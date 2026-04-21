ढिंग टांग : बाजीगर मैं, बाजीगर..!

स्थळ : ७, लोककल्याण मार्ग, न्यू डेल्ही. वेळ : बप्पोरे.वडाप्रधान नमोजीभाई यांचे निवासस्थान. बंगल्याच्या पायऱ्यांवर गुडघे चोळत चिंताग्रस्त अवस्थेत मोटाभाई बसले आहेत. 'कुठून बुद्धी झाली, आणि झुणका खाल्ला' असे अवघडलेले भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर आहेत. वडाप्रधान नमोजीभाई मात्र एकदम खुश आहेत. समोरच्या हिरवळीवरल्या मोरांना दाणे टाकत आहेत. अधून मधून 'मजा आवी गया', 'एऊ ना कर, आ लई ले' वगैरे उद्गारांची पखरण चालू आहे. अब आगे....मोटाभाई : (बऱ्याच वेळाने धीर करून) हवे शुं करवानुं?नमोजीभाई : (सहजतेनं) ऑ ऑ ऑ ऑ..! (इथे मोटाभाई चमकतात, परंतु, ऑ ऑ हे उद्गार मोरांना उद्देशून आहेत, हे बघून सुस्कारा सोडतात. मोरही चमकतात, पण ते वेगळ्या कारणाने! ते दिल्लीचे मोर आहेत!)मोटाभाई : (आवंढा गिळत) पती गयो! आपडो नारीसक्ती वंदन बिलना सूपडा साफ थई गया! हुं बहु दूखी छुं, नमोजीभाई! रातभर उंग नथी आवती!!नमोजीभाई : (मोरांना दाणे टाकत) उंग नथी आवती? रात्रीच्या टायमाला इसबगुल घेयाच्या! उंग, आय मीन झोप येणार म्हंजे येणारज!! चिंता नथी करवानी!!मोटाभाई : (हताशेनं) इसबगुल श्या माटे लेवानुं? आपडे तो जमालगोटा मळ्या!! बद्धा कहे छे के नमोजीभाईच्या दांव उलटा पडला! हवे एनी उलटी गिनती शुरु थई गई!नमोजीभाई : (खदा खदा हसत) उलटी गिनती कशाची? अरे, हम बाजीगर है, बाजीगर! कभी कभी जीतने के लिए, कुछ हारना भी पडता है, और हार कर जीतनेवाले को बाजीगर कहते है..! (इथे मोर विनम्रपणे एकदा पिसारा फुलवतात, आणि लगेच मिटतात.)मोटाभाई : (गुडघ्यात कळ आल्यागत...) नारी सक्ती वंदन बिल, डीलिमिटेसन इन्क्ल्युडेड तो पती गयो!! आता कुठली बाजी जिंकणार?नमोजीभाई : (आवाज खाली आणत) अहियां आव! हुं तने कान मां सीक्रेट बतावीश!.मोटाभाई : (उत्सुकतेने कान टवकारत) बोलो, बोलो तो! (इथे मोरही कान टवकारतात. मोराचे कान दिसत नाहीत, पण असतात!)नमोजीभाई : (कानात मोठ्यांदा) आवती चूंटणी मां बंगाल हवे आपडोज छे! ममतादिदी अने बाकी बद्धा अपोझिशन हवे महिलाविरोधी थई गया छे! बंगालनी बध्दा बेनलोग हवे मनेज व्होट आपीश!! हवे तो खेला होबे!! हाहा!!मोटाभाई : (अविश्वासाने) खरेखर अस्साच होईल? तमारी मोडा मां घी शक्कर!!नमोजीभाई : (पैज लावत) अब आगे आगे देखो होता है क्या!! मी आता कोंग्रेसला बदनाम करणार! जुओ तमे!! मने विस्वास छे के देस ना हरेक बहन मारी साथ छे!!मोटाभाई : (संशय फिटून) ये हुई ना वात!! ममतादिदीना खेला खल्लास!! अरे वा रे वाह!!नमोजीभाई : (समजूत घालत) सांभळ्यो...छेल्ला बारा वरस आपण बध्दा चूंटणी अने विधेयक जिंकला! हवे थोडु थोडु तो अपोझिशनने पण आपवु पडसे ने!! आपण जिंकला म्हणून ते आरामात राहणार, फोरेन टूरवर ज्याणार, तेवढ्यात आपण चूंटणी जिंकणार!! सो सिंपल!!मोटाभाई : (अतीव भक्तिभावाने) नमोजीभाई, तुस्सी ग्रेट हो! (आरतीच्या चालीवर) बाजीगर ओ, बाजीगर, तू है बडा जादूगर, ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद मे जागूं रात भर...बाजीगर ओ बाजीगर......इथे मोर कावरेबावरे होऊन एकमेकांकडे बघतात. मोटाभाईंच्या आरतीच्या चालीवर नाचू लागतात..