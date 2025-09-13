Premium|working capital : खेळत्या भांडवलासाठी ‘एससीएफ’चा उपाय

Sakal Money

supply chain finance India : भारतातील लघु उद्योजकांना त्यांची खेळत्या भांडवलाची गरज भागवण्यासाठी आवश्यक रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) राखण्यात अनेकदा अडचणी येतात.
गौतम जैन, विवृत्ती कॅपिटल कंपनीचे चीफ बिझनेस ऑफिसर

खेळते भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) ही कोणत्याही व्यवसायाची जीवनवाहिनी असते. कारण त्याच्या आधारावरच दररोजचा कामकाज खर्च भागवला जात असतो. मात्र, भारतातील लघु उद्योजकांना त्यांची खेळत्या भांडवलाची गरज भागवण्यासाठी आवश्यक रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) राखण्यात अनेकदा अडचणी येतात. यावर सप्लाय चेन फायनान्सिंग (एससीएफ) हा एक उत्तम उपाय आहे.

