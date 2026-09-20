Income Tax: फेसलेस ॲसेसमेंटवर उतारा करकायदा

करकायदा, डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये ‘फेसलेस ॲसेसमेंट’ योजना आणली. याचा उद्देश अतिशय उदात्त होता. करअधिकारी आणि करदाता यांच्यातील समोरासमोरचा संपर्क संपवणे, जेणेकरून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि पारदर्शकता येईल. पण या चांगल्या योजनेने एका नव्या कायदेशीर पेचाला जन्म दिला. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.्राप्तिकर कायद्यात कलम १४८ आणि १४८ए अशी दोन कलमे आहेत; ज्या अंतर्गत करदात्याने काही उत्पन्न प्राप्तिकर चुकवून लपवले आहे, असे प्राप्तिकर विभागास वाटल्यास, मागील चार ते सहा वर्षांचे जुने प्राप्तिकर प्रकरण पुन्हा उघडण्याचा अधिकार या कलमांद्वारे विभागाला मिळतो. यालाच ‘री-ॲसेसमेंट’ म्हणतात. आता प्रश्न असा निर्माण झाला, की ही नोटीस कोण काढणार? करदात्याच्या शहरातील नेहमीचा प्राप्तिकर अधिकारी, (जेएओ) की दिल्ली-मुंबईत बसलेली फेसलेस प्रणाली (एफएओ)? कायद्यानुसार फेसलेस योजना आल्यानंतर सर्व नोटिसा ‘एफएओ’नेच काढणे अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात हजारो नोटिसा ‘जेएओ’ने काढल्या. साहजिकच, जागरूक करदाते उच्च न्यायालयात गेले. काही उच्च न्यायालयांनी, विशेषतः पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने, ‘जेएओ’च्या नोटिसा बेकायदेशीर ठरवल्या, तर दिल्ली उच्च न्यायालयासारख्या काही न्यायालयांनी ‘जेएओ’चा अधिकार कायम ठेवला. एकाच देशात दोन वेगवेगळे न्याय!.कायदाच बदललासरकारला ही त्रुटी लक्षात आली. ‘जेएओने’ काढलेल्या काही लाखांहून अधिक नोटिसा रद्द झाल्या, तर कोट्यवधी रुपयांचा महसूल अडकेल. यावर तोडगा म्हणून सरकारने कायदाच बदलायचे ठरविले. संसदेत वित्त विधेयकाद्वारे कलम १४७ए आणले आणि तेही एक एप्रिल २०२१ पासून पूर्वलक्ष्यी तारखेपासून. या कलमात एका ओळीत बदल सांगण्यात आला, की कलम १४८ आणि १४८एसाठी करनिर्धारण अधिकारी म्हणजे ‘जेएओ’ असतो, ‘एफएओ’ नव्हे. म्हणजे सरकारने कायदाच बदलून आपल्या जुन्या चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. आणि इथेच ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी ज्योती सरीन विरुद्ध भारत सरकार (२०२६) आणि इतर ५०० हून अधिक एकत्रित रिट याचिकांच्या समूहाचा निवाडा करताना पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्या. दीपक सिबल आणि न्या. रुपिंदरजित चहल यांच्या खंडपीठाने कलम १४७ए हे असंवैधानिक म्हणून रद्दबातल ठरवले. न्यायालयाचे म्हणणे अत्यंत मार्मिक आहे. न्यायालय म्हणते, ‘‘तुम्ही एखादा न्यायालयीन निकाल केवळ एक कलम जोडून निष्प्रभ करू शकत नाही. तुम्हाला आमचा निकाल चुकीचा वाटत असेल, तर तुम्हाला मूळ कायद्यातील दोष, म्हणजेच कलम १५१ए आणि फेसलेस योजना यात दुरुस्ती करावी लागेल. हे तर विधिमंडळाने न्यायपालिकेच्या अधिकारावर केलेले अतिक्रमण आहे.’’.निकालाचे परिणाम...सर्वसामान्य करदात्यांसाठी हा दिलासा आहे. करदात्यास २०२१ नंतर ‘जेएओ’ने अशी पुनर्निर्धारणाची नोटीस बजावली असेल आणि ती फेसलेस पद्धतीने आली नसेल, तर करदाते त्या नोटिशीला आता न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. अंदाजे काही लाख करदात्यांना या न्यायनिवाड्याचा थेट फायदा होणार आहे. परंतु, हा अंतिम विजय असणार नाही. केंद्र सरकार हे प्रकरण निश्चितच सर्वोच्च न्यायालयात नेईल, यात शंका नाही कारण अनेक प्रकरणे मुदतीअभावी कालबाह्य होण्याची व कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडण्याची भीती आहे. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रात बंधनकारक नाही; पण न्याय मागताना महत्त्वपूर्ण ठरावा..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या निमित्ताने एक गोष्ट पुन्हा अधोरेखित होते, करकायदा हा केवळ महसूल गोळा करण्याचे साधन नाही, तर तो न्याय्य आणि पारदर्शक असला पाहिजे. फेसलेससारखी चांगली योजना आणताना त्यातील कायदेशीर त्रुटी दूर करणे, हे सरकारचे काम आहे. व्होडाफोन निर्णयानंतर पूर्वलक्ष्यी तारखेपासून कोणतीही दुरुस्ती वा कायदे केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिले असतानाही केवळ पूर्वलक्ष्यी कायदे आणून केलेल्या चुका झाकणे, हे प्रश्नाचे उत्तर नाही, हे केंद्र सरकारने ध्यानात घेतले पाहिजे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.