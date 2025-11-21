संपादकीय

‘बालकदृष्टी’च्या प्रकाशाकडे...

‘बालकदृष्टी’ स्टार्टअप मुलांना परवडणारे चष्मे उपलब्ध करून देत आहे, जेणेकरून कोणतीही मुलाची दृष्टी वंचित राहणार नाही. ऑप्टोमेट्रिस्ट पुरवठा, कार्यक्षम लॉजिस्टिक आणि शिक्षणासाठी दृष्टी सुरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रीत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संधिप्रकाश भिडे

अंधत्व ही जगाला भेडसावणारी सर्वात मोठी आरोग्यसमस्या आहे. लोकसंख्या सर्वाधिक असल्याने ही समस्या भारतात प्रकर्षाने दिसते. याची प्रचिती येण्यासाठी तुम्ही तुमच्याच घरात ३० मिनिटे डोळ्यांवर पट्टी बांधा, आणि घरात फिरा.

