्र न करण्यामागे अनेक कारणे, सबबी, पोकळ शंका असतात.

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