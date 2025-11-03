World Youngest Billionier : वयाच्या 22 व्या वर्षी अब्जाधीश! भारतीय वंशाच्या दोन पठ्ठ्यांनी मोडला मार्क झुकरबर्ग यांचा विक्रम!

Mark Zuckerberg : आपल्या आयुष्याच्या फक्त 22 व्या वर्षी तीन तरुणांनी असे काही करून दाखवले आहे, जे बहुतेक लोक फक्त स्वप्नातच पाहतात. अमेरिकेतील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपनी Mercor चे हे तीन सह-संस्थापक आता जगातील सर्वात तरुण स्वनिर्मित अब्जाधीश ठरले आहेत. त्यांच्या या यशाने फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांचा 23 व्या वर्षी अब्जाधीश होण्याचा विक्रम मोडीत काढला आहे. .ब्रेंडन फुडी, आदर्श हिरेमठ आणि सूर्या मिधा अशी या तिघांची नवे आहेत. यातील हिरेमठ आणि सूर्या मिधा हे भारतीय वंशाचे आहेत. या तिघांचा संपूर्ण प्रवास हा अगदी एखाद्या चित्रपटासारखा वाटतो. हे तिघे कॅलिफोर्नियातील एका शाळेत एकत्र शिकत होते आणि तेव्हाच त्यांच्या मैत्रीची आणि एका नव्या कल्पनेची सुरुवात झाली..Mercor कंपनी ‘टर्निंग पॉईंट’2023 मध्ये या तिघांना पीटर theel फेलोशिप मिळल. त्यातूनच त्यांनी कॉलेज सोडून ‘Mercor’ या स्टार्टअपची स्थापना केली. सुरुवातीला कंपनीचं उद्दिष्ट भारतातील कुशल इंजिनिअरांना अमेरिकन कंपन्यांशी जोडण्याचं होतं. अनेक अमेरिकन कंपन्या फ्रीलान्स कोडर्सच्या शोधात असतात. त्यासाठी Mercor ने एक AI आधारित इंटरव्ह्यू सिस्टीम तयार केली. त्यामुळे फ्रीलान्स कामाची प्रक्रिया अधिक जलद आणि अचूक झाली..पण या प्रवासात लवकरच त्यांना एआय डेटा लेबलिंग या क्षेत्रात मोठी संधी दिसली. म्हणजे अशा सेवांचा पुरवठा, ज्यात मानवी तज्ज्ञ एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यास मदत करतात. हाच तो टर्निंग पॉईंट ठरला ज्याने कंपनीला ओळख मिळवून दिली. काही महिन्यांतच कंपनीने तब्बल 350 मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक उभी केली आणि कंपनीचे बाजारमूल्य 10 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले..Forbes यादीत स्थानकंपनी सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांतच Mercor ने तब्बल 350 दशलक्ष डॉलरची फंडिंग उभारली आणि कंपनीची किंमत 10 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली.‘फोर्ब्स’नेही या तिघांना 2025 च्या “Under 30” यादीत स्थान दिलं असून ‘Cloud 100’ मध्येही त्यांचा समावेश झाला आहे.. “आजही हे सगळं एखाद्या स्वप्नासारखं वाटतंय. दोन वर्षांपूर्वी आम्ही कधीच विचार केला नव्हता की इतक्या लवकर इतकं मोठं यश मिळेल" अशी भावना ब्रेंडन फुडी याने व्यक्त केली. तर आदर्श हिरेमठ म्हणाला की “जर मी Mercor वर काम केले नसते, तर कदाचित आज मी कॉलेजमधून पदवी घेत असतो.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.