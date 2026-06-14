शेअर बाजार : झायडस लाइफसायन्सेस (शुक्रवारचा बंद भाव ः रु. ११०४)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकऔषध उद्योगातील एक मोठी कंपनी असलेल्या झायडस लाइफसायन्सेसची स्थापना रमणभाई पटेल यांनी केली. तिचे मुख्यालय अहमदाबाद येथे आहे. औषधनिर्मितीत ‘एपीआय’ (ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट) रोगाच्या उपचारासाठी आवश्यक असणारे मूळ रसायन असते; पण ते तशाच मूळ स्वरूपात देता येत नाही. त्यामध्ये वाहक, बाइंडर आणि इतर रासायनिक घटक मिसळून ते गोळ्या, सिरप किंवा इंजेक्शनच्या स्वरूपात दिले जाते. याला फॉर्म्युलेशन्स म्हणतात. काही कंपन्या फक्त ‘एपीआय’ बनवतात, तर काही कंपन्या ‘एपीआय’ व फॉर्म्युलेशन्स अशा दोन्हींचे उत्पादन करतात. .झायडस लाइफसायन्सेस ही कंपनी दुसऱ्या प्रकारात मोडते. संशोधन आणि विकासावर कंपनी उत्पन्नाच्या आठ टक्के खर्च करते. जेनेरिक औषधीनिर्मिती क्षेत्रात ती देशातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक आहे. तिचे सरोग्लिटाझार हे नवे औषध भारतात मंजूर झाले आहे. मात्र, जागतिक पातळीवर अजून मंजुरी मिळालेली नाही. कंपनीचे एकूण ४३ उत्पादन प्रकल्प असून, त्यातील ४० भारतात व बाकी परदेशात आहेत. कंपनीची आठ संशोधन आणि विकास केंद्रे असून, त्यातील एक परदेशात आहे. कंपनीच्या एकूण विक्रीपैकी भारतात फॉर्म्युलेशन्सचा सुमारे २४ टक्के, अमेरिकेत सुमारे ४० टक्के आणि अमेरिकेव्यतिरिक्त बाकी देशांमध्ये सुमारे ११ टक्के वाटा आहे. याशिवाय ‘एपीआय’चा दोन टक्के, ‘मेडटेक’चा चार टक्के आणि ग्राहकोपयोगी आरोग्य उत्पादनांचा (वेलनेस प्रॉडक्टस) २० टक्के वाटा आहे. कंपनीचे शुगरफ्री, कॉम्प्लॅन, ग्लुकॉन डी, न्युट्रलाइट, नायसिल हे ब्रँड प्रसिद्ध आहेत. पुढे या क्षेत्रात प्रथिने, व्हिटॅमिन व इतर उत्पादनांमध्ये विक्री वाढविण्यावर कंपनीचा भर आहे. मेडटेक क्षेत्रांतर्गत कंपनी विविध वैद्यकीय उपकरणे बनवते. भविष्यात औषधउत्पादन या मूळ व्यवसायाबरोबरच मेडटेक व ग्राहकोपयोगी आरोग्य उत्पादने या विभागांमध्ये मोठ्या विक्रीवाढीची अपेक्षा आहे. बायोसिमिलर्स क्षेत्रात मार्जिन जास्त असल्याने कंपनीने त्यावरही भर दिला आहे. जेनेरिक औषधे अमेरिकेत सध्यातरी करमुक्त असल्याने करविषयक धोरणांचा या व्यवसायावर परिणाम होत नाही..भांडवली गुंतवणूक : या आर्थिक वर्षात कंपनीची १५०० कोटी भांडवली गुंतवणुकीची योजना आहे. गेल्या वर्षात तिने ॲम्प्लिट्यूड सर्जिकल ही फ्रेंच मेडटेक कंपनी, वेलनेस प्रॉडक्टसची सीसीएल व औषधी उत्पादनातील ॲजीनस ही अमेरिकी कंपनी अशा तीन कंपन्या विकत घेतल्या. या वर्षी ॲसरशिओ ही अमेरिकी कंपनी विकत घेण्याची योजना आहे..आर्थिक आकडेवारी : कंपनीचे बाजारमूल्य (१२ जून २०२६) १,११,१२३ कोटी रुपये होते. विक्री व निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये १६ टक्के व ३२ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई व आरओई दोन्ही २१.२ आहेत. कार्यचालन मार्जिन गेल्या तीन वर्षांमध्ये ३० टक्क्यांवर स्थिर आहेत. रोख आवक उत्तम असून, ताळेबंद ५२,४०७ कोटी रुपयांचा आहे. त्यात ८,९५७ कोटी रुपये रोकड व गुंतवणुकीत आहेत. ताळेबंदावर ७,५४३ कोटी रुपयांची गुडविल असून, २०२४-२५ मध्ये २२० कोटी रुपयांची इंपेअरमेंट घेतलेली आहे. डीई गुणोत्तर ०.४६ आहे..मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या २०.४ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. पीईजी ०.६४ व ईव्हीईबीटा गुणोत्तर १३.६ आहेत. पराग पारिख फंडाची कंपनीत गुंतवणूक आहे.निष्कर्ष : नफावाढीचा विचार करता कंपनीचा शेअर वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. गुंतवणूकदारांनी त्याचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा..(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.