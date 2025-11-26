काळ बिकट पातला!

निसर्गावर मात करण्याच्या आत्मघातकी इर्षेने झपाटलेल्या मानवजातीचा सध्या जगभर वारंवार पराभव होत आहे. कुठे भूस्खलन तर कुठे जलप्रलय, कधी वणवे तर कधी ढगफुटी, कुठे मनुष्य वस्तीत श्वापदे तर कुठे महासाथी, कधी भीषण दुष्काळ तर कधी प्रदूषणाचे सावट यात लक्षावधी जीव जातात, कोट्यवधी बेघर होतात, असंख्य जणांची वाताहत होते. तरीही माणसांची हाव वाढतेच आहे. जणू सगळ्यांना सामूहिक आत्मविनाशाची आस लागली आहे! ‘डेथ विश’ ने ग्रासले आहे!! ढासळत्या पर्यावरणाची ही सगळी चिन्हे असली तरी रोगाचे मूळ सोडून लक्षणांवर चर्चा आणि उपचार करण्यात धन्यता मानली जात आहे..वाढत्या पर्यावरणीय असंतुलनाचा विषय नवा नाही. मात्र विषय कितीही जुना झाला तरी तो मानवी अस्तित्वाशी थेटपणे निगडित असल्याने नाहीसा होणार नाही. किंबहुना हा विषय सामाजिक विचारमंथनाच्या केंद्रस्थानी राहावा, त्याचा परीघ वाढावा, यासाठी कित्येक व्यक्ती आणि संस्था ठिकठिकाणी नेटाने काम करत आहेत. पुण्यातील ‘भवताल’ ही त्यातली एक विशेष उल्लेखनीय संस्था. आवर्जून नोंद घ्यावी आणि यथाशक्ती पाठबळ द्यावे, असे काम निष्ठेने करणारी स्वयंसेवी संस्था. ‘भवताल’ च्या कामाला नुकतीच दहा वर्ष पूर्ण झाली. तरीही तिचे वर्णन ‘धडपडणारी’ संस्था असे आजही करावे लागेल..Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.याचे कारण, एकतर तिने हाती घेतलेल्या प्रश्नाचे स्वरूप आक्राळविक्राळ, गुंतागुंतीचे आहे. दुसरे म्हणजे आपले सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय वास्तव पर्यावरणाच्या बाबतीत कमालीचे प्रतिकूल आहे. त्या प्रतिकूलतेशी सामना करतच ‘भवताल’ ला नेटाने वाटचाल करावी लागत आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात मोठ्या आणि शाश्वत स्वरूपाच्या सुधारणा घडवून आणण्यासाठी व्यक्तिगत,सामूहिक आणि शासकीय या तीन स्तरांवर काम होण्याची गरज आहे. .पहिल्या दोन टप्प्यांवर ‘भवताल’ आतापर्यंत काम करत आली आहे. ‘भवताल’ चा संस्थापक अभिजीत घोरपडे हा पत्रकारितेतला माझा एके काळचा सहकारी. भूगर्भशास्त्राचा पदवीधर, निसर्गवाचक आणि पर्यावरणाचा कृतिशील अभ्यासक. ‘मरणासन्न नद्या’ या विषयावरच्या वृत्तमालिकेसाठी ‘रामनाथ गोएंका अवार्ड फॉर एक्सलेन्स इन जर्नलिझम’ हा प्रतिष्ठेचा राष्ट्रीय पुरस्कारही त्याला मिळाला. तरीही, करियर ऐन भरात असताना त्याने नोकरी सोडून २०१५ च्या २६ ऑक्टोबरला या संस्थेची स्थापन केली. दोन उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवली: पर्यावरणसाक्षरतेचा प्रसार आणि महाराष्ट्राच्या निसर्गसंपत्तीचा अभ्यासपूर्ण दस्तऐवज तयार करून त्याचा जगाला परिचय करून देणे..माणसे जोडण्याची हातोटीसामाजिक कामाची एक खासियत असते. सुरुवातीला रांगत असलेली संस्था चालायला लागली की तिला अनेक वाटा दिसायला लागतात. त्या वाटांवर भेटणारे वाटसरू सहप्रवासी बनतात आणि ते आणखी नव्या वाटा दाखवायला लागतात. मूळ उद्दिष्ट कायम राहते, पण तिथे पोहोचण्याचे अनेकविध मार्ग त्यातून उपलब्ध होतात. धडपडणाऱ्या ‘भवताल’च्या बाबतीतही काहीसे असेच झाले..‘भवताल’ सुरू करताना अभिजीतच्या शिदोरीत तीन मोठे ऐवज होते. झपाटलेपण, माणसे जोडण्याची हातोटी आणि सतत शिकण्याची वृत्ती. मूळ पेशा पत्रकारितेचा असल्याने प्रसारमाध्यमाचा प्रभावी वापर करण्याचे कसबही अंगी होतेच. त्यामुळे विशिष्ट विषयांवर अभ्यासपूर्ण वाचनखाद्य पुरवणारे दणकेबाज दिवाळी अंक/ विशेषांक नियमितपणे प्रकाशित करायला ‘भवताल’ने सुरुवात केली. २०१५च्या पहिल्याच दिवाळी अंकाचे सूत्र होते, ‘पाऊस’. पावसाचे विज्ञान, त्याचे अनेकविध आविष्कार, वितरण, दुष्काळ, अतिवृष्टी, हवामान बदलामुळे होणारी स्थित्यंतरे, अशा विविध पैलूंची सांगोपांग चर्चा करणारे तज्ज्ञांचे लेख त्या अंकात होते. महाराष्ट्रातील खडक, देवराया, जलव्यवस्थापनाच्या पारंपरिक पद्धती, जीवसृष्टीतील अधिवासी, सूक्ष्मजीव, भूजल, सडे-पठार, माळराने, मानवी समूहातील देवाण घेवाण, इथपासून ते अगदी गेल्याच महिन्यात प्रकाशित झालेला ‘वाटा-रस्ते-मार्ग’ या विषयाला वाहिलेला दिवाळी विशेषांक... हा सर्व भारदस्त ऐवज ग्रंथरूपात प्रकाशित केला तर विज्ञानप्रसाराच्या चळवळीतील ते एक खूप मोठे योगदान ठरेल..सोशल मीडियाचा वापर करणारा ‘भवताल कट्टा’ सुरू झाल्यावर ठिकठिकाणच्या जिज्ञासूंशी तज्ज्ञांचा संवाद सुरू झाला. त्यातील अनेकांनी ‘भवताल’ने आयोजित केलेल्या विविध विज्ञानसंस्थांच्या भेटीत सहभाग घेतला. आयसर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मटेरियोलॉजी या सारख्या अग्रगण्य संस्थांच्या सहकार्याने ‘हवामान बदलाची व्याप्ती आणि परिणाम’ या विषयावर ‘भवताल’ ने कार्यशाळा घेतल्या, त्यातही कित्येकजण सहभागी झाले. ‘बीजगोळे’ (सीडबॉल्स) तयार करून वितरित करणे, पाऊस मोजणे यांसारख्या उपक्रमांत विविध वयोगटातील लोक उत्साहाने सामील झाले. पाहणे, वाचणे, ऐकणे याच्यापलीकडे जाऊन, या उपक्रमांमुळे पावसात चिंब व्हायला, मातीत हात घालायला सगळ्यांना मिळाले! या प्रयत्नांना मोठा प्रतिसाद लाभला यात आश्चर्य नाही..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.अथक प्रयत्नांमधून पर्यावरण साक्षरतेच्या मार्गावर ‘भवताल’ ने मारलेली मजल लक्षणीय आहे. परंतु ‘विकास हवा की पर्यावरण’ असा फसवा प्रश्न लोकांसमोर उभा केला जात असतानाच्या आताच्या काळात पुढचे पल्ले आव्हानात्मक असतील. जे लोक गेल्या दहा वर्षात ‘भवताल’ शी जोडले गेले त्यांच्या बाबतीत दोन गोष्टी घडल्या. एक, पर्यावरण संवर्धनाच्या विषयावर ते अधिक संवेदनशील बनले आणि त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या दैनंदिन जीवनात पडू लागले. दोन, पर्यावरणसाक्षरता समाजात सर्वदूर पोहोचण्यासाठी सामूहिक कृती किती गरजेची आहे याची जाणीव होऊन ते ‘भवताल’शी जोडले गेले. बिगर-सरकारी क्षेत्रातील अशा प्रयत्नांना जेव्हा बाळसे येईल, तेव्हाच शासकीय धोरणांवर त्यांचा प्रभाव पडायला सुरुवात होईल. आताची सार्वत्रिक मरगळ झटकली तरच ते शक्य आहे.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी शंभरेक वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या अभंगाची पूर्ण ओळ अशी आहे: ‘उठा रे गड्या। काळ बिकट पातला।’ ते केवळ तत्कालीन परिस्थितीचे वर्णन नव्हते, तर परिस्थिती बदलण्यासाठी लोकांना केलेले आवाहन होते! आजही ते समर्पक आहे. 'भवताल' च्या दशकपूर्तीच्या निमित्ताने ते आठवले, इतकेच.. 