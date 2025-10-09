संपादकीय

राज्यघटना आणि दलितांच्या आत्मसन्मानावर हल्ला

सर्वोच्च न्यायालयात बूट भिरकावण्याच्या कृत्याचा आंबेडकरी समुदायाने आणि सर्वच पुरोगामी पक्ष- संघटनांनी एकमुखाने निषेध केला पाहिजे. तो परिणामकारकरीत्या व्यक्त झाला नाही, तर ती सनातनी विचारसरणीच्या वाढत्या वर्चस्वाची मूक स्वीकृती मानली जाऊ शकते.
Casteism in Judiciary Shoe Hurled at CJI Gavai Reflects Deep-Rooted Savarna Mentality

Casteism in Judiciary Shoe Hurled at CJI Gavai Reflects Deep-Rooted Savarna Mentality

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केशव वाघमारे, डॉ.सुहास भस्मे

सर्वोच्च न्यायालयात बूट भिरकावण्याचा प्रसंग घडला. अशी अधोगती भारताने कधीही पाहिली नाही. एका धर्मांध, सनातनी हिंदू वकिलाने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर जोडा फेकल्याची धक्कादायक घटना घडली. हा केवळ मुख्य न्यायाधीशांचा अपमान नाही. तर्कसंगतता, न्याय आणि समतेच्या मूलभूत घटनात्मक मूल्यांना मूर्त रूप देणाऱ्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा हा घोर अनादर आहे. दुसरे म्हणजे, ही घटना वैयक्तिक अपमानाच्या पलीकडे जाते. सनातनी ब्राह्मणवादी वर्चस्वाविरुद्ध शौर्याने लढणाऱ्या आणि तर्कसंगतता, न्याय आणि समानतेसाठी अथकपणे लढणाऱ्या आंबेडकरी समुदायाचाही हा थेट अपमान आहे. आंबेडकरी समुदायाने आणि सर्वच पुरोगामी पक्ष संघटनांनी या कृत्याचा निषेध केला नाही, तर ती सनातनी विचारसरणीच्या वाढत्या वर्चस्वाची मूक स्वीकृती मानली जाऊ शकते.

Loading content, please wait...
Supreme Court
pune
cji
pmc
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com