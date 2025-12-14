करदात्यांनाे, ३१ डिसेंबरपूर्वी करा या गाेष्टी पूर्ण!

ॲड. सुकृत देव, करसल्लागारप्राप्तिकर आणि वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विभाग आता अधिक आधुनिक झाले असून, जास्तीत-जास्त डेटा लिंक करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थ मंत्रालय करत आहे. करप्रणाली पारदर्शक झाली आहे, यामुळे करदात्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र किंवा वस्तू व सेवाकर विवरणपत्र, वेळेत दाखल करणे आवश्यक आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टींचे पालन करणे गरजेचे आहे..प्राप्तिकरदात्यांसाठी...प्राप्तिकराचा तिसऱ्या तिमाहीचा आगाऊ करभरणा (७५ टक्के देय रक्कम) करण्याची शेवटची तारीख आज (१५ डिसेंबर २०२५) आहे.आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे (आकारणी वर्ष २०२५-२६) प्राप्तिकर विवरणपत्र भरावयाचे राहिले असतील, तर एक शेवटची संधी आहे, ती ३१ डिसेंबर २०२५ अखेर. प्राप्तिकर विवरणपत्र विलंब शुल्क (लेट फी) १००० रुपये (वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांच्या खाली आहे) आणि ५००० रुपये (वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांच्या वर आहे) भरून, (बीलेटेड) विवरणपत्र दाखल करता येईल..विवरणपत्र उशिराने भरताना, देय रक्कम भरावयास आली, तर या रकमेवर एक टक्का दरमहा व्याज आणि त्याचबरोबर विलंब शुल्कही (लेट फी) भरावे लागेल. ‘टीडीएस’चे टॅक्स क्रेडिट किंवा रिफंड मिळवायचा असल्यास विवरणपत्र विलंब शुल्क (लेट फी) भरून दाखल करणे गरजेचे आहे, तसेच प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना काही चूक झाली असल्यास सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याचीदेखील ही शेवटची संधी आहे.ज्या प्राप्तिकरदात्यांचे कोणतेही करपात्र उत्पन्न नाही (ऐच्छिक), कर देय रक्कम भरणा नाही किंवा रिफंड आहे, अशा करदात्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी विवरणपत्र विलंब शुल्क भरून दाखल करावे, जेणेकरून विवरणपत्र भरणे बाद होणार नाही. कर्ज घेताना, बँक किंवा इतर संस्थांकडे दोन ते तीन वर्षांचे दाखल प्राप्तिकर विवरणपत्र द्यावे लागते. यासाठी विवरणपत्र असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ते भरायचे राहून गेले असेल, तर आता शेवटची संधी आहे..वस्तू व सेवा करदात्यांसाठी...वस्तू व सेवाकर कायदा अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे वार्षिक विवरणपत्र (जीएसटीआर -९/९सी) भरण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे, तर वार्षिक विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे आवश्यक आहे, नाहीतर विलंब शुल्क भरावे लागेल.वार्षिक विवरणपत्रकोणी भरावे?ज्या नोंदणीकृत वस्तू व सेवा करदात्यांची एकूण उलाढाल आर्थिक वर्षात दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा करदात्यांनी वार्षिक विवरणपत्र जीएसटीआर-९ भरणे आवश्यक नाही, तर ऐच्छिक आहे..ज्या नोंदणीकृत करदात्यांची एकूण उलाढाल आर्थिक वर्षात दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त; पण पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा वस्तू व सेवा करदात्यांनी वार्षिक विवरणपत्र जीएसटीआर-९ भरणे अनिवार्य आहे.ज्या नोंदणीकृत करदात्यांची एकूण उलाढाल आर्थिक वर्षात पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी वार्षिक विवरणपत्र जीएसटीआर-९ व ९सी (दोन्ही विवरणपत्र) भरणे आवश्यक आहे. जीएसटीआर-९सी विवरणपत्र हे करदात्यांचे एक स्वप्रमाणित विधान आहे, त्याला लेखापरीक्षण अहवाल लावण्याची गरज नाही, असे नमूद केले गेले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.