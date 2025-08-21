संपादकीय

डॉलर वर्चस्वावर ‘ब्रिक्स चलना’ची मात्रा

ब्रिक्स देश डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे स्पष्ट दिसते. तरीही डॉलरचे वर्चस्व अजूनही मजबूत आहे. भविष्यात बहु-चलन प्रणाली उदयाला येण्याची शक्यता आहे; पण तो बदल हळूहळूच होईल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या बदल होत आहेत. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि नव्याने सामील झालेले इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब आमिराती या ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये अमेरिकी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. या देशांचा प्रयत्न आहे की, आपापसात व्यापार करताना डॉलरऐवजी स्थानिक चलनांचा वापर करावा किंवा भविष्यात ‘ब्रिक्स’चे एकसमान चलन तयार करावे.

