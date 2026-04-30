संवादायन : चरक संहिता : दृष्टान्त, सिद्धान्त, शब्द

हल्ली कोणताही शोधनिबंध अथवा प्रबंध लिहिताना त्या विषयाची परिभाषा बनविण्याची पद्धती विकसित झाली आहे. आयुर्वेदाचार्य चरकांनी अशी 'परिभाषा' संकल्पना (वादपरिभाषा किंवा वादमार्ग) मांडली. विषय 'परिभाषे'ची संकल्पना मांडणे, हा चरकाचार्यांच्या वैज्ञानिक दूरदृष्टीचा भक्कम पुरावा मानता येतो. ही परिभाषा चव्वेचाळीस संकल्पनांनी बनलेली आहे. त्यातील दृष्टान्त, सिद्धान्त आणि शब्द, वाक्यदोष, वाक्यप्रशंसा, च्छल, निग्रहस्थान, या निवडक सात संकल्पनांचा परिचय आजही आवश्यक आहे. प्रस्तुतच्या या पूर्वार्ध लेखात दृष्टान्त, सिद्धान्त आणि शब्द या तीन संकल्पनांचे आणि नंतरच्या उत्तरार्ध लेखात इतर चार संकल्पनांचे स्वरूप पाहू : .दृष्टान्तकाहीतरी समजावून देताना किंवा चर्चा करताना 'दृष्टान्त' द्यावे लागतात. (ज्ञानेश्वरीत शेकडो दृष्टांत आढळतात) 'दृष्टान्त'चे दोन अर्थ आहेत. पहिला अर्थ, मूर्ख आणि विद्वान या दोघांनाही विषय योग्य प्रकारे समजावा यासाठी दिलेले उदाहरण म्हणजे दृष्टान्त होय. दुसरा अर्थ, चर्चेचा विषय दुसऱ्या शब्दात विस्तारून सांगणे. अग्नी किंवा 'लोकशाही' हा एकच शब्द उच्चारल्यावर अग्नी उष्ण आहे' आणि राजेशाही, धर्मशाही, हुकूमशाही नाही तर 'सामान्य लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही' हे कळले पाहिजे, ही अपेक्षा असते. ती शहाण्याला कळते; पण प्रत्यक्षात चर्चा करताना मूर्खाला अग्नी म्हणजे काय?' किंवा 'लोकशाही म्हणजे काय?', असा प्रश्न पडतोच! त्या मुर्खासाठी अग्नी उष्ण आहे आणि सामान्य लोकांसाठीचे कल्याणकारक राज्य म्हणजे लोकशाही, असे पूर्ण वाक्य म्हणावे लागते. म्हणून अशा मूर्खालाही समजेल, असे वर्णन वाढवून अधिकचे स्पष्टीकरण देणे, म्हणजे 'दृष्टान्त' होय. (दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्खविदुषां बुद्धिसाम्यं, यो वर्ण्यं वर्णयति).सिद्धान्तज्ञानवती परिषदेतील परीक्षक विषयाचे परीक्षण करून विषय सिद्ध करतात आणि त्याबद्दल जो निश्चित निर्णय देतात, त्याला 'सिद्धान्त' म्हणतात. सिद्धान्ताचे चार प्रकार आहेत.सर्वतंत्र सिद्धान्त : एकाच ग्रंथात विविध ठिकाणी मांडलेला किंवा विविध ग्रंथात मांडलेला एकच सिद्धान्त म्हणजे 'सर्वतंत्र सिद्धान्त'. जसे की आयुर्वेदाचे ग्रंथ विविध आहेत पण सर्वत्र सिद्धान्त एकच आहे : रोगचिकित्सा व उपाय.प्रतितंत्र सिद्धान्त : प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे सिद्धान्त मांडणे आणि प्रत्येकाचे समर्थन करणे. प्रति म्हणजे विरुद्ध (वादी विरुद्ध प्रतिवादी). म्हणून पहिल्याच्या विरुद्ध अर्थ निघेल असा दुसरा सिद्धान्त मांडणे म्हणजे प्रतितंत्र सिद्धान्त. एखाद्या ग्रंथात ज्ञानेंद्रिये 'पाच' आहेत म्हणायचे तर दुसऱ्या ग्रंथात 'मन' धरून 'सहा' आहेत असे मांडायचे. एका ठिकाणी लोकशाही म्हणजे सामान्य लोकांचे राज्य म्हणायचे तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींचे राज्य म्हणजे लोकशाही म्हणायचे.अधिकरण सिद्धान्त : अधिकरण म्हणजे विषय. एका विषयाची चर्चा चालू असताना मध्येच विनाकारण तो विषय सोडून दुसऱ्याच असंबद्ध विषयाची चर्चा सुरू करणे (मूळ विषयाला बगल देणे) जसे की 'जीवन्मुक्त माणूस शुभाशुभ कर्मफल देणारे कर्म करीत नाही' हा विषय असताना 'कर्माला फळ असते, मग पुनर्जन्म असतो इ. इ.' असा दुसराच विषय घुसवून मूळ सिद्धान्त बिघडविणे. नोटबंदी, बेरोजगारी, महागाई इत्यादी विषय असताना मधेच स्वातंत्र्य युद्ध, एखादे पुस्तक, वाहतुकीची समस्या, असे विषय सुरू करणे.अभ्युपगम सिद्धान्त : सिद्ध न झालेले (असिद्ध), परीक्षण न झालेले (अपरीक्षित) मत हे 'निर्णय झालेला सिद्धान्त' म्हणून स्वीकारणे म्हणजे अभ्युपगम करणे.शब्दचरक संहितेनुसार 'वर्ण समूह म्हणजे शब्द' (शब्दो नाम वर्ण समाम्नाय:...) उच्चारल्या जाणाऱ्या वर्णाचे समूह केल्यामुळे दोन प्रकारचे शब्द निर्माण होतात. पहिला प्रकार सार्थक शब्द आणि दुसरा प्रकार निरर्थक शब्द. चरकाचार्य केवळ पहिल्याची माहिती देतात, ते वगळून इतर सारे शब्द निरर्थक मानले जातात. सार्थक शब्द चार प्रकारचा असतो.दृष्टार्थ : जे प्रत्यक्षात दिसते, जाणवते तो दृष्टार्थ. डोळा, नाक इत्यादीने दिसणे, गंध येणे.अदृष्टार्थ : जे प्रत्यक्षात दिसत नाही, जाणवत नाही तो अदृष्टार्थ. पुनर्जन्म, मोक्ष.सत्य : जे प्रत्यक्ष जाणले जाते अन पडताळा देते तेचं 'वास्तव म्हणजे सत्य'. जसे वैद्यक विज्ञान निदान, चिकित्सा, प्रयोग, विरेचन, उपदेश इत्यादी प्रत्यक्ष रोग जाणते उपाय करून पडताळा देते. अनृत : सत्याच्या विरुद्ध सर्व काही ते असत्य म्हणजे अनृत होय. अपथ्य सेवनाने रोग वाढत नाही, हे म्हणणे असत्य; कारण अपथ्य सेवनाने रोग वाढतो, हा पडताळा येतो.(पूर्वार्ध).