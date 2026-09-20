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Income Tax: फेसलेस ॲसेसमेंटवर उतारा करकायदा

Writing A Will A Thoughtful Step For Your Loved Ones: फेसलेस ॲसेसमेंट योजनेतील कायदेशीर पेचावर पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचा धडाकेबाज निर्णय; कलम १४७ए असंवैधानिक ठरल्याने लाखो करदात्यांना दिलासा
Will Planning Guide How Writing A Will Can Preserve Family Legacy Property And Loved Ones Future With Clarity

Will Planning Guide How Writing A Will Can Preserve Family Legacy Property And Loved Ones Future With Clarity

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सकाळ वृत्तसेवा
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करकायदा, डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये ‘फेसलेस ॲसेसमेंट’ योजना आणली. याचा उद्देश अतिशय उदात्त होता. करअधिकारी आणि करदाता यांच्यातील समोरासमोरचा संपर्क संपवणे, जेणेकरून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि पारदर्शकता येईल. पण या चांगल्या योजनेने एका नव्या कायदेशीर पेचाला जन्म दिला.

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