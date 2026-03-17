‘एआय’ लाटेवर स्वार व्हा

लक्ष्मीकांत भोळेगेल्या काही महिन्यांत 'एआय'मुळे होणाऱ्या धोक्यांची चर्चा सर्वत्र आहे... पण 'नक्की काय करायचं' याचं उत्तर मिळत नाही. म्हणूनच प्रथमतः 'एआय'ला 'सारथी' बनवा. 'एआय'ला 'सारथी' बनवणं म्हणजे नक्की काय?... तर 'एआय'ची भीती सोडा आणि तुमच्या क्षेत्रामध्ये 'एआय' कसं वापरता येईल, हे शिका आणि स्वतःला जाणकार बनवा. विविध क्षेत्रांसाठी 'एआय'च्या साहाय्याने कशी मदत घेता येईल, याचा थोडक्यात आढावा..'ए आय'ची भीती सोडून आपापल्या क्षेत्रांत 'एआय' कसं वापरता येईल, हे शिकणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे 'एआय'च्या परिणामांची चर्चा करीत राहण्यापेक्षा त्याचा चांगला उपयोग करून घेण्याची तयारी आता सुरू केली पाहिजे. त्यादृष्टीने काही कानमंत्र देण्याचा हा प्रयत्न..अग्रलेख : प्रज्ञा प्रतिमेला 'चावा'.नोकरदार वर्ग – शिक्षक, बँक कर्मचारी, अकाउंटंट : पहिली गोष्ट म्हणजे 'चॅट जीपीटी' किंवा 'गुगल जेमिनी' यांसारखे कोणतेही एक टूल आजच शिका - फक्त बघत राहू नका, वापरायला सुरुवात करा. हे चॅट बॉट्स आहेत. म्हणजे काय? तर ज्या सॉफ्टवेअरशी तुम्ही लिहून किंवा तोंडी संवाद करू शकता. हे मराठीतूनही उत्तम संवाद साधतात आणि मोबाईलवर मोफत उपलब्ध आहेत. ह्या टूल्सशी आपण जसे अगदी एकमेकांबरोबर बोलतो तसं तुम्ही बोलू शकता आणि त्यांना तुमच्या क्षेत्रातील किंवा कामातील प्रश्न विचारू शकता. ही टूल तुम्हाला उत्तरे देतील. प्रश्न जेवढा स्पष्ट आणि तपशीलवार, तेवढे उत्तर अचूक - हीच 'प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग' म्हणजे 'एआय'शी बोलण्याची कला..शिक्षकांनी चॅट जीपीटीला 'माझ्या सातवीच्या वर गासाठी भूगोलाचा धडा सोप्या भाषेत समजावून सांग' असे विचारा-पाच मिनिटांत उत्तर येईल. प्रश्नपत्रिका, पालकांचे अहवाल, विद्यार्थ्यांच्या चुकांचे विश्लेषण – हे सारे 'एआय' मिनिटांत करतो. वाचलेला वेळ विद्यार्थ्याशी माणूस म्हणून संवादासाठी वापरा- ते यंत्राला कधीच जमणार नाही. यूट्यूबवर 'चॅट जीपीटी फॉर टीचर्स' हिंदी किंवा मराठीत शोधा शेकडो मोफत व्हिडिओ आहेत. पुढचे पाऊल म्हणजे Google Classroom सारख्या एआय-सक्षम शैक्षणिक प्लॅटफॉर्मशी परिचय करून घ्या..बँक कर्मचाऱ्यांनी 'मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट' शिका. एमएस ऑफिसमध्येच उपलब्ध असलेले हे टूल Excel विश्लेषण आणि Word अहवाल सेकंदात तयार करते. 'मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोपायलट' कसे वापरायचे ते शिका. तुमचे डेटा विश्लेषण आता तासांत नाही सेकंदांत होईल. 'यूट्यूब'वर Microsoft Office Copilot tutorial शोधा. ग्राहकाशी नाते जोडणे हे तुमचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे – एआय ते करू शकत नाही, पण एआय वापरून तुम्ही त्या नात्याला अधिक धार देऊ शकता..अकाउंटंटने 'चॅट जीपीटी'ला 'ताळेबंदातील असाधारण खर्चाची ओळख' असे सांगा. तासाचे काम मिनिटांत होईल. 'टॅली' किंवा 'एक्सेल'सोबत एआय वापरून अहवाल लिहिणे, ट्रेंड ओळखणे आणि भविष्यातील खर्चाचे अंदाज बांधणे शिकून घ्या. ICAI आता ‘AI in Accounting’ प्रशिक्षण देते त्याचा लाभ घ्या. व्यवसायाला दिशा दाखवणारे फायनान्शिअल स्टॅटेजिस्ट व्हा..तांत्रिक क्षेत्र – आय.टी. व्यावसायिक आणि अभियंते : आयटी व्यावसायिकांनो, तुम्ही GitHub Copilot, Claude किंवा ChatGPT वापरत नसाल, तर आजच सुरू करा - हे तुमचे प्रतिस्पर्धी नाहीत, हे तुमचे नवे साधन आहे. फक्त ‘कोडर’ राहणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेणे आहे. आता तुम्हाला ‘प्रॉम्प्ट इंजिनिअर’, ‘सिस्टम आर्किटेक्ट’ किंवा ‘एआय प्रॉडक्ट मॅनेजर’ व्हायचे आहे. म्हणजे एआयला काय काम द्यायचे, त्याचे आउटपुट कसे तपासायचे आणि ते व्यवसायासाठी कसे वापरायचे हे ठरवणारी भूमिका. GitHub Copilot कोडिंगसाठी मदत करतो. Windsurf आणि Cursor सारखी टूल खूपच लोकप्रिय होत आहेत. तुम्ही कोडर असाल तर Copilot टूल्स बरोबर ही टूलही टूल्सही शिकून घ्या (windsurf.com, cursor.ai, devin.ai). त्याचप्रमाणे तुम्हाला ‘मशीन लर्निंग’ या विभागाची परिकल्पना असणे व त्यासाठी python सारखी टेक्निकल भाषा शिकणे आणि त्याचबरोबर ‘मशीन लर्निंग’ म्हणजे काय, मॉडेल म्हणजे काय, त्याचे काय काय प्रकार आहेत, त्याला डेटा कसा द्यायचा, त्याला ट्रेन कसे करायचे, या सर्व गोष्टी शिकणे हे भविष्यात एक वरदान ठरू शकते. सध्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रात नुसतेच ‘एआय’ नाही तर अर्जेंटिक एआय ला फार महत्त्व आले आहे. त्याकरिता त्याची वेगवेगळी फ्रेमवर्क बाजारात आलेली आहेत. ती शिका..मेकॅनिकल, सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरांनी ‘Digital Twin’ आणि ‘Predictive Maintenance’ या दोन संकल्पना समजून घ्या - यंत्राचा बिघाड होण्यापूर्वीच एआय इशारा देतो. Coursera वर 'Al for Engineers' हा कोर्स ३-४ आठवड्यांत मोफत ऑडिट करता येतो. लक्षात ठेवा – एआयला दिशा देण्यासाठी तुमचेच डोमेन ज्ञान लागते, ते यंत्र देऊ शकत नाही..संपायचं की जिंकायचं?एआय ९.२ कोटी नोकऱ्या नष्ट करेल; पण १७ कोटी नव्या संधी निर्माण करेल. 'मी शिकतोय' हे पुरेसे नाही - मी आज वापरतोय हेच महत्त्वाचे आहे. निवड तुमची आहे. प्रवाहाविरुद्ध लढून संपायचं की प्रवाहावर स्वार होऊन जिंकायचं?.लहान व्यावसायिक – दुकानदार, उद्योजक : तुमच्यासाठी एआय म्हणजे कधीही न थकणारा, सुट्टी न मागणारा कर्मचारी. 'चॅट जीपीटी'ला ''माझ्या किराणा दुकानाच्या दिवाळी सेलसाठी व्हॉट्स ॲप संदेश मराठीत लिही,'' असे सांगा. एका मिनिटात चार पर्याय मिळतील. गुगल शीटमध्ये विक्रीची नोंद ठेवून चॅट जीपीटीकडून 'पुढील महिन्यात कोणता माल किती ठेवावा?' असे विश्लेषण करून घ्या. 'व्हॉट्स ॲप बिजिनेस'वर स्वयंचलित उत्तरे सेट करा. रात्री अकरा वाजताही ग्राहकाला लगेच उत्तर जाईल.(लेखक आयटी क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये 'ग्लोबल प्रॅक्टिकल हेड' पदावर कार्यरत आहेत.) 