हौस ऑफ बांबू : भा. व. ने. च्या भरात..!

नअस्कार! हृदयाची धडधड वाढली आहे. उत्कंठा ताणली गेली आहे. 'तो' क्षण नजीक आला आहे. कसला काय विचारता? सातारच्या साहित्यगादीवर कोण बसणार, याचा निकाल लागण्याची वेळ आली आहे. ९९ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाची गडबड एव्हाना सुरु झाली असून परवाच ख्यातकीर्त व्यंगचित्रकार शिवराम दत्तात्रय फडणीस यांनी स्वत:च संमेलनाचं बोधचिन्ह चित्रित करुन स्वत:च त्याचं अनावरण केलं. .बोधचिन्ह झक्क झालंय, हे बरीक खरं. 'शिदं'नी शंभरीत असूनही आपल्यापेक्षा वर्षभराने लहान असलेल्या संमेलनाचं बोधचिन्ह साकारून एकप्रकारे शुभेच्छाच दिल्या आहेत. पटवर्धन सभागृहात परवा या बोधचिन्हाचं समारंभपूर्वक अनावरण झालं. मराठी भाषा मंत्री उद्योगजी सामंत (जाकिटासकट) उपस्थित होते. संमेलनासाठी मराठी भाषा विभागातर्फे आणखी एक कोटी देणार, असं त्यांनी जाहीर केल्याबरोब्बर मराठी साहित्य महामंडळाचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी घाईघाईनं कॉफी सांगण्यासाठी पळाल्याचं मी डोळ्यांनी पाहिलं….एक कोटी जादा येणार, या कल्पनेनं अनेकांचे चेहरेच पडले! येवढे पैसे खर्च करायचे तरी कुठे, असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. 'लाडकी बहीण' टाइपाची एखादी 'लाडका लेखक योजना' आणून दरमहा खात्यात थोडे थोडे टाकावेत, अशी सूचना मी करणार आहे. पण ते पुढे बघू!शिदंनी स्वत: काढलेलं बोधचिन्हाचं चित्र रंगमंचावरच पिशवीतनं काढलं आणि उपस्थितांना दाखवलं. झाऽऽलं, अनावरण! दोन तलवारी आणि चार ठिपक्यांची एक ढाल…बस्स! थोडक्यात साताऱ्याचं संमेलन त्यांनी उभं केलंन! हा दंभावर प्रहार असून मराठीवर कुणी अन्याय करत असेल तर हीच तलवार उगारण्याचा इशाराही त्यात दडलाय, असं मला शेजारी बसलेल्या एका होतकरू साहित्यिकानं सांगितलं..प्रा. मिलिंद जोशी यांनी आपल्या भाषणातच खरी हिंट दिली. ते म्हणाले की, 'संमेलनात उत्तम साहित्यिक कार्यक्रम घेणे आणि संमेलनापासून दूर गेलेले रसिक संमेलनाच्या मांडवात परत येतील, यासाठी प्रयत्न करणे, हे आजच्या घडीला सर्वात मोठे आव्हान आहे!' ढॅणटढॅऽऽण…कुछ समझे?काही महिन्यांपूर्वी प्रा. मिलिंद जोशीसरांनी सांताक्रूझवर चढाई करुन प्रा. भालचंद्र वनाजी नेमाडेजींना बेसावध गाठून घरातच त्यांना वेढा घातला होता, तो चित्तथरारक प्रसंग आठवतोय? त्यावेळी झालेल्या गुप्त संवादात घडलं होतं ते असं :.'सर, सध्या काय चाललंय?' प्रा. मि. जो.'कुठं काय, काही नाही! रिकामाच आहे की!' प्रा. भा. व. ने.…बस्स! इथंच मसलत ठरली! साहित्य संमेलन हे रिकामटेकड्यांचे उद्योग असं नेमाडेसर आयुष्यभर म्हणत आले, तेव्हा ते बिझी होते. सध्या रिकामे आहेत याचा अर्थ त्यांना सातारच्या साहित्यगादीवर बसवण्यास उदाहरणार्थ काहीही प्रत्यवाय वगैरे नाही, हे वळखून पुढला व्यूह रचण्यात आला आहे..अर्थात भा.व.ने.च्या भरात (पक्षी : भालचंद्र वनाजी नेमाडेजी!) काहीही निर्णय घेतला जाऊ नये म्हणून अभिजात मराठीचे अहवालकर्ते प्रा. रंगनाथ पठारे, थोर तत्त्वचिंतक आ. ह. साळुंखे यांचीही नावं चर्चेत आहेत. रिकामे असूनही नेमाडेजी बधतील, अशी शक्यता नाहीच. ऐनवेळी ते 'सट्टक'ले तर काय घ्या? महाराष्ट्र सारस्वताच्या दरबारातील साहित्यविनोदिनी मंगलाताई गोडबोले यांनीही आपली हॅट रिंगणात फेकल्याची अफवा ऐकिवात आहे. सातारचे हे चार ठिपके!! या चारांमधला एक ठिपका ठळक होणार असं म्हणतात. बघू!येत्या रविवारी होणाऱ्या 'वादळी' बैठकीत नाव मुक्रर होईल, असं कळतं. म्हणून म्हटलं, हृदयाची धडधड वाढली आहे. उत्कंठा ताणली गेली आहे. 'तो' क्षण नजीक आला आहे. कसला काय विचारता?