संपादकीय

समाजाच्या सहकार्यातूनच वाटचाल!

संघाच्या शताब्दी वर्षात, या राष्ट्रसेवकांच्या कार्याचा, मातृशक्तीच्या योगदानाचा आणि सामान्य जनतेच्या सातत्याने मिळालेल्या समर्थनाचा सन्मानपूर्वक स्मरण!
100 Years of RSS A Century of Service & Sacrifice

100 Years of RSS A Century of Service & Sacrifice

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दत्तात्रेय होसबाळे

संघाच्या कार्यारंभापासूनच संपर्क साधलेल्या व नव-नवीन सर्वसामान्य कुटुंबांकडून संघ कार्यकर्त्यांना आशीर्वाद आणि आश्रय मिळत राहिला. स्वयंसेवकांची कुटुंबेच संघकार्य चालवण्याचे केंद्रस्थान राहिले. सर्व माता-भगिनींच्या (मातृशक्तीच्या) सहकार्यामुळेच संघकार्याला पूर्णत्व प्राप्त झाले. संघाच्या शताब्दीनिमित्त याचे स्मरण...

Loading content, please wait...
Mohan Bhagwat
pune
RSS
RSS chief

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com