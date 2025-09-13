Premium|working capital : खेळत्या भांडवलासाठी ‘एससीएफ’चा उपाय

गौतम जैन, विवृत्ती कॅपिटल कंपनीचे चीफ बिझनेस ऑफिसर खेळते भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) ही कोणत्याही व्यवसायाची जीवनवाहिनी असते. कारण त्याच्या आधारावरच दररोजचा कामकाज खर्च भागवला जात असतो. मात्र, भारतातील लघु उद्योजकांना त्यांची खेळत्या भांडवलाची गरज भागवण्यासाठी आवश्यक रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) राखण्यात अनेकदा अडचणी येतात. यावर सप्लाय चेन फायनान्सिंग (एससीएफ) हा एक उत्तम उपाय आहे..कोणत्याही व्यवसायात जमा म्हणजे येणारी रक्कम आणि खर्च म्हणजे द्यावी लागणारी रक्कम यांचे प्रभावी व्यवस्थापन करून तरलता राखणे हे मुख्य आव्हान असते. उशिरा किंवा कठोर अटींवरील पेमेंटमुळे रोख टंचाई निर्माण होते आणि यामुळे बऱ्याचदा व्यवसायाच्या चांगल्या संधी गमावण्याची वेळ येते. सप्लाय चेन फायनान्सिंग (एससीएफ) हा या अडचणींवरचा उपाय असून, त्यामुळे पुरवठादार, खरेदीदार व वित्तपुरवठादार यांना फायदा होतो. बँकासारखे पारंपरिक वित्तपुरवठादार या क्षेत्रात प्रवेश करत असले, तरी बँका अनेकदा टियर टू व टियर थ्री शहरांमधील नव्या किंवा लघुउद्योजकांना कर्ज देण्यास कचरतात. याचे कारण त्यांना कर्ज देण्यात जोखीम वाटते. त्यांना बिझनेस मॉडेलबद्दल मर्यादित माहिती असते; तसेच लहान कर्जे देण्यासाठी लागणारा खर्च जास्त असतो. या व्यवसायांकडे बऱ्याचदा पारंपरिक फायनान्सिंगसाठी आवश्यक कागदपत्रे व कर्जाचा पूर्वइतिहास नसतो..देशातील ५० टक्के वर्किंग कॅपिटलची मागणी गुजरात, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांतील टियर टू आणि टियर थ्री शहरांतून येते, तर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू व तेलंगणा यांसारख्या राज्यांतील टियर वन शहरांतून सुमारे २५ टक्के मागणी येते. उद्योग-व्यवसाय आणि पारंपरिक वित्तपुरवठादार या दोघांपुढेही असलेल्या या आव्हानांवर मात करण्यासाठी मध्यम आकाराचे व्यवसाय आता अधिकाधिक प्रमाणात बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांवर (एनबीएफसी) अवलंबून राहायला लागले आहेत. या कंपन्या अधिक लवचिक व सानुकूल म्हणजेच त्या त्या ग्राहकाच्या गरजेप्रमाणे त्याला अनुरूप अर्थसाह्य योजना देतात. त्यांना सप्लाय चेनची सखोल समज असते आणि या व्यवसायांच्या विशिष्ट गरजांना प्रतिसाद देण्यात त्या अधिक तत्पर असतात..सप्लाय चेन फायनान्सिंग ‘एससीएफ’ सोल्युशन्स तुमच्या व्यवसायाला कसे फायदेशीर ठरू शकतात?पुरवठादारांना होणारे लाभ रोख प्रवाहात सुधारणा आर्थिक जोखमीमध्ये घट कमी खर्चातील वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता खरेदीदारांशी दृढ व्यावसायिक संबंधखरेदीदारांसाठी फायदे पेमेंट अटींमध्ये वाढ पुरवठादारांशी सुधारलेले संबंध रोख रूपांतर चक्रात सुधारणा सुलभ पेमेंट प्रक्रिया.Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.‘एससीएफ’ सोल्युशन्सचे प्रकार १. व्हेंडर फायनान्सिंग व्हेंडरना लवकर पेमेंट मिळण्याची खात्री देते. अँकर (मुख्य ग्राहक) थर्ड पार्टी फायनान्सरमार्फत इनव्हॉइसच्या लवकर पेमेंटला मंजुरी देतो आणि त्यामुळे वित्तपुरवठादार व्हेंडरला निधी अॅडव्हान्स करतो. अँकर नियोजित तारखेला फायनान्सरला पूर्ण रक्कम परत करतो. यामध्ये सेल्स बिल डिस्काउंटिंग, परचेज ऑर्डर फायनान्सिंग, प्री-शिपमेंट फायनान्सिंग आणि व्हेंडर इनव्हॉईस फॅक्टरिंग यांचा समावेश होतो.२. डीलर फायनान्सिंगडीलरना त्यांच्या अँकरकडून खरेदीसाठी वाढीव क्रेडिट सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्या विक्रीला चालना मिळते. यामुळे डीलरना त्यांच्या पेमेंटची जबाबदारी अधिक लवचिकतेने, सुलभतेने पार पाडता येते. यामध्ये पर्चेस बिल डिस्काउंटिंग, सेल्स फॅक्टरिंग आणि रिव्हॉल्विंग क्रेडिट लिमिट/लोन यांचा समावेश होतो..‘एससीएफ’चे नवे युग तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे अधिकाधिक डेटा अॅक्सेस मिळत आहे आणि व्यावसायिक व्यवहारांतील अधिक पारदर्शकता यामुळे सप्लाय चेन फायनान्सिंगच्या परिसंस्थेत आमूलाग्र बदल घडत आहेत. ट्रेड रिसिव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टीम (TReDS) सारख्या उपक्रमांमुळे विविध आर्थिक संस्थांमार्फत ट्रेड रिसिव्हेबलच्या वित्तपुरवठा आणि व्यवहारात सवलत देण्याच्या प्रक्रिया सुलभ झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, अकाउंट अॅग्रीगेटर (AA) फ्रेमवर्कच्या अंमलबजावणीमुळे पुरवठादार व खरेदीदारांना विविध वित्तपुरवठा पर्याय सुरक्षितपणे व सुलभपणे, विनाअडथळा मिळवता येतात. जोडीला, ब्लॉकचेन, डेटा अॅनालिटिक्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म यांसारख्या तांत्रिक नावीन्यपूर्ण गोष्टी आणि सुधारणा यामुळे ‘एससीएफ’मध्ये क्रांती येत आहे. त्यामुळे कर्जदात्यांना अनेक फायदे मिळतात. .Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग.‘एससीएफ’मुळे मिळणारे फायदे स्वयंचलित प्रक्रिया सुलभ व डिजिटल दस्तऐवज प्रक्रिया वेगवान मंजुरी व वितरण एकत्रित, समग्र वन-स्टॉप सोल्युशनया नवकल्पनांमुळे अधिक कार्यक्षम ‘एससीएफ’ सुविधा सर्वांनाच उपलब्ध होत असून, व्यवसायांकरिता पारंपरिक वित्तपुरवठा विषयक अडथळ्यांवर मात करून वाढीच्या नव्या संधी खुल्या होत आहेत..‘एससीएफ’चे कार्य कसे चालते?आपल्या देशात ‘एससीएफ’चे दोन प्रमुख प्रकार आहेत-१. रिसिव्हेबल-बेस्ड फायनान्सिंग - या पद्धतीमध्ये वित्तपुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी अकाउंट रिसिव्हेबल्सचा उपयोग तारण म्हणून केला जातो. उद्योग-व्यवसाय प्रलंबित/थकलेली इनव्हॉइस किंवा ट्रेड रिसिव्हेबलच्या आधारावर तात्काळ रोख प्रवाह मिळवू शकतात. या मॉडेलमध्ये व्यवसाय आपली अनपेड इनव्हॉइस सवलतीच्या मूल्यात आर्थिक संस्थेला (किंवा फॅक्टरला) विकू शकतात.२. डेट-बेस्ड फायनान्सिंग - या पद्धतीत विद्यमान मालमत्तेच्या आधारावर कर्ज मिळविण्याची सुविधा आहे. ही सहसा आर्थिक संस्थांमार्फत दिली जाते आणि रिसिव्हेबल व पेयेबल दोन्हींसाठी वापरता येणारी रिव्हॉल्विंग क्रेडिट लाईनच्या स्वरूपात असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 