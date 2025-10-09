राज्यघटना आणि दलितांच्या आत्मसन्मानावर हल्ला

केशव वाघमारे, डॉ.सुहास भस्मेसर्वोच्च न्यायालयात बूट भिरकावण्याचा प्रसंग घडला. अशी अधोगती भारताने कधीही पाहिली नाही. एका धर्मांध, सनातनी हिंदू वकिलाने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर जोडा फेकल्याची धक्कादायक घटना घडली. हा केवळ मुख्य न्यायाधीशांचा अपमान नाही. तर्कसंगतता, न्याय आणि समतेच्या मूलभूत घटनात्मक मूल्यांना मूर्त रूप देणाऱ्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा हा घोर अनादर आहे. दुसरे म्हणजे, ही घटना वैयक्तिक अपमानाच्या पलीकडे जाते. सनातनी ब्राह्मणवादी वर्चस्वाविरुद्ध शौर्याने लढणाऱ्या आणि तर्कसंगतता, न्याय आणि समानतेसाठी अथकपणे लढणाऱ्या आंबेडकरी समुदायाचाही हा थेट अपमान आहे. आंबेडकरी समुदायाने आणि सर्वच पुरोगामी पक्ष संघटनांनी या कृत्याचा निषेध केला नाही, तर ती सनातनी विचारसरणीच्या वाढत्या वर्चस्वाची मूक स्वीकृती मानली जाऊ शकते. .मानवी मानखंडनेच्या अशा प्रकारच्या घटना देशासाठी; विशेषतः दलितांसाठी अपवादात्मक नाहीत. कधीच नव्हत्या. आंबेडकर बडोदा संस्थानाच्या संरक्षण विभागात लष्करी सचिव म्हणून काम करत होते. हे पद त्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी सयाजीराव गायकवाड यांनी दिलेल्या शिष्यवृत्तीमुळे मिळाले होते. या काळात, एक चतुर्थश्रेणीचा कर्मचारी, ‘अस्पृश्य’ व्यक्तीशी शारीरिक संपर्क टाळण्यासाठी आंबेडकरांच्या दिशेने फाईल फेकत असे. .डॉ.आंबेडकर केवळ एक प्रख्यात विद्वान आणि अर्थशास्त्रज्ञच नव्हते तर ते बडोद्यातील राजवटीसाठी अभिमानाचा विषय होते. असे असूनही बडोदा संस्थानातील उच्चजातीय चपराशी, त्यांचे कार्यालयीन सहकारी त्यांच्या आदेशाचे पालन करत नव्हते. स्वातंत्र्यापूर्वी डॉ. आंबेडकर यांच्याबरोबर सनातनधर्मीयांनी केलेला वर्तनव्यवहार आणि ‘सनातनका अपमान नही सहेगा हिंदुस्थान’ अशी घोषणा देत न्या. भूषण गवई यांच्यावर भर न्यायालयात एक उच्चजातीय वकीलाने जोडा फेकून मारणे, या दोन गोष्टींमध्ये गुणात्मक फरक काहीच नाही.तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि त्यांच्या पत्नी यांना २०१८ मध्ये पुरी येथील जगन्नाथ मंदिरात प्रवेश करण्यापासून सेवकांनी रोखले. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यवस्थापनात सक्रिय भूमिका घेऊनही हे घडले. याव्यतिरिक्त, २०२० मध्ये, हिमाचल प्रदेशचे सामाजिक न्याय मंत्री आणि अनुसूचित जाती समुदायाचे आमदार राजीव सैझल यांनाही मंदिरात भेट देताना भेदभाव सहन करावा लागला. दलित राजकीय नेते, नोकरशहा यांचे राजकीय पदानुक्रमात काहीही स्थान असो, सामाजिक जीवनात आणि कामाच्या ठिकाणी त्यांना जातीमुळे अपमान सहन करावा लागतो. तमिळनाडूच्या कुड्डालोर जिल्ह्यातील मेलबुवानागिरी तालुक्याअंतर्गत येणाऱ्या थेरकू थिट्टई ग्रामपंचायत सरपंच एस. राजेश्वरी यांना सनातनी जात समूहाने जमिनीवर बसण्यास भाग पाडले..Pune Crime: आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ रिल्स अपलोड करणे पडले महागात; पुणे पोलिसांनी काढली धिंड.भावना दुखावल्याची तक्रारबूट फेकणाऱ्या वकिलाच्या मतानुसार गवई यांनी सनातनधर्माच्या भावना दुखावल्या आहेत. खजुराहो येथील एका वारसास्थळातील भगवान विष्णूची जीर्ण मूर्ती पुनर्संचयित करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली होती. ही याचिका फेटाळून लावताना न्या.गवई यांनी टिप्पणी केली की, हा एक प्रसिद्धीस्टंट आहे. ‘जा आणि देवतेलाच साकडे घाला’ अशा आशयाची टिप्पणी त्यांनी केली. या टिप्पणीबद्धल किंवा निर्णयाबद्दलही चर्चा, असहमती होऊ शकते. पण बूट भिरकावणे हे द्वेषाचे लक्षण आहे. न्या.गवई यांचे निरीक्षण औपचारिक निकालाचा भाग नव्हते,हेही लक्षात घ्यायला हवे. न्या.गवई यांची दलित म्हणून ओळख त्यांच्या निरीक्षणावर नकारात्मक प्रतिक्रिया देणाऱ्यांना बळ देत असेल.या देशातला जो एक प्रस्थापित तर्क आहे, तो कायम हिंदू जातीय चौकटीमधला राहिला आहे. जो देशांच्या नसानसांत रुतून बसला आहे. जात, धर्म यांच्या मानसिक आजारातून आणि सवर्ण वर्चस्वाच्या भ्रामक अभिमानातून दलित न्यायाधीशावर जोडा फेकून मारण्याची हिंमत जन्माला येते. या भ्रामक अभिमानाला राजसत्तेचा पाठिंबा मिळतो आहे..न्यायालय ही घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करणारी सर्वोच्च संस्था आहे .हे कृत्य भारताविरुद्ध गुन्हा आहे. हा गुन्हा भारत देशाच्या विरुद्ध असताना सुद्धा उच्चवर्णीय वकिलावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. या उलट त्याचा फेकून मारलेला जोडा सन्मानाने परत करण्यात आला, त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये नेल्यानंतर पोलिसांनी त्याला सन्मानजनक वागवत सर्व सोयी-सुविधा पुरवण्यात आल्या.ते टीव्हीवर अभिमानाने ही बाब सांगताना दिसत आहेत. देशाविरुद्ध कृत्य केले असतानाही अशा सवलती जातीमुळे मिळत असतील, तर ती बाब गंभीर आहे.जातीच्या वर्चस्वाला आव्हानही उदाहरणे स्पष्टपणे दर्शवितात, की दलितांची आर्थिक स्थिती काहीही असो; जाती-आधारित भेदभाव हा त्यांच्या जीवनाचा एक अविभाज्य पैलू आहे. दलित व्यक्तीचे राजकीय, प्रशासकीय स्थान कितीही मोठे असले तरी जातिव्यवस्थेतील त्याचे स्थानच त्याचा आत्मसन्मान निर्धारित करत आहे. आधुनिक भारतात जाती-आधारित व्यवस्थेचे अस्तित्व नाकारणारे काही दावे असले तरी, दलितांच्या अपमानाची कहाणी संपलेली नाही. दलित जसा सर्वोच्च पदावर जातो, तसा त्याच्याविषयीचा द्वेष वाढत जातो. दलितांनी सदैव त्यांच्या तथाकथित गौरवशाली परंपरेला मान्यता देत राहावे, त्यांच्या सनातन परंपरेचा वाहक बनत राहावे, अशी त्यांची अतोनात इच्छा असते. त्यांच्या प्रथा-परंपरेवर बोट ठेवणारे दलित त्यांना आवडत नाहीत. प्रत्येकाने आपापल्या जातीच्या पायरीने वागले पाहिजे, याची जाणीव दलितांना पदोपदी करून दिली जाते आणि हाच त्यांचा सनातनधर्म आहे..बाबासाहेबांच्या ध्येयाचे महत्त्व आणि जातीच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याची त्यांच्या सांस्कृतिक राजकारणाची भूमिका समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. समता आणि न्यायाच्या आदर्शांवर आधारित समाज निर्मितीसाठी काम करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच या घडीला सरन्यायाधीशांच्या समर्थनार्थ एकत्र यायला हवे.(वाघमारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासक असून डॉ. भस्मे हे ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ मध्ये प्राध्यापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.