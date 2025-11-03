Sakal Money

World Youngest Billionier : वयाच्या 22 व्या वर्षी अब्जाधीश! भारतीय वंशाच्या दोन पठ्ठ्यांनी मोडला मार्क झुकरबर्ग यांचा विक्रम!

World Youngest Billionier : अमेरिकास्थित तीन तरुण बनले सेल्फ-मेड अब्जाधीश; भारतीय वंशाचे अमेरिकन असलेले आदर्श हिरेमठ, सूर्या मिधा यांचा समावेश.
Brendan Foody, Adarsh Hiremath, and Surya Midha

सकाळ डिजिटल टीम
Mark Zuckerberg : आपल्या आयुष्याच्या फक्त 22 व्या वर्षी तीन तरुणांनी असे काही करून दाखवले आहे, जे बहुतेक लोक फक्त स्वप्नातच पाहतात. अमेरिकेतील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपनी Mercor चे हे तीन सह-संस्थापक आता जगातील सर्वात तरुण स्वनिर्मित अब्जाधीश ठरले आहेत. त्यांच्या या यशाने फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांचा 23 व्या वर्षी अब्जाधीश होण्याचा विक्रम मोडीत काढला आहे.

