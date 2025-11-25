अयोध्येतील राष्ट्रीय संकल्पसिद्धी

प्रमोद मुजुमदारअयोध्या येथे श्रीराम जन्मभूमीवर भव्य मंदिर पुनर्निर्माण करण्याचा ‘राष्ट्रीय संकल्प पूर्तता समारोह’ मंगळवारी (ता. २५) होत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीवर्षात हे होत आहे, हा विशेष योग..मंदिराच्या पुनर्निर्माण कार्याचे भूमिपूजनही याच दोन नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले होते. मंदिराचे बांधकाम इतके युद्धपातळीवर झाले की, अगदी नियोजित वेळेनुसार अयोध्या येथे गेल्या वर्षी २२ जानेवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान आणि सरसंघचालकांच्या हस्ते श्रीरामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा विधिवत संपन्न झाली..नीलेश बोराटे (प्रभाग क्र.२).मंदिराच्या पुनर्निर्माणाचे उर्वरित बांधकाम, परकोटा म्हणजे आजच्या भाषेत कंपाऊंड वॉल, आसपासच्या परिसरातील काही प्रमुख मंदिरांचे बांधकामही पूर्ण झाले आहे. या सोहळ्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे श्रीराम मंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण करुन संपूर्ण विश्वाला श्रीराम जन्मभूमीवर मंदिर पुनर्निर्माण कार्याची पूर्णता झाल्याचा संदेश देणे हे आहे. .श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’चे कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज यांनी सांगितले की, मंदिराच्या कळसावर लावल्या जाणारा हा ध्वज भगव्या रंगाचा असून त्यावर वाल्मिकी रामायणात वर्णन केलेल्या रघुवंशाचे प्रतीक सूर्य, ॐ व कोविदार वृक्षाचे प्रतीकही दर्शविण्यात आले आहे. ध्वजाची लांबी २२ फूट आणि रुंदी ११ फूट असेल तर हा ध्वज १६१ फूट उंच शिखरावर लागणार आहे. याप्रसंगी पंतप्रधान मोदी आणि भागवत यांच्या हस्ते मंदिराच्या बांधकामात अगदी सुरुवातीच्या काळातील मजूर , कामगार, तंत्रज्ञ, अभियंता,आदिंसोबत संवाद साधत त्यांचा जाहीर सत्कार होईल. रामलल्लाची मूर्ती तयार करणारे म्हैसूर येथील युवा मूर्तिकार अरुण योगीराज यांचादेखील या मंदिराच्या पुनर्निर्माण पूर्णता सोहळ्यात सत्कार केला जाणार आहे..अथक पाचशे वर्षांच्या हिंदू समाजाच्या संघर्षानंतर संकल्पपूर्तीचा क्षण आला. रामभक्त हिंदू समाजाला अनेकदा अग्निपरीक्षा द्यावी लागली. न्यायालयीन सुनावणीचे टप्पे ओलांडावे लागले. इकडे न्यायालयात कायदेशीर तार्किक विचार, युक्तिवाद होत होते तर बाहेर समाजातील विविध वर्ग, घटकांमध्ये जनजागृती आणि एकजुटता कायम राहण्यासाठी संघ आणि संघ परिवारातील विविध आनुषंगिक संघटना कार्यरत होत्या. .प्रामुख्याने संघ परिवाराच्या सामूहिक एकजुटीचे प्रयत्न, आणि समाजातील सर्व स्तरांतील घटकांचा भरपूर पाठिंबा यांमुळे आज श्रीराम जन्मभूमीवर मंदिराचे पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होत असल्याचे पाहण्याचे भाग्य आजच्या नव्या पिढीला लाभले आहे. आज जेव्हा मंदिर पुनर्निर्माणाचे काम पूर्णत्वास पोहचले आहे, तेव्हा विश्व हिंदू परिषदेचे नेते दिवंगत अशोक सिंघल, संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगळे, कोलकाता येथील कारसेवक दिवंगत कोठारी बंधूंसह इतर अनेक ज्ञात- अज्ञात कार्यकर्त्यांचे स्मरण होणे अगदी स्वाभाविक आहे, नव्हे तर तसे करणे कर्तव्य आहे..सर्वसामान्यांचा सहभागशिलापूजनाच्या माध्यमातून देशभरातील लोकांनी या भव्य प्रकल्पात सहभाग घेतला. तत्कालीन काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनी या उपक्रमाला जोरदार विरोध केला. पण रामभक्त ध्येयापासून हटले नाहीत. ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांच्या नेतृत्वात १९९० मध्ये ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ अशी रामरथयात्रा काढण्यात आली. या यात्रेच्या माध्यमातून देशभरातील वातावरण राममय झाले होते..न्यायालयाच्या निकालानंतर मोदी सरकारने वेगानं पाऊले टाकली अणि एक न्यास (ट्रस्ट) स्थापित केला आणि रामजन्मभूमी वर मंदिराच्या पुनर्निर्माणाचे कार्य वेगाने सुरू झाले. मंदिर परंपरागत नागर शैलीमध्ये बांधण्यात आले आहे. बांधकामाचे कंत्राट ‘लार्सन ॲन्ड टूब्रो’,‘टाटा कन्सल्टन्सी’, तसेच उत्तर प्रदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. एक महत्त्वाची उल्लेखनीय बाब अशी की मंदिराच्या बांधकामासाठी लागणारा पैसा केवळ कोट्यधीश श्रीमंताकडून नाही तर देशभर अगदी पंचायत समितीच्या पातळीवर जाऊन ‘धनसंग्रह अभियान’च्या माध्यमांतून उभारला आहे. म्हणजे अगदी समाजातील सर्व स्तरांतील घटकांचा या ‘धनसंग्रह अभियाना’त सहभाग होता आणि यामुळे येथे दर्शनाला येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला एक वेगळेच आत्मिक समाधान मिळते. असाच धनसंग्रह कन्याकुमारी येथे विवेकानंद शिलास्मारक बांधण्यात आले, त्यावेळीही करण्यांत आला होता..भाविकांचे आकर्षण केंद्रआता मंदिर पुनर्निर्माणाचे काम पूर्ण झाले आहे. परकोटाच्या आतील भागांत भगवान सूर्य, भगवती देवी, गणपती, व भगवान शंकर; शिवाय माता अन्नपूर्णा, तर दक्षिण बाजूस हनुमानाचे मंदिर बांधून तयार आहे. मंदिर परिसरात निषादराज, शबरी देवी, अहल्यादेवी, संत तुलसीदास, महर्षी वाल्मीकी, महर्षी वसिष्ठ, महर्षी विश्वामित्र,महर्षी अगस्त्य यांची मंदिरे उभारली आहेत. कुबेर टेकडीवर भगवान शंकराच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आहे आणि तेथे जटायुची मूर्ती स्थापित केली आहे. छोटा जीव असलेली परंतु फार महत्त्वाचे अतुलनीय काम करणारी खार अर्थात गिलहरीची भव्य मूर्ती स्थापित केली आहे आणि ही खारुताई सर्व भाविकांचे आकर्षणकेंद्र बनले आहे..Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर ध्वजारोहणात सहभागी होणारे इकबाल अंसारी आणि डॉ. मृदुल कोण आहेत? त्यांच्या निमंत्रणाची इतकी चर्चा का ?.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेने आणि मार्गदर्शनातून विश्व हिंदू परिषदने पुढाकार घेऊन हिंदू समाजातील विविध धर्म, मत,पंथसंप्रदायाचे प्रमुख धर्माचार्य, महंताच्या नेतृत्वाखाली रामजन्मभूमी मुक्तिआंदोलन केले आणि समाजातील सर्व स्तरांतील घटकांचा सक्रिय पाठिंबा मिळाला. ही सक्रिय भागीदारी पाहतां मंदिर पुनर्निर्माण संकल्पाचे राष्ट्रीय संकल्पामधे रुपांतर झाले आणि म्हणूनच यांस 'राष्ट्रीय संकल्प पूर्तता' म्हणणे योग्य व उपयुक्त ठरेल.अयोध्या येथे श्रीराम जन्मभूमीवर भव्य मंदिर पुनर्निर्माण करण्याचा 'राष्ट्रीय संकल्प पूर्तता समारोह' मंगळवारी (ता. २५) होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा भव्य सोहळा होत आहे. त्यानिमित्त.. 