sakal

संपादकीय

गैरसमजांची ‘भूल’ दूर व्हावी

वैद्यकीय क्षेत्रातील नवनवीन शोधांमुळे भूल शस्त्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित झाली आहे. योग्य पूर्वेतिहास, रुग्णाची तयारी व योग्य औषधांच्या वापरामुळे ९०–९५ टक्के शस्त्रक्रिया यशस्वी होतात.
Published on

डॉ नंदिनी लोंढे

‘‘मॅडम एक पेशंट पाठवतो तुमच्याकडे. त्याला खूप शंका आहेत.. जरा बोलून घ्याल?" फोनवरच होकार देऊन येणाऱ्या पेशंटची वाट पाहात बसले. उंचापुरा, गोरटेला, धिप्पाड शरीरयष्टी असणारा ‘देखणा’ या प्रकारात मोडणारा युवक पुढच्या पंधरा मिनिटात समोरच्या खुर्चीत स्थानापन्न झाला. सतत हातांची हालचाल, पाठीला लावलेल्या बॅगशी चाळा आणि बावरलेले, काळजीने भरलेले डोळे यांवरून मन अस्वस्थ आहे ह्याची खात्री पटत होती.

