Mutual Fund : म्युच्युअल फंडांना महिलांचे वाढते प्राधान्य; मुदत ठेवीतील गुंतवणूक घसरली, ‘इक्विरस वेल्थ’चा अहवाल

पुणे - भारतीय महिला गुंतवणूकदार आता मुदत ठेवींसारख्या पारंपरिक सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायाऐवजी म्युच्युअल फंडांना अधिक पसंती देत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत मुदत ठेवींतील गुंतवणूक सुमारे ४५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत घसरली असून, इक्विटी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक दहा टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ‘इक्विरस वेल्थ’च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे..सुमारे ५५,००० महिला गुंतवणूकदार आणि १०० हून अधिक रिलेशनशिप मॅनेजरनी दिलेल्या माहितीवर आधारित या अभ्यासानुसार, पाच वर्षांपूर्वी, भारतीय महिला गुंतवणूकदार प्रामुख्याने मुदत ठेवी, सोने आणि मालमत्ता अशा पारंपरिक सुरक्षिततेला प्राधान्य असलेल्या गुंतवणुकीवर भर देत असत.आता मात्र, त्या उद्दिष्ट आधारित परतावा अधिक देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांवर भर देत असून, यात इक्विटी म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार यांचाही समावेश आहे. जवळपास ७५ ते ९० टक्के महिला गुंतवणूकदार शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे घाबरून गुंतवणूक काढून घेण्याऐवजी त्याचे पुनरावलोकन करतात..त्याचप्रमाणे महिला आता पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिस आणि अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड यामध्येही गुंतवणूक करत असून, यातील हिस्सा सुमारे तीन टक्क्यांवरून सात टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. जागतिक स्तरावर गुंतवणूक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ज्ञानाचा वापर वाढत आहे.परंतु, भारतात ३५ ते ५० टक्के महिला गुंतवणूकदार एकतर ‘एआय’ टूल्स वापरत नाहीत किंवा त्यांचा निवडकपणे वापर करतात. प्रामुख्याने शिकण्यासाठी, देखरेख करण्यासाठी आणि संशोधनासाठी. महत्त्वाचे म्हणजे, अंतिम निर्णयासाठी सल्लागार मार्गदर्शनावर आणि मानवी निर्णयावर अवलंबून राहतात..गुंतवणूक करताना ‘बकेट थिंकिंग’चा वापर वाढत असून, गुंतवणूकदार सुरक्षितता, वाढ, तरलता आणि वारसा यांसारख्या आर्थिक उद्दिष्टांशी जुळवून घेत पोर्टफोलिओ वेगवेगळ्या विभागात अधिकाधिक व्यवस्थित विभागणी करत आहेत. हा दृष्टिकोन ‘कशात गुंतवणूक करावी? याऐवजी ‘पोर्टफोलिओमध्ये या मालमत्तेची भूमिका काय असावी? याकडे लक्ष केंद्रित करतो.पिढीजात संपत्ती हस्तांतर ही एक महत्त्वाची प्राथमिकता बनत असून, ७५ ते ९० टक्के लोकांनी आपल्या वारसांना केवळ संपत्तीच नव्हे, तर आर्थिक शिस्तदेखील वारसा मिळावी यासाठी वारसा नियोजनावर सक्रियपणे चर्चा करत असल्याचे दिसत आहे..महत्त्वाचे निष्कर्षपोर्टफोलिओमध्ये मुदत ठेवींचा वाटा ४५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवरइक्विटी म्युच्युअल फंड १० टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांवर३५ ते ५० टक्के महिला गुंतवणूकदार ‘एआय’चा वापर करत नाहीत‘बकेट थिंकिंग’ला प्राधान्य; पोर्टफोलिओतील विभागणीवर अधिक भर .आज, भारतीय महिला गुंतवणूकदार त्यांचे आर्थिक भविष्य घडवण्यासाठी अधिक माहितीपूर्ण, आत्मविश्वासू आणि धोरणात्मक होत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत वैयक्तिक वित्तीय गुंतवणुकीपासून मालमत्ता विभागणी आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर आधारित पोर्टफोलिओ तयार करण्याकडे होत असलेला बदल ठळकपणे दिसत आहे.- अंकुर पुंज, व्यवसाय प्रमुख, इक्विरस वेल्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.