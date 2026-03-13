संपादकीय

‘बायोगॅस’च दीर्घकालीन उपाय

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी बायोगॅस आणि सीबीजी हे महत्त्वाचे स्थानिक ऊर्जास्रोत ठरू शकतात. कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आणि ग्रामीण रोजगारासाठी बायोगॅस ऊर्जा, सीबीजी भारत आणि ऊर्जा स्वावलंबन यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
गजानन पाटील
आंतरराष्ट्रीय संघर्ष, वाहतूक मार्गांवरील अडथळे किंवा पुरवठ्यातील व्यत्यय यांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर होतो. यामुळे भारतासाठी स्थानिक ऊर्जास्रोत विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. बायोगॅस आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) हे यासाठी प्रभावी आणि शाश्वत पर्याय ठरू शकतात.

