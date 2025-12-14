Sakal Money

करदात्यांनाे, ३१ डिसेंबरपूर्वी करा या गाेष्टी पूर्ण!

PAN Aadhaar linking deadline December 31: ३१ डिसेंबरपूर्वी प्राप्तिकर व जीएसटी विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी; विलंब शुल्क व व्याज टाळण्यासाठी वेळेत कारवाई करा
December 31 Deadline: Essential Tax Actions for Taxpayers

सकाळ डिजिटल टीम
ॲड. सुकृत देव, करसल्लागार

प्राप्तिकर आणि वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विभाग आता अधिक आधुनिक झाले असून, जास्तीत-जास्त डेटा लिंक करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थ मंत्रालय करत आहे. करप्रणाली पारदर्शक झाली आहे, यामुळे करदात्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र किंवा वस्तू व सेवाकर विवरणपत्र, वेळेत दाखल करणे आवश्यक आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टींचे पालन करणे गरजेचे आहे.

