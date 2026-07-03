Premium|Swiss Investment Philosophy : स्विस गुंतवणूक तत्त्वांचा मंत्र; श्रीमंतीकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन

विक्रम अवसरीकर - vikram.awsarikar@gmail.comअमेरिकेतील आर्थिक पत्रकार मॅक्स गुंथर यांनी लिहिलेल्या ‘झुरिच अॅक्सिओम्स’ (The Zurich Axioms) या पुस्तकावर आधारित हा लेख गुंतवणुकीतील पारंपरिक समजुतींना छेद देणारा ‘स्विस पॅटर्न’ संवादरूपात उलगडतो. धोका, संधी, तोटा, मानसिक भ्रम आणि गुंतवणुकीतील शिस्त यांचा वेध घेत धनंजयराव आणि छोटू यांच्या गप्पांतून हा विषय अतिशय रंजकपणे उलगडत जातो.धनंजयराव नेटफ्लिक्सवर सिनेमा बघत होते. आज ते एकटेच घरी होते. हातात मस्तपैकी आंबेमोहारापासून बनवलेली थंडगार बिअर होती आणि मधेमधे करायला छोटू नसल्याने ते खुशीत होते. ‘द बिग शॉर्ट’ (The Big Short) नावाचा सिनेमा बघता बघता ते गुंगून गेले होते. तितक्यात दाराची घंटा वाजली. .Premium|Rare Earth Metals Geopolitics : ऐसी रत्ने मेळवीन!.Premium|Digital Fence and Relationships : तंत्रज्ञानाच्या 'महाजालात' अडकलेला मानवी जीव; घराघरांत निर्माण झालेली ही 'चिरशांतता' नेमकी काय सुचवतेय?.‘‘कोण आलं तडफडायला?’’ ते स्वतःशी चरफडत उठले.‘‘हे बघा, मी तुमच्यासाठी काय आणलंय?’’ त्यांनी पूर्ण दार उघडायच्या आधीच छोटू त्यांना जवळजवळ ढकलून आत आला.‘‘कोळंबी?’’ धनंजयरावांनी उत्सुकतेने विचारले.‘‘अर्थात! निलेशमधून माल संपायच्या आधी धावतपळत जाऊन मी आणलंय,’’ छोटू उगाच हापिंग करत म्हणाला.तितक्यात त्याचे लक्ष आंबेमोहोर आणि सिनेमाकडे गेले.‘‘हे काय? तुम्ही सुरुवात पण केलीत?’’ त्याने खोट्या रागाने विचारले.धनंजयराव त्याला भाव देणार नाहीत, हे त्याला माहिती होते; पण आपलं उगाच काडी घातली.‘‘सगळं कसं तू म्हणशील तसं व्हायला पाहिजे असा काही नियम नाही आणि मी हा सिनेमा उगाच बघत नाहीये. त्यात बँकांनी आपल्या लालसेपायी काय उच्छाद मांडला होता, ते दाखवलं आहे.’’ धनंजयरावांनी तोपर्यंत पार्सल उघडून मसालेदार कोळंबीचा एक घास घेतलाही होता.‘‘सगळे बँकर्स सारखेच!’’ छोटूने उगाच नाक मुरडले.त्याला अचानक आठवलं, की स्विस बँकर्सविषयी आपण बोलू, असे धनंजयरावांनी त्याला सांगितले होते. म्हणून त्याने एक खडा टाकून बघितला आणि तो नेमक्या जागी लागला.‘‘सगळे असे नसतात रे. हेच बघ ना, स्विस बँका इतकी शतके अतिशय फायद्याचा धंदा करत आहेत, ते काही उगाच नाही.’’ धनंजयरावांनी कोळंबीच्या मागे लावलेला अदृश्य गळ खाल्ला.‘‘ते कसे?’’ छोटूने वरकरणी आनंद न दाखवता आश्चर्याचा आव आणत विचारले.धनंजयरावांनी जरा त्याच्याकडे एक क्षणभर पाहिलं आणि ते पुढे म्हणाले, ‘‘स्विस बँकर्सची विचारसरणी ही एकदम वेगळी आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी आत्तापर्यंत जे काही ऐकलं आहे, त्याच्या अगदी उलट.’’.‘‘हा कोणीतरी म्हणालंच आहे ना, की एकाच वेळी दोन विरुद्ध कल्पनांवर विचार करणे हे बुद्धिमत्तेचं लक्षण आहे.’’ छोटूने आपले ज्ञान पाजळायचा प्रयत्न केला.‘‘ते एफ. स्कॉट फिट्झजेराल्ड (F. Scott Fitzgerald) यांनी म्हटलं आहे. अर्धवट बोलू नये,’’ धनंजयरावांनी त्याला हासडलं.‘‘पण त्या स्विस बँकर्सचं काय?’’ छोटूने त्यांना विषयावर आणलं.‘‘स्विस बँकर्सच्या मते प्रत्येक गोष्टीत एक धोका असतो, रिस्क असते, आणि त्याचा विचार करूनच जास्त धोका पत्करून जास्त पैसे कमावता येतात. त्या धोक्यापायी झोप उडाली पाहिजे, म्हणतात.’’धनंजयरावांनी शेवटी एकदाची सुरुवात केली.‘‘ते मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरे काही नाही का?’’ छोटूने यावेळी खऱ्याखुऱ्या आश्चर्याने विचारले.‘‘त्यासाठी त्यांचे पुढचे विचार तयार आहेत. हा धोका कमी करण्यासाठी त्यांनी एक पूर्ण यंत्रणाच तयार केली आहे. धंदा किंवा गुंतवणूक करणे हे अतिशय रोमांचक काम आहे आणि त्यासाठी इवलीशी गुंतवणूक करून फायदा झालाच, तर तोही इवलुसाच होणार. त्यामुळे कुठलीही गुंतवणूक करताना जर जास्तीत जास्त पैसे एकाच अंड्यावर लावले, तरच जास्त फायदा होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.’’धनंजयरावांनी स्विस बँकर्सच्या चमत्कारिक नियमांवर भाष्य केले.‘‘म्हणजे आत्तापर्यंत तुम्ही जे सांगत होतात, की पैसे सगळीकडे विखरून ठेवावेत वगैरे, ते यांच्या मते खोटं आहे तर,’’ छोटूने विचारले.‘‘उगाचच्या उगाच काही कारण नसताना जर पैसे विखरून ठेवले, तर धोका कमी होतो तसाच फायदाही,’’ धनंजयराव पुढे म्हणाले.‘‘यात तथ्य आहे म्हणा; पण मग एखाद्या ठिकाणी खूपच गुंतवणूक केली आणि ती बुडाली किंवा फारच फायदा व्हायला लागला, तर मग हे काय करतात?’’ छोटूने विचारले.‘‘त्यांचं असं म्हणणं आहे की, जेव्हा तुम्ही धोका पत्करून एकाच ठिकाणी जास्त गुंतवणूक करत आहात, तेव्हा तुम्ही बाहेर केव्हा पडायचं याचा आधीच विचार केला पाहिजे.’’धनंजयरावांनी पुढचा मुद्दा सांगितला.‘‘असं आहे तर! म्हणजे एका ठरावीक प्रमाणात तोटा व्हायला लागला किंवा फायदा झाला, तर त्यातून बाहेर पडायलाच पाहिजे असं ठरवूनच जायचं. यात जरा लॉजिक दिसतं बरं का!’’ छोटूच्या डोक्यात अचानक प्रकाश पडला.‘‘१५ टक्के फायदा किंवा तोटा झाला, की लगेच कल्टी मारायची.’’ धनंजयराव बिअर पिताना असे शब्द वापरायचे- ‘कल्टी’ वगैरे.‘‘म्हणजे मला सांगा, एखाद्या ठिकाणी गुंतवणूक खाली जायला लागली, तर तिथून बाहेर पडायचंच असेल, तर आपल्याला या गुंतवणुकीत तोटा होणार, असंच हे समजतात का? पुढे-मागे फायदा होईल की! तुम्हीच तर म्हणता ना, वर-खाली, खाली-वर असं होतच असतं.’’छोटूने लॉजिकली पुढचा मुद्दाच सांगितला..Gordon Hall : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते गॉर्डन हॉल यांची कहाणी त्यांच्या नातवाच्या शब्दांत .‘‘हाच त्यांचा पुढचा मुद्दा आहे. तोटा व्हायला लागला की आधी बाहेर पडा, सगळी आशाबिशा सोडा. कारण खोट्या आशेपायी माणसं बुडणाऱ्या जहाजाला चिकटून बसतात आणि मरतात. त्यापेक्षा संकटाची चाहूल लागली, की जहाजावरून उडीच मारा.’’धनंजयरावांनी आजपर्यंतच्या सगळ्या चर्चांच्या विपरीत मुद्दा सांगितला.‘‘हे सगळंच नवल आहे. आणि असं वागूनसुद्धा ही माणसं अतिशय फायदेशीर आणि हुशार गुंतवणूकदार म्हणून प्रसिद्ध आहेत, हे अजून एक आश्चर्य!’’ छोटू खरोखर चकित झाला होता.‘‘आपलं नुकसान मान्य करा आणि पुढे चला. दुसरा सौदा शोधा आणि त्यात जास्तीत जास्त धोका पत्करा म्हणजे जास्त फायदा होईल; पण ठरवल्यापेक्षा थोडं वर-खाली झालं, तर बाहेर पडा आणि नवीन सौदा शोधा- हा स्विस पॅटर्न आहे.’’धनंजयरावांनी एका वाक्यात सार सांगितले.‘‘म्हणजे मला सांगा, या माणसांना पुढची योजना, प्लॅनिंग वगैरे नसतं का? सतत इथे जा, बाहेर पडा, दुसरी संधी शोधा,’’ छोटूने हतबुद्ध होत विचारले.‘‘तोच तर मुद्दा आहे. त्यांना असं वाटतं की एखाद्या गोष्टीत इतक्या शक्यता असतात की त्यांचा विचार करणे आणि त्यांना आटोक्यात आणणे हे कोणाच्या बापालाही शक्य नाही. त्यामुळे ह्या भानगडीत न पडता आधी इथून कल्टी मारा.’’धनंजयरावांनी दुसऱ्यांदा ‘कल्टी’ शब्द वापरला. दुसरी आंबेमोहोर चालू झाली होती.‘‘कोणी काही गोष्टी मॅनेज करू शकत नाही, हे खरं आहे; पण इतक्या वेळा हा शेअर वर आला, परत खाली आला, याच्या मालाला उठाव या महिन्यात येतो, या महिन्यात हा ढपतो- असे काही पॅटर्न दिसतात की! त्याचं काय?’’ छोटूने विचारले.‘‘सगळे पॅटर्न घाला चुलीत, असं यांचं म्हणणं आहे. उगाचच्या उगाच माणूस ‘असं झालं की तसं होतं’ आणि ‘असं दिसलं की तसं दिसतं’ या मानसिक भ्रमात अडकून पडलेला असतो. सगळ्या गोष्टींत पॅटर्न शोधून मग त्यानुसार वागणे हे आपल्या ‘डीएनए’मध्ये आहे. ते ‘प्रेडिक्टिव्ह इव्होल्यूशन’ ह्या प्रक्रियेचा भाग आहे, असं हे म्हणतात.’’धनंजयराव स्विस पॅटर्नच्या अनोख्या दुनियेत छोटूला सहल घडवत होते.‘‘म्हणजे सगळे तथाकथित एक्स्पर्ट, तथाकथित चार्ट बघणारे वेडे आहेत आणि ते नको तिथे नसलेल्या गोष्टी शोधतात, असं हे म्हणतात तर! सगळ्या गोष्टी रँडम होतात, तर मग क्रिया आणि त्याचा परिणाम याचं काय?’’ छोटूने असं आत्तापर्यंत कधीच ऐकलं नव्हतं.‘‘कोणत्याही गोष्टीत अडकून न बसता नवी संधी आली, की ताबडतोब त्याचा फायदा घेण्यासाठी सज्ज असलं पाहिजे. कोणतीही गुंतवणूक अमूल्य नसते. चांगली संधी आली आणि एखाद्या गुंतवणुकीतून योग्य तो फायदा झाला असेल किंवा एखादी गुंतवणूक तोटा दाखवत असेल, तर ताबडतोब बाहेर पडून त्या नवीन संधीचा फायदा घेतलाच पाहिजे, असा नियमच आहे यांचा.’’धनंजयरावांनी चमत्कारिक विचारसरणीची झलक दाखवली.‘‘मला सांगा, बघायची नाही चाललेली गुंतवणूक, जास्त थांबायचं नाही, मग काय अचानक देव डोक्यात प्रकाश पाडणार आहे का?’’ छोटूच्या समजेच्या पार चिंधड्या झाल्या होत्या.‘‘देवाने डोक्यात प्रकाश पाडला, तरी योग्य ती आकडेमोड करून त्यामागे गेलंच पाहिजे, असं यांचं म्हणणं आहे. आपल्या अंतर्मनातून अचानक प्रेरणा निर्माण झाली, तरी तिला तसेच वरवर उडवून न टाकता शक्यतांच्या तराजूत तोललं पाहिजे, असंच हे मानतात.’’.धनंजयराव एकदम खोलात घुसत होते.‘‘आता म्हणा की आले देवाजीच्या मना!’’ छोटूचं डोकं अजून भिरभिरत होतं.‘‘देव काही आपल्याला श्रीमंत करायला बसला नाही. आणि सगळ्याच एक्स्पर्टना, ज्योतिषांना हे समजत असतं, तर गरीब एक्स्पर्ट किंवा ज्योतिषी दिसलाच नसता.’’धनंजयरावांनी अंधश्रद्धा या विषयावर एक मिनी लेक्चर दिलं.‘‘एकंदरीत मला असं वाटतं की आशा बाळगू नका, पूर्ण गणितीय शक्यतांचा वापर करून निर्णय घ्या, कुठेही अडकून पडू नका, कोणाचंही न ऐकता स्वतः अभ्यास करून निर्णय घ्या. सगळे लोक जे म्हणत आहेत, त्यावर आंधळा विश्वास न ठेवता स्वतःची चूक होत असेल, तर ताबडतोब बाहेर या.’’छोटूने नेहमीप्रमाणे तात्पर्य सांगितले.‘‘ऑन द स्पॉट फक्त एक गोष्ट, लांब पल्ल्याचं प्लॅनिंग न करता नवेनवे सौदे शोधा. फक्त फायद्याचाच विचार करा. मान्य आहे, की आजपर्यंत तू जे काही ऐकलं आहेस, त्याच्या हे सगळं विपरीत आहे. गुंतवणूक हा खेळ प्रत्येकासाठी वेगळा असतो आणि हे लोक तर या स्विस पॅटर्नमध्ये एकदम तरबेज आहेत. त्यामुळे आपल्याला पचतं तेच खावं, उगाच भटकत फिरू नये आणि आपण भटकू नये, यासाठी माया संस्कृतीच्या लोकांनी काय गुंतवणुकीचा सल्ला दिला आहे, हे माहिती असणं गरजेचं आहे. ते पुढे केव्हा तरी.’’असं म्हणून धनंजयरावांनी छोटूला आंबेमोहोर आणायला पिटाळलं.(लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत. ९८५०००१५८९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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