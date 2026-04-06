दोस्तीत कुस्ती...पण किती काळ?

दीपा कदमज्या-ज्या वेळी सत्तांतर्गत आपसात ‘गोल सेट’ करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, तेव्हा अंतर्गत दुरावा, निराशा आणि त्यातूनच सुडाची भावना निर्माण झाल्याचे दिसून येते. तसेच भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील कथित मैत्री किती काळ टिकणार याचे भवितव्यदेखील ‘दोस्ती’तल्या ‘कुस्ती’च्या निकालावर ठरेल..राज्याचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपल्यानंतर या अधिवेशनात लावण्यात आलेले ‘फटाके’ आता बाहेर फुटू लागलेत. राज्यात भाजपप्रणित महायुतीची सत्ता असली तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मांडलिकत्व पत्करून सत्तेत ‘मम’ म्हणण्याशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याचे सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीमध्ये झालेल्या नाट्यमय हाणामारीने दाखवूनच दिले आहे. त्याचाच दुसरा भाग आता मुंबई महापालिकेत यापुढच्या काळात पहायला मिळाला तर आश्चर्य वाटू नये.महापालिका निवडणुकांपूर्वी एका महिन्यात एक हजार १३५ कोटी रुपयांची देण्यात आलेली कंत्राटे रद्द करण्यात आली आहेत. अशाच प्रकारे एकनाथ शिंदे जाऊन मुख्यमंत्रिपदावर देवेंद्र फडणवीस आल्यानंतर त्यांनी शिंदे यांच्या काळातील साडेपाच हजार कोटींपेक्षा अधिकच्या निविदा रद्द करत शिंदेंना शह दिला होता, त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. प्रश्न आहे तो, सत्तेत एकत्रित नांदत असताना आपापसातील शह-काटशह किती काळ चालणार याचा..कंत्राटांवरून आरोपराज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्यानंतर मुंबईसह अनेक महापालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हातात होता. हे प्रशासक राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या निर्देशानुसार काम करत होते. शिवाय मुंबई शहराचे पालकमंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर हुकूम चालत होता. नुकतेच रद्द करण्यात आलेली बहुतांश कंत्राटे ही याच कालावधीत वितरित करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ही कंत्राटे रद्द करण्यासाठी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी जोरदार मोहीमच उघडली होती. या कंत्राट वितरणामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत ती रद्द करण्याची मागणी साटम यांनी विधानसभेतही केली होती. रद्द झालेल्या कंत्राटांमध्ये भायखळा प्राणी संग्रहालय विस्तारीकरण (४९० कोटी रुपये), मुंबईतील पदपथांचे रेलिंग- (३८५ कोटी रुपये), रस्ते पेंट कार्य (१५० कोटी रुपये), शालेय साहित्य वाटपाचे (१५० कोटी रुपये) कंत्राट होते. मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणाचे १० हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. शिवाय रस्त्याला रंग लावण्याच्या कामासाठी स्वतंत्रपणे १५० कोटी रुपयांचे कंत्राट काढण्यात आले होते. मुंबईत रस्त्यांच्या कामासाठी निकृष्ट दर्जाच्या सिमेंटचा वापर करून बिले मात्र उत्तम प्रतीच्या सिमेंटची काढली जात असल्याचा आरोप विधानसभेत भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी केला होता. मुंबईतील रस्त्यांच्या क्राँक्रिटीकरणाच्या कामावर यापूर्वी आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही आरोप केले होते. आता त्यांच्या जोडीला भाजपही मैदानात उतरली आहे. हजारो कोटी रुपयांची कंत्राटे निघतात तेव्हा त्याबाबत साहजिक संशयाचे धुकेही कायम असते. विशेष म्हणजे ही सर्व कंत्राटे सत्तेजवळ असलेल्या कंत्राटदारांच्या झोळीत पडत असल्याचा इतिहास आहे. कंत्राटातून पक्षाला निधी मिळतो, असे हे चक्र असते.आरोप करणारे असो वा ज्यांच्यावर केले जातायत ते म्हणा, यापैकी कुणीही धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असल्याचे मानण्याची आवश्यकता नाही. प्रश्न एवढाच उरतो तो की राज्यात आणि महापालिकेत एकत्रित सत्ता उपभोगताना साधनशुचिता बाळगता येते का? विरोधकांनी आरोप करणे आणि सत्तेतील सहकारी पक्षानेच जाब विचारणे यामध्ये फरक आहे..शिंदेंच्या योजनांचे वावडेफडणवीस सरकारने शिंदेंच्या काळातील आरोग्य, एसटी बस खरेदी आणि महापालिकेची अनेक कंत्राटे रद्द केली होती. कंत्राटांमधील अनियमिततेमुळे आणि राज्यावर आर्थिक बोजा वाढण्याची कारणे देण्यात आली होती. यामागे खरेच तथ्य असेल तर ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ ही शिंदेंच्या काळात सुरू झालेली आणि सत्तेतील तिन्ही पक्षांनी अंगाखांद्यावर खेळवलेल्या योजनेवर फडणवीस सरकारने प्रश्न उपस्थित करायला हवे होते. लाभार्थ्यांचे निकष आणि कोणत्याही पडताळणींशिवाय गरीब महिलांना १५०० रुपये देणाऱ्या या योजनेतून ७१ लाख महिला या लाभार्थी या मार्चअखेर अपात्र झाल्या आहेत. २० महिन्यांत या अपात्र महिलांवर राज्य सरकारच्या तिजोरीतून २१ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. योजना सुरू झाल्यानंतर तब्बल दीड वर्षानंतर लाभार्थ्यांची पात्रता कशी काय तपासली जाते? अशा प्रकारच्या राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार असलेल्या, संसाधन निर्मितीशिवाय ज्याचा केवळ ‘रेवडी’ म्हणून उल्लेख करता येईल अशा योजनेला चाप लावण्यात आलेला नाही. याचाच अर्थ शिंदेंच्या काळातील परंतु राजकीयदृष्ट्या सोयीच्या योजनांचे मात्र विद्यमान सरकारला काही वावडे नसल्याचे दिसून येते.विशेष म्हणजे, महापालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हातात होता तेव्हा सत्तेत फडणवीसांचेच सरकार होते. भाजप आणि शिवसेना-शिंदे पक्षाने लोकसभेपासून महापालिकांपर्यंतच्या निवडणुका एकत्रित, हातात हात घालून लढल्या. गेल्या वर्षी राज्यात आणि यंदा मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन झाल्यावर मात्र शिवसेना-शिंदे पक्ष डोईजड वाटू लागल्याचे दिसू लागले आहे. महापालिकेत भाजपचे स्वबळावर काठावर बहुमत असल्याने शिंदेंच्या सेनेची भाजपला तूर्तास आवश्यकता आहे. तिकडे शिवसेना-ठाकरे पक्षाचा हळूहळू नूर पालटतोय. त्यांना भाजपपेक्षा शिवसेना-शिंदे पक्षाचा विरोध अधिक महत्त्वाचा वाटतो आहे. त्यामुळे भविष्यात वेळ पडल्यास भाजप ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या मदतीने शिंदेंच्या शिवसेनेला ‘कॉर्नर’ करण्याची संधी सोडणार नाही. विधान परिषदेमध्ये सातारा पोलिस अधीक्षकांच्या निलंबनावरून शिवसेना ठाकरे पक्षाने भाजपच्या सोयीची आणि शिवसेना शिंदे पक्षाला अडचणीत आणण्यातच समाधान मानले होते..ज्या-ज्या वेळी सत्तांतर्गत आपसात ‘गोल सेट’ करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले तेव्हा तेव्हा अंतर्गत दुरावा, निराशा आणि त्यातूनच सुडाची भावना निर्माण झाल्याचे दिसून येते. यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात सिंचन गैरव्यवहारावरून अजित पवार यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर ऐन निवडणुकांच्या काळात राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढल्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाणांचे सरकार पडले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बोलताना तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी ‘केसाने गळा कापला’ अशी नाराजी खुद्द अजित पवार यांनी व्यक्त केली होती. यामागे आर. आर. पाटील यांनी सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. पक्षांतर्गत आणि सहकारी मित्र पक्षांमधील अशाप्रकारची स्पर्धा, अविश्वास राजकारणात अनेक डाव मांडत असते. राजकारणाचे नवीन अध्याय अशाच घटनांमुळे रचले जातात.तुर्तास राज्यात भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. त्यामुळे २०१४ प्रमाणे कोणीही सत्तेतून बाहेर पडले तरी सरकार मात्र कोसळणार नाही. विरोधक पुरते जायबंदी झालेत. त्यामुळे सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी भाजपला कोणत्याही ‘कुबड्यां’ची किंवा विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता नाही; मात्र राजकारणात व्याजासह परतफेड करण्याच्या शोधात प्रत्येकजण असतो. शिंदेदेखील त्या संधीच्या शोधात असतीलच; मात्र यापुढचा काही काळ तरी शिवसेना-शिंदे पक्षाला भाजपने केलेली राजकीय ‘मानहानी’ सहन करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय तरी कोणता आहे? पण हे किती काळ चालू ठेवायचे हे भाजप ठरवणार असले तरी कुठपर्यंत चालवून घ्यायचे हे शिवसेना शिंदे पक्ष ठरवावे लागेल. भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील कथित मैत्री किती काळ टिकणार याचे भवितव्यदेखील 'दोस्ती'तल्या 'कुस्ती'च्या निकालावर ठरेल.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.