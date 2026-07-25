What is The Significance Of Pandharpur Wari? पाऊले चालती पंढरीची वाट...

Why Pandharpur Wari is famous : महाराष्ट्रातील चातुर्मासाची सुरुवात होते वैकुंठाच्या वारीने. सर्वसामान्यांना वैकुंठात स्थान मिळविण्यासाठी आणि परमेश्वराचे दर्शन घेण्यासाठी दुसरे सोपे साधन नाही. पंढरपूर हे वैकुंठपीठ आहे असे मानले जाते आणि आषाढी एकादशीला येथे जाऊन विठ्ठलापायी लीन होण्यासाठी लाखों वारकरी वारीत सामील होतात. वारीच्या वेळी वारकरी एकमेकाला म्हणत असतात, ‘एक एका लागतील पायी रे’. वारकऱ्यांच्या या प्रचंड समुदायात कोणी छोटा नसतो, कोणी मोठा नसतो. सर्व जण मनात एकीभाव ठेवून वारीला निघतात आणि परमात्म्याचे गुणगान करत विठूरायाच्या चरणी पोचतात. पांडुरंगाचे दर्शन घेताना त्यांच्या मनात वैकुंठाला पोचल्याचा आनंद असतो..आजची एकादशी देवशयनी एकादशी म्हणूनही ओळखली जाते, या काळात देव योगनिद्रेत असतात. आपल्याला लक्षात ठेवण्याची एक गोष्ट म्हणजे योगनिद्रेत असलेल्या भगवंतांच्या दर्शनाला आपल्याला जायचे असल्यास काही अपेक्षा न घेता जावे लागेल. एरवीही आपण भगवंतांकडे अनेक मागण्या घेऊन जातोच. खरे तर हेही ठीक नव्हेच. परंतु या चार महिन्यांत भगवंतांकडे काही मागू नये. वारीला जाणाऱ्या भक्तांकडे पाहून ही गोष्ट लक्षात येते. हे सर्व वारकरी भगवंतांची स्तुती करत, नाचत, वाटेत मिळालेली मीठ-भाकरी खाऊन, वेळप्रसंगी पावसात भिजत आनंदाने भगवंतांच्या दर्शनाला जातात..आस असते फक्त विठुरायाच्या दर्शनाची, त्यांना काही मागायचे नसतेच. भगवंत योगनिद्रेत आहेत, ते काही वेगळे काम करत आहेत, त्यांना कशाला त्रास द्यायचा? हा भाव असतो.आपणही या काळात आपली इंद्रिये अंतर्मुख करावीत. त्यांचे बाहेर उंडारणे बंद ठेवावे. मन नेहमी इंद्रियांच्या मागे धावत असते. इंद्रियांना शांत केले तर मनही शांत होईल. मन शांत झाले तर आपण आपल्या अंतरात्म्यापर्यंत पोचू शकू, जेथे जिवा-शिवाचे मिलन होत असते. चातुर्मासाच्या काळात आपली आध्यात्मिक प्रगती कशी होईल याकडे थोडे लक्ष दिले, तर अंतरात्म्यापर्यंत पोचणे सुलभ होते..Ashadhi Ekadashi Mahapuja : '20 वर्षे एकही वारी चुकवली नाही...'; मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत शासकीय महापूजेचा कोणाला मिळाला मान? धाराशिवमधील शेतकरी दाम्पत्य आहे तरी कोण?.सर्व वारकरी एकत्र निघाल्यामुळे एक शक्ती तयार होते. हरिनामाच्या रसपानात सर्व डुंबत असतात. वारीच्या काळात डोक्यावर तुळशीचे रोप घेऊन वाट चालायचीही प्रथा आहे. संतांनी म्हटलेले आहे ‘नामसंकीर्तन साधन पै सोपे जळतील पापे जन्मांतरीची’. आनंदात न्हाऊन निघत सर्व वारकरी पंढरपुरापर्यंत पोचतात. संत ज्ञानेश्र्वर माऊली, संत तुकाराम अशा भक्तांनी वारीची सुरुवात केली आणि सामान्यातून सामान्य व्यक्तीला भगवंतांपर्यंत पोचण्याचा एक सोपा रस्ता त्यांनी दाखवून दिला. संत तुकाराम महाराज संत ज्ञानेश्र्वर महाराज, तसेच नामदेव, एकनाथ, चोखा मेळा, गोरा कुंभार, मुक्ताबाई, जनाबाई अशा अनेक संतांनी हे महत्त्व स्वतः ओळखले. आणि विठ्ठलाच्या कृपेने वैकुंठात कायमचे स्थान मिळविले..संत तुकाराम महाराज म्हणतात,पैल आले हरी, शंख चक्र शोभे करीमुकुट कुंडलांच्या दीप्ती, तेजे लोपला गवस्थीतुका झालासे संतुष्ट, घरा आले वैकुंठपीठतुकाराम महाराजांपुढे परमेश्र्वर प्रत्यक्ष तेजरूपाने प्रकट झाले. शंख, चक्र वगैरे सर्व दिसत होतेच, परंतु त्यांचे तेज एवढे होते की त्यापुढे सूर्यही झाकाळल्याचा भास झाला. त्यांच्या गळ्यात असलेल्या तुळशीच्या माळा तेजात कोमेजल्या नव्हत्या, पीतांबर झळकत होता व त्यामुळे दाही दिशा उजळल्या होत्या. हे तेज सामान्य माणसांपर्यंत येऊन सर्वांसाठी प्रकट झालेले होते. म्हणून महाराज संतुष्ट होऊन म्हणत आहेत, ‘घरा आले वैकुंठपीठ’..वैकुंठप्राप्तीसाठी कठोर साधना करणारे, तंत्र-मंत्र-योग यांच्यामागे लागणारे कष्ट घेतात. प्रत्यक्ष परमेश्र्वर घरी येऊन त्याने निर्माण केलेल्या आसनावर पीठाधीश्र्वर पांडुरंग विठ्ठल प्रकट होऊन दर्शन देणार असतील तर उगाच चारही दिशांना का धावायचे? सर्व समाजात, दऱ्या-डोंगरात, प्राणिमात्रांत, नदी-समुद्रात तेच तेज आहे तेव्हा सर्वांभूती परमेश्र्वर पाहून एकमेका पायी लागण्यासाठी सर्वांनी एकत्र होऊन एकमेकांशी कुठलीही चढाओढ न करता स्वच्छता पाळून भक्तिभावाने दर्शन घेणे याचे नाव वारी. गर्दी झाली तर हवेतील प्राण कमी होत नाही तसे लाखो नव्हे करोडो माणसे आली, इतकेच नव्हे तेथे संपूर्ण विश्र्व लोटले, तरी सर्वांना आशीर्वाद देऊनही दशांगुळ उरेल असे आहे हे तेज. त्यासाठी वारी हे सुलभ साधन आहे..Pandharpur Ashadhi Ekadashi : मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न; धाराशिवच्या शेतकरी दाम्पत्याला मिळाला 'मानाचा वारकरी' होण्याचा बहुमान.तुकाराम महाराजांनी असेही म्हटले आहे,नामसंकीर्तन साधन पै सोपे, जळतील पापे जन्मांतरीचीरामकृष्ण हरी विठ्ठल केशवा, मंत्र हा जपावा सर्वकाळ‘पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी’, ‘रामकृष्ण हरी’, ‘विठ्ठल-विठ्ठल केशवा’, ‘नारायणा’ असे संकीर्तन करण्याने तो प्रसन्न होतो. हे संकीर्तन २४ तास बैठक करून करावे असे नाही, तर शेतात शेती करत असताना, घरात स्वयंपाक करत असताना, चालताना, बोलताना, उठताना, बसताना नामस्मरण करण्याने प्रत्यक्ष परमेश्र्वर भेटू शकतो. ‘हे देवा. आम्ही तुझी वाट पाहतो आहोत, हे देवा तू पंढरपूर पीठात दर्शन देणार आहेस, तू आम्हाला येथे येऊन भेटणार आहेस. तू आहेस विश्र्वव्यापी. या विश्र्वाच्या अफाट पसाऱ्यात तुला शोधत बसण्यापेक्षा आम्हा भक्तांना तू येथे दर्शन देणार आहेस’ असा वरकऱ्यांचा भाव असतो. पंढरपूरला जायचे म्हणजे जणू आपल्या घरी परतायचे असा वारकऱ्यांचा भाव असतो. वारकरी जनांचा भाव असतो की पंढरपूर हेच माझे घर आहे, हेच माझे मूळ स्थान आहे..‘त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव’ यानुसार सर्व वारकरी एकमेकांचे घनिष्ठ नातेवाईक असल्याचे जाणवते. कारण या सर्वांचे मूळ एकच आहे, ते म्हणजे परमात्मा, पांडुरंग, विठ्ठल. विठ्ठलाला भेटण्याच्या ओढीने सर्वजण प्रेमाने वारीत सामील होतात. जे एवढा मोठा पल्ला चालू शकत नाहीत ते वारकऱ्यांचे स्वागत करतात, त्यांची सेवा करतात, त्यांना वाटेत अन्नदान करतात, आमच्या पोह्याची पुरचुंडी परमेश्र्वरापर्यंत पोचवा या भावनेने भेट देतात. हे सर्वही तितकेच दर्शनोत्सुक असतात..कितीही मोठी शेतीवाडी, घर-दार, जमीनजुमला असला तरी मूळ घरी आल्यावर समाधान होते, तसे समाधान या पंढरपूरच्या पीठात आले की होते. म्हणून सरते शेवटी ‘आम्ही जातो आमच्या गावा, आमुचा राम राम घ्यावा’, असे शब्द बाहेर पडतात. आम्ही राहिलो आमच्या गावी; पण आता आम्ही आमुच्या गावी जातो आहोत, विठ्ठलाचे चरण हेच आता आमचे गाव. अंतरात असलेली भक्ती प्रकट करण्यासाठी वारीत वारकरी चालताना इतर गप्पाटप्पा न मारता अभंग, भजन, नामस्मरण करतात..सोप्या अशा नामसंकीर्तनात दंग होत होत वारकरी आपल्या घरी येऊन पांडुरंगाला भेटतात. हा वारीसोहळा महाराष्ट्राला भूषणास्पद आहे. अध्यात्माचा परमोच्च बिंदू भावभक्तीने सर्वांसाठी सोपा मार्ग दाखविणारी वारी महाराष्ट्राने सुरू केलेली आहे व तिच्या रिंगणाच्या कवेत सर्व जग आलेले आहे. त्यामुळे सर्वांनी ‘जय जय पांडुरंग हरी’ म्हणून आपल्या मूळ बीजाचे, आपल्या मूळ स्थानाचे, पंढरपूर पीठाचे, विठ्ठल-रखुमाईचे दर्शन घेऊ या.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यान, निरूपणांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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