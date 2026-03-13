‘बायोगॅस’च दीर्घकालीन उपाय

आंतरराष्ट्रीय संघर्ष, वाहतूक मार्गांवरील अडथळे किंवा पुरवठ्यातील व्यत्यय यांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होतो. यामुळे भारतासाठी स्थानिक ऊर्जास्रोत विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. बायोगॅस आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) हे यासाठी प्रभावी आणि शाश्वत पर्याय ठरू शकतात..अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असून त्याचे परिणाम जगभर जाणवत आहेत. भारतासारख्या देशासाठी ही परिस्थिती विशेष गंभीर आहे, कारण देशाच्या ऊर्जा गरजांपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संघर्ष, वाहतूक मार्गांवरील अडथळे किंवा पुरवठ्यातील व्यत्यय यांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होतो..Industrial Development : औद्योगिक विकासासाठी हव्या ‘मोठ्या’ घोषणा; पायाभूत सुविधांसह सूक्ष्म आणि लघू क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज.ऊर्जेच्या किमती वाढल्या की त्याचा परिणाम केवळ उद्योग क्षेत्रावरच होत नाही, तर दैनंदिन जीवनावरही होतो. एलपीजी सिलिंडर महाग होतात, वाहतूक खर्च वाढतो, शेती उत्पादनाचा खर्च वाढतो आणि महागाईचा दबाव संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर जाणवतो. ग्रामीण भागांत ही परिस्थिती अधिक तीव्र असते. डिझेल, खत आणि वीज खर्च वाढल्यामुळे आधीच हवामान बदल आणि बाजारातील अनिश्चिततेचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येतो. ऊर्जा संकटाचा सर्वाधिक परिणाम औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्रावरदेखील होतो..रोजगारावर परिणाम शक्यभारतातील अनेक उत्पादन उद्योग, जसे की सिमेंट, स्टील, सिरेमिक, काच उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि लघुउद्योग मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायू आणि इंधनावर अवलंबून आहेत. गॅस टंचाई किंवा किमतीतील वाढ झाल्यास उत्पादन खर्च वाढतो, उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होते आणि रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो. याचप्रमाणे खत उद्योगावरही ऊर्जा संकटाचा मोठा परिणाम होतो. युरिया आणि इतर रासायनिक खतांच्या उत्पादनासाठी नैसर्गिक वायू हा महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. .गॅस पुरवठा कमी झाल्यास खत उत्पादन घटते किंवा त्याचा खर्च वाढतो, ज्याचा परिणाम शेती उत्पादनावर आणि अन्न सुरक्षेवर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी स्थानिक ऊर्जा स्रोत विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. बायोगॅस आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) हे यासाठी प्रभावी आणि शाश्वत पर्याय ठरू शकतात. भारत जैविक संसाधनांनी समृद्ध देश आहे. देशात अंदाजे १९ कोटी गायी, ११ कोटी म्हशी आणि ८५ कोटींहून अधिक कुक्कुट पक्षी आहेत. याशिवाय दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर शेती अवशेष, अन्नकचरा आणि औद्योगिक सेंद्रिय कचरा निर्माण होतो. या सर्वांचा वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणात स्वच्छ ऊर्जा निर्माण होऊ शकते..भारत हा जगातील सर्वांत मोठ्या फळ आणि भाजीपाला उत्पादक देशांपैकी एक आहे. देशात दरवर्षी सुमारे ३५० दशलक्ष टन फळे आणि भाजीपाला उत्पादन होते. मात्र वाहतूक, साठवण आणि बाजार व्यवस्थेतील अडचणींमुळे यापैकी २० ते ३० टक्के उत्पादन खराब होते किंवा वाया जाते. यामध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) बाजारपेठांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मोठ्या 'एपीएमसी' बाजारांमध्ये दररोज टनांच्या प्रमाणात फळे, भाजीपाला आणि अन्नकचरा निर्माण होतो. उदाहरणार्थ, मोठ्या शहरांतील 'एपीएमसी' मंडईमध्ये दररोज ५० ते २०० टनांपर्यंत सेंद्रिय कचरा निर्माण होऊ शकतो. हा कचरा बहुतेक वेळा लँडफिलमध्ये टाकला जातो, ज्यामुळे मिथेन वायू उत्सर्जन होऊन पर्यावरण प्रदूषण वाढते. जर हा कचरा वैज्ञानिक पद्धतीने संकलित करून बायोगॅस प्रकल्पांमध्ये वापरला गेला, तर एकाच वेळी दोन मोठ्या समस्या सोडवता येतात. एक ‘कचरा व्यवस्थापन’ व दुसरी ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती’..महाराष्ट्रात साखर उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रेसमड तयार होते, जे बायोगॅस उत्पादनासाठी अत्यंत उपयुक्त कच्चा माल आहे. अंदाजानुसार एक टन प्रेसमडपासून ८० ते १०० घनमीटर बायोगॅस तयार होऊ शकतो. या संसाधनांचा योग्य वापर केल्यास राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बायो-सीबीजी प्रकल्प उभारता येऊ शकतात. यामुळे कचऱ्याचे व्यवस्थापन होईल, स्वच्छ इंधन तयार होईल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीही होईल. बायोगॅस प्रकल्पांमध्ये शेती अवशेष, पशुधन कचरा, अन्नकचरा आणि बाजारातील सेंद्रिय कचरा एकत्रित करून ॲनअरोबिक डायजेशन प्रक्रियेद्वारे गॅस तयार केला जातो. हा गॅस शुद्ध करून सीबीजी तयार करता येतो किंवा त्याचा वापर वीज निर्मितीसाठी करता येतो. तयार झालेली वीज ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा, उद्योग आणि इव्ही चार्जिंग स्टेशन चालवण्यासाठी वापरता येते. त्यामुळे वाहतूक क्षेत्रातही स्वच्छ ऊर्जा वापर वाढू शकतो..या प्रक्रियेत तयार होणारी डायजेस्टेड स्लरी ही उत्कृष्ट सेंद्रिय खत म्हणून वापरता येते. त्यामुळे रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होते आणि मातीची सुपीकता वाढते. अशा प्रकारे बायोगॅस प्रकल्प कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा निर्मिती, सेंद्रिय शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना एकत्र जोडणारे प्रभावी मॉडेल ठरू शकतात. जागतिक संघर्ष किंवा ऊर्जा संकटाच्या काळात भारताने स्थानिक संसाधनांवर आधारित ऊर्जा प्रणाली विकसित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. बायोगॅस, बायो-सीबीजी आणि नवीकरणीय ऊर्जेवर आधारित इव्ही चार्जिंग यांसारख्या उपाययोजना केवळ पर्यावरणपूरक नाहीत, तर भारताच्या ऊर्जा स्वावलंबनासाठीही अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. स्थानिक संसाधनांचा योग्य वापर केल्यास भारत ऊर्जा सुरक्षेसोबतच शाश्वत विकासाच्या दिशेनेही मोठे पाऊल टाकू शकतो. 