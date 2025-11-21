‘बालकदृष्टी’च्या प्रकाशाकडे...

संधिप्रकाश भिडे अंधत्व ही जगाला भेडसावणारी सर्वात मोठी आरोग्यसमस्या आहे. लोकसंख्या सर्वाधिक असल्याने ही समस्या भारतात प्रकर्षाने दिसते. याची प्रचिती येण्यासाठी तुम्ही तुमच्याच घरात ३० मिनिटे डोळ्यांवर पट्टी बांधा, आणि घरात फिरा..मग तुम्हाला कळेल जिथे तुम्हाला सर्व काही कुठे आहे हे माहीत आहे तिथेही फिरणे किती कठीण आहे. तुम्ही पडाल, तुमचे डोके आपटाल किंवा इतर इजा होऊ शकते. अंधत्व ही खूप कठीण समस्या आहे, याचे कारण सुमारे ८४ टक्क्यांपेक्षा ज्ञान हे आपल्याला डोळ्यातून मिळते.सर्व डोळ्यांच्या समस्या तीन मुख्य श्रेणींमध्ये मोडतात. उदा. डोळ्याचा पडदा फाटणे , ‘मॅक्युलर डिजनरेशन’ वा इतर क्लिष्ट डोळ्याचे रोग. यांच्या दुरुस्तीसाठी शस्त्रक्रियाकौशल्य आणि तज्ज्ञ डॉक्टरची आवश्यकता असते. ही शस्त्रक्रिया कठीण किंवा क्लिष्ट असते. उतारवयात किंवा वयाच्या नंतरच्या टप्प्यात याची सुरुवात होते, तुलनेने कमी लोक यातून जातात आणि ही शस्त्रक्रिया खूप खर्चिक असते. ऑपरेशनसाठी भूल द्यावी लागते आणि काही दिवस रुग्णालयात राहावे लागते..गाझातील शांतता आणि आव्हाने.उदा. मोतीबिंदू, तिरळा डोळा इत्यादि याची क्लिष्टता मध्यम स्वरूपाची असते. तुलनेने तिरळा डोळ्यासारखे विकार थोड्या लोकांना होतात आणि मोतिबिंदूसारख्या विकाराची साधारण चाळीशी, पन्नाशी, किंवा साठीनंतर गरज भासते. मध्यम स्वरूपाचा खर्च होतो. यातही भूल द्यावी लागते; परंतु ही बाह्यरुग्ण प्रक्रिया आहे. कॉस्मेटिक सर्जरी, लेझर करेक्शन किंवा मोतिबिंदूच्या ऑपरेशन या श्रेणीत मोडतात. हे ऑपरेशन नित्याचे झाले आहे. सकाळी जाऊन संध्याकाळ पर्यंत रुग्ण घरी जाऊ शकतो. हॉस्पिटल मध्ये राहण्याची गरज नसते. पण ह्या विकार दुरुस्तीसाठीसुद्धा तज्ञ डॉक्टरची आवश्यकता असते..दुरुस्त न केलेली अपवर्तक त्रुटी (अनकरेक्टेड रिफ्रॅक्टिव्ह एरर-यूआरई):सर्व डोळ्यांच्या विकारांमध्ये याचा पहिला नंबर लागेल, याचे कारण खूप लोकांना हा विकार होतो. यात दोन प्रकार आहेत: जवळचे न दिसणे की जे साधारण चाळीशीनंतर होते. दुसरे म्हणजे लांबचे न दिसणे. जन्मापासून ह्या दृष्टिदोषाची सुरुवात होऊ शकते, आणि तुलनेने खूप जणांना हा दृष्टिदोष होतो. दोन्ही प्रकारात दृष्टी दुरुस्त करण्यासाठी चष्म्यांची गरज लागते आणि तुलनेने कमी खर्चात हा दृष्टिदोष सुधारता येतो. भूल किंवा शस्त्रक्रियेची गरज नसते आणि ‘ऑप्टोमेट्रिस्ट’ ही समस्या सांभाळू शकतो. परंतु हे पहिल्या दोन श्रेणींसारखे आकर्षक किंवा उच्चतंत्रज्ञान क्षेत्र नाही. त्यासाठी जितक्या लौकर मुलाचे डोळे तपासले जातील तितके चांगले. लहान मुलांना त्यांच्या बालपणातच त्यांच्या डोळ्याचा नंबर रोखण्यासाठी वा अडवण्यासाठी चष्मा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक मुलाच्या डोळ्यांची तपासणी व्हायला हवी..जगात आज चार अब्ज लोक चष्मे वापरतात. २.२ अब्ज लोकांना जवळचा किंवा दूरचा दृष्टिदोष आहे. त्यातल्या ९५ कोटी लोक आणि २३ कोटी ९० लाख मुलांना चष्म्यांची गरज आहे; परंतु ते विकत घेऊ शकत नाहीत, कारण चष्मे विकत घेणे परवडत नाही. भारतामध्ये १० कोटी लोक आणि चार कोटी ८० लाख मुले आहेत की ज्यांना हे साधे चष्मे घेणे परवडत नाही. यामध्ये मुली जास्त उपेक्षित रहातात.दुरुस्त न केलेली अपवर्तक त्रुटी असलेली ही मुले फळ्यावरचे वाचू शकत नाहीत, तारे, आकाशगंगा, पर्वत किंवा पक्षीदेखील पाहू शकत नाहीत, परिणामी त्यांच्या शिकण्याची क्षमता आणि मेंदू आणि संज्ञा आकलनात्मक विकासावर परिणाम होतो. ते वर्गात मागे राहण्याची तीनपट जास्त शक्यता असते. मायोपियामुळे गमावलेल्या उत्पादकतेची जागतिक किंमत $२४४ अब्ज डॉलर इतकी अंदाजित आहे. त्यावर साधा उपाय म्हणजे चष्मा उपलब्ध करून देणे..वाढती चिंता'मायोपिया'चा प्रसार ही वाढती चिंता आहे; आणि हा आकडा २०५० पर्यंत जवळजवळ पाच अब्ज लोकांपर्यंत, किंवा जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे निम्मा, वाढेल, असा जागतिक आरोग्य संघटनेचा अंदाज आहे. ही प्रचंड समस्या चार मुख्य क्षेत्रांमध्ये विभागली जाऊ शकते. ऑप्टोमेट्रिस्टचा स्थिर/मजबूत पुरवठा नसणेः 'ऑप्टोमेट्रिस्ट'शिवाय तुम्ही मुलांची तपासणी करू शकत नाही, त्यामुळे मुलाला चष्म्यांची गरज आहे का, हे जाणण्याचा कोणताच मार्ग नाही. सरासरी तुम्हाला प्रत्येक १० हजार लोकांमागे एक 'ऑप्टोमेट्रिस्ट' हवा..भारतात १.३६अब्ज लोक आहेत, त्यामुळे अंदाजे गरज एक लाख ३६ हजार 'ऑप्टोमेट्रिस्ट' आहे, सध्याचा पुरवठा ४२ हजार आहे, त्यामुळे तूट ९४ हजार 'ऑप्टोमेट्रिस्ट' आहे. त्यातही ग्रामीण भाग जास्त उपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात एक कोटी तीस लाख लोक आहेत, त्यांच्यासाठी १३ हजार 'ऑप्टोमेट्रिस्ट' हवेत. सध्याचा पुरवठा १,२०० आहे, त्यामुळे तूट ११,८०० ऑप्टोमेट्रिस्टची आहे. त्यामुळे मुलांची दृष्टी तपासणी होत नाही. ही निराशाजनक बाब आहे. वर्षातून एकदा तरी तपासणी होणे गरजेचं आहे. या त्रुटीचा सखोल अभ्यास आणि त्यावर रामबाण उपाय शोधणे महत्त्वाचे आहे..किफायतशीर चष्म्यांची उपलब्धता नसणेः भारतात आज ८५टक्के चष्मे चीनमधून आयात केले जातात. किंमत हजारो रुपये असते. दर्जा जेमतेम असतो. जग सध्या लक्झॉटिका/एसिलॉर नावाच्या कंपन्यांच्या मक्तेदारीने चालविले जाते आणि ते पुरवठासाखळीचा प्रत्येक दुवा नियंत्रित करता. त्यांचे मार्कअप २०-३० पट असतात. ते ओकले, रेबान, गुच्ची सारख्या ४०हून अधिक प्रमुख ब्रँडचे मालक आहेत आणि या भागात त्यांचे मार्कअप १०० पट असतात. भारताला आज सुमारे ५०० किंमतीच्या चष्म्यांची गरज आहे, जेणेकरून कुटुंब ते स्वतः विकत घेऊ शकतील आणि त्यांना NGO किंवा फाउंडेशनवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. भारत स्वतःला तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे नेत असताना, भारतातीलच जर चार कोटी ८० लाख मुले दृष्टीपासून वंचित राहणार असतील तर भारत पुढे जाणार कसा?.अकार्यक्षम पुरवठासाखळीः आजची पुरवठासाखळी खूप लांब आहे आणि त्यात घाऊक विक्रेते, परवानाधारक, रसद पुरवठादार, वितरक, किरकोळ विक्रेते इत्यादींचा समावेश आहे आणि प्रिस्क्रिप्शन मिळाल्यानंतर चष्मे मिळविण्यास अनेक दिवस लागतात. आपल्याला अशी एक कार्यक्षम पुरवठासाखळी हवी आहे जी अपवर्तक त्रुटी असलेल्या मुलाच्या डोळ्यांच्या तपासणीनंतर १५ मिनिटांत चष्मे देऊ शकेल. अगदी तिथल्या तिथे..अपवर्तक सुधारणेद्वारे दृष्टी पुन्हा मिळवून देणे हा दारिद्र्यनिर्मूलनाचा कार्यक्षम मार्ग आहे. 'बालक दृष्टी' हे एक असे स्टार्टअप आहे, जे या चारही आव्हानांना सामोरे जाते. या ग्रहावरील एकही मुलाला त्याच्या/तिच्या कुटुंबाला साधा चष्मा उपलब्ध नाही, म्हणून शिक्षण घेण्यापासून रोखले जाऊ नये हा या स्टार्टअपचे ध्येय आहे. भारतातील जनतेसाठी परवडणारे चष्मे बनवणे, भारतातल्या प्रामुख्याने मुलं आणि त्या अनुषंगाने प्रौढांचे डोळे तपासण्यासाठी लागणाऱ्या 'ऑप्टोमेट्रिस्ट'चा पुरवठा सुनिश्चित करणे, कार्यक्षम पुरवठासाखळी निर्माण करणे आणि जनमानसाच्या दृष्टीबाबत असलेल्या रीतिरिवाज, रूढी, आणि अंधश्रद्धा या बाबतीत मतपरिवर्तन घडवणे हा 'बालकदृष्टी' या स्टार्टअपचा मानस आहे. संसाधनांच्या कमतरतेमुळे कोणत्याही मुलाची दृष्टी किंवा त्याचा त्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ नये हा हेतू आहे..अंगवळणी पडावा चष्मा भारताला एक प्रचंड सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक कलंक आहे जो मुलांना, विशेषतः तरुण मुलींना चष्मे घालण्यापासून रोखतो. मुलं एकमेकांना ढापण्या, 'चार डोळे', 'सोडावॉटर' आदी विशेषणांनी चिडवतात. चष्मा वापरणे ही विकृती आहे असं समजलं जाते. लग्नासाठी चष्मा असलेली मुलगी नको असं अजूनही गावात म्हणले जाते. आपल्याला URE रोखण्यासाठी चष्मे घालणे हे पायाला दगड लागू नये म्हणून चप्पल घालण्याइतके सामान्य बनवावे लागेल. तुम्हाला सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सअप, वेबसाइट, 