Zomato Hikes: Zomato चा धक्का! प्लॅटफॉर्म फी पुन्हा वाढली, जेवण ऑर्डर करणं महाग; आता एका ऑर्डरला लागतील एवढे पैसे

Zomato Platform Fees Hike: Eternal Ltd कंपनीचा फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म Zomato ने आपल्या ग्राहकांसाठी आणखी एक छोटा पण महत्त्वाचा बदल केला आहे. कंपनीने प्रति ऑर्डर आकारली जाणारी प्लॅटफॉर्म फी वाढवली असून आता ग्राहकांना आधीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत..प्लॅटफॉर्म फीमध्ये वाढकंपनीने प्लॅटफॉर्म फी 12.50 रुपायांवरून 14.90 रुपये केली आहे. म्हणजेच प्रत्येक ऑर्डरवर ग्राहकांना सुमारे 2.40 रुपये अधिक द्यावे लागणार आहेत. टक्केवारीत पाहिल्यास ही जवळपास 19% वाढ आहे...का वाढली फी?सध्या जागतिक स्तरावर वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीमुळे लॉजिस्टिक्स आणि डिलिव्हरी खर्चात वाढ झाली आहे. याचा परिणाम रेस्टॉरंट्स आणि डिलिव्हरी पार्टनर्सवर होत असून, त्याचा काही भार ग्राहकांवर टाकण्याचा निर्णय कंपनीने घेतल्याचे दिसते त्यामुळेच ही वाढ झाल्याचे म्हटले जात आहे. .बिलावर किती परिणाम?ऑर्डर करताना तुमच्या बिलामध्ये साधारणपणे खालील गोष्टी तुम्हाला दिसतात. यात -ऑर्डर केलेल्या पदार्थांची किंमतपॅकिंग चार्जप्लॅटफॉर्म फीडिलिव्हरी फीGSTप्लॅटफॉर्म फी वाढल्यामुळे केवळ 2.40 रुपये इतकीच वाढ होणार नाही, तर त्यावर GST देखील लागू होईल. त्यामुळे सगळ बिल थोडं अधिक वाढू शकतं..सध्या ही वाढ मर्यादित कालावधीसाठी, म्हणजेच रविवार 22 मार्च 2026 पर्यंत लागू असल्याचे सांगितले गेले आहे. त्यानंतर कंपनी परिस्थितीनुसार फी कमी किंवा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकते..फी कितीवेळा वाढली Zomato ने ऑगस्ट 2023 मध्ये पहिल्यांदा प्लॅटफॉर्म फी लागू केली होती. त्यावेळी ही फी खूपच कमी होती. मात्र, हळूहळू वाढ करत आता ती 14.90 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे...सध्याची ही वाढ दर्शवते की फूड डिलिव्हरी कंपन्या आता सवलतींपेक्षा नफ्यावर अधिक भर देत आहेत. भविष्यात अशा सेवांचा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे जर तुम्ही या वीकेंडला घरी बसून ऑनलाइन ऑर्डर करण्याचा विचार करत असाल, तर बिलात थोडी वाढ दिसू शकते.