सनातन मार्गाचा ‘आधुनिक’ भाष्यकार!

इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रतिभाशाली, पण कालौघात विस्मृत झालेली माणसे आढळतात. अशा व्यक्तिमत्त्वांवरची विस्मरणाची धूळ पुसून त्यांचे स्मरण करणे, हे अभ्यासकांचे कर्तव्य ठरते. अशीच एक विलक्षण व्यक्ती म्हणजे ‘अहिताग्नी’ शंकर रामचंद्र राजवाडे. बुधवारी २३ ऑक्टोबरला त्यांची जयंती आहे..हर्ष अनिरुद्ध जोशी ‘अ हिताग्नी’ शंकर रामचंद्र राजवाडे यांचा जन्म दि. २३ ऑक्टोबर १८७९ रोजी पुण्यातल्या एका मध्यमवर्गीय घरात झाला. डेक्कन कॉलेजमधून बी.ए. पदवी, हे त्यांचे शिक्षण. वडिलांच्या निधनानंतर उदरनिर्वाहाकरिता त्यांनी काही काळ शासकीय नोकरी पत्करली आणि कालांतराने तिचा त्याग करून उर्वरित आयुष्य विद्याव्यासंगात घालवले. डेक्कन कॉलेजमध्ये प्राचार्य फ्रान्सिस बेन याचा राजवाड्यांवर विलक्षण प्रभाव पडला. ॲरिस्टॉटलचा अभ्यासक-चाहता असलेल्या बेनला हिंदू धर्माबद्दल आदर होता..बेनकरवी ॲरिस्टॉटल, तर टिळकपुरस्कृत जहाल राष्ट्रवाद असे मिश्रण राजवाड्यांमध्ये झाले होते. दुसरीकडे, धर्मशास्त्राच्या क्षेत्रात ते खंदे पूर्वमीमांसक असून त्यांनी अग्निहोत्रव्रत स्वीकारले होते (‘आहिताग्नी’). संन्यासमार्गाला विपरीत जाणारा प्रवृत्तिपर गृहस्थमार्ग त्यांना पूर्णपणे मान्य होता. लोकमान्यांच्या गीतारहस्यात त्यांना सर्वप्रथम फ्रीड्रिख नीत्शेचा परिचय झाला आणि कालांतराने त्यांनी नीत्शेचा पुरस्कारही केला. (नीत्शेच्या 'The Antichrist' चा त्यांनी समग्र, सभाष्य अनुवाद केला). अशा व्यामिश्र विचारधारेतून धर्मशास्त्राच्या क्षेत्रात शंकराचार्य-अद्वैती (अद्वैताऐवजी 'निर्द्वंद्व' हा सिद्धांत त्यांनी विकसित केला..त्यांच्या तत्त्वज्ञानाची ती आधारशिला मानावी लागेल) आणि राजकीय क्षेत्रात सुधारक हे त्यांच्या टीकेचे प्रमुख विषय झाले. सनातन वैदिकधर्माचे अभिमानी असलेल्या राजवाड्यांनी वेद आणि गीतेला प्रधान मानून, नीत्शेच्या फॅसिस्ट वारशाचा उपयोग करून समाजवादी, साम्यवादी, स्त्रीवादी अशा प्रवाहांवर आजन्म वज्र धरले. पारंपरिक शास्त्रांच्या सखोल अभ्यासासोबतच आधुनिक पाश्चात्य शास्त्रे आणि विचारधारांवरही त्यांची मांड होती. यामुळे त्यांना समकालीन असणाऱ्या इतर सनातनी पंडितांपेक्षा ते निराळे ठरतात. 'गीताभाष्य' आणि 'ईशावास्योपनिषद्भाष्य' आदि ग्रंथांतून पाश्चात्य विद्येच्या प्रकाशात आपले ज्ञान पारखून घ्यायची ही प्रवृत्ती स्पष्ट दिसते..त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेले त्यांचे (अपूर्ण) 'आत्मवृत्त' हा महाराष्ट्रात एकोणिसावे-विसावे शतक समजून घेणाऱ्या मनुष्यासाठी एक ऐवज आहे. टिळक, चापेकर, गोखले या राजकीय व्यक्ती, काँग्रेस, हिंदुत्ववाद, आंबेडकरवाद, राष्ट्रवाद या विचारधारा, महाराष्ट्राची तत्कालीन संगीतपरंपरा या सर्वांबाबत अभ्यासपूर्ण, पण काहीशा तऱ्हेवाईक दृष्टीने केलेले मतप्रदर्शन असो, गांधी, डॉ. आंबेडकर, सावरकर, संघ या प्रमुख व्यक्ति-विचारांवर केलेले शरसंधान असो वा चापेकर प्रकरणाचा इतिवृत्तान्त असो... हा काळ समजून घेण्याच्या दृष्टीने या पुस्तकाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. नासदीयसूक्तभाष्य राजवाड्यांचे सर्वांत महत्त्वाचे ग्रंथकर्तृत्व म्हणजे 'नासदीयसूक्तभाष्य' हा चतुर्खंडात्मक ग्रंथ. तत्पूर्वी, नासदीयसूक्ताची ओळख करून घेणे आवश्यक आहे. नासदीयसूक्त हे ऋग्वेदातल्या (ऋ. १०.१२९) प्रसिद्ध सूक्तांपैकी एक असून सृष्टी-उत्पत्तीचा विचार, सात ऋचांच्या माध्यमातून मांडला गेला आहे. सृष्टिपूर्वकाळ (१-२), जीवनिर्मिती (३-५) आणि सृष्टीनिर्मितीची अगम्यता (६-७) असे या सूक्ताच्या आशयाचे स्थूल विभाग. .राजवाड्यांचे विवेचन चतुर्खंडात्मक असून, पूर्वार्धात पहिल्या तीन, तर चरमखंडात अखेरच्या तीन ऋचांवर भाष्य आहे. यात वैदिक तत्त्वज्ञान आणि अध्यात्मांतील नाना विषयांची चर्चा केली आहे. उत्तरार्धाच्या दोन खंडांमध्ये केवळ चौथ्या ऋचेवर भाष्य असून हा भाग सुमारे १८०० पानांचा आहे. उत्तरार्धाच्या प्रथमखंडात (सन १९३९) Biology अर्थात जीवशास्त्र वा शरीरशास्त्राचा विचार राजवाडे करतात. यात स्त्रीच्या मासिक स्रावापासून गर्भावस्थेपर्यंत, पेशीविभाजनापासून जिवाच्या जन्मापर्यंत आणि गर्भावस्थेतील लिंगनिर्णयापासून ते नाळेपर्यंत सर्व विषयांची सुमारे चारशे शास्त्रीय आकृत्या (या आकृत्या ग्रे, डाल्टन आदींच्या ग्रंथांतून घेतल्या आहेत) देऊन वैज्ञानिक परिभाषेत, अव्वल मराठीत चर्चा केली आहे. दुसऱ्या खंडात (सन १९५२) मानसशास्त्र व कामशास्त्राचा ऊहापोह असून समलैंगिकता, तृतीयप्रकृतीसारख्या लैंगिक प्रवृत्ती, सॅडिझम, मॅसोकिझमसारख्या लैंगिक विकृती, फ्रॉइडसारखे शास्त्रज्ञ, सादसारखे लेखक, प्राचीन ग्रीकांतले लैंगिक आचार, भारतीय तंत्रमार्ग, अश्वमेधयज्ञ ते वेदकाळापासून झिरपत आलेली लिंगपूजा, संगीतनृत्यादि कलांचा लैंगिक जीवनाशी असलेला निकटसंबंध आणि या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर आधुनिक लिंगविज्ञान आणि भारतातले कामशास्त्र– असा या उभयखंडांचा अवाढव्य पसारा आहे. अनेक फ्रेंच, जर्मन ग्रंथांमधून इथे ग्रथित झालेली सर्व माहिती निखळ शास्त्रीय असून आपल्या मताच्या पुष्टीसाठी तिचा विपर्यास कुठेही घडलेला नाही. राजवाड्यांची त्यांच्या सनातनी प्रतिमेला न शोभणारी मतेही येथे ग्रथित झाली आहेत..लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते .उदा., ते समलैंगिकता नैसर्गिक मानतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. या भाष्याला कामशास्त्रविषयक विराट कोशाचे स्वरूप प्राप्त झाले असून, मराठीत तरी हे काम आजतागायत एकमेवाद्वितीय आहे. ज्या विषयांवर आजही खुलेपणाने, शास्त्रीय रीतीने चर्चा होऊ शकत नाही, चर्चेचा परीघ उत्तानतेकडे, टवाळीकडे सरकत जातो, त्यांवर एका सनातनी पंडिताने शास्त्रीय भाष्य केले आहे, ही महत्ता आहे. राजवाडे जसे शैलीदार लेखक, तसेच उत्कृष्ट वक्ते होते. त्यांनी महाराष्ट्रात, तसेच महाराष्ट्राबाहेरही असंख्य भाषणे दिली. त्यांच्या घरात प्रतिवर्षी चालणाऱ्या शारदीय ज्ञानसत्रात विरोधी विचाराच्या व्यक्तींनाही निमंत्रित करण्याची त्यांची परंपरा होती. लॅटिन, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक आदि भाषा अवगत असणाऱ्या या पंडिताने मार्क्सचा 'कॅपिटल' फ्रेंच भाषेतून वाचला होता! अशा राजवाड्यांची प्रतिगामी मते आज कोणालाही पटली नाहीत, त्यांची आत्मश्लाघा वा बोचरी शैली अप्रस्तुत वाटली – त्याकरता त्यांना लक्षात ठेवायचेच नाही – तरी त्यांचा सुदीर्घ व्यासंग, अलातचक्राप्रमाणे सर्वत्र चालणारी बुद्धिमत्ता, स्वतंत्र प्रज्ञा आणि काळाच्या मर्यादेची ओळ ओलांडण्याचे धाडस आजही अनुकरणीय आहे. ( लेखक महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.) 