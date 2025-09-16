संपादकीय
शोषणमुक्तीचा मार्गदर्शक
प्राच्यविद्यापंडित आणि मार्क्सवादी विचारवंत शरद पाटील यांची जन्मशताब्दी १७ सप्टेंबर रोजी आहे. त्यांच्या वैचारिक कार्यातून समाजातील शोषण, वर्ण, जात आणि स्त्रीदास्याच्या प्रश्नांवर प्रकाश टाकला आहे.
ब्रिटिश काळातील इंग्रजी विद्येमुळे लाभलेल्या नव्या जाणीवेने भारतीय वैचारिक विश्व आमूलाग्र बदलले. ‘‘आपली बहुसांस्कृतिक धर्म, संस्कृती, कला, जीवन रीती व तत्त्वज्ञान यांनी समृद्ध असलेली परंपरा इतर कुणीतरी - परक्या ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन, युरोपीय लोकांनी आपल्याला समजावून देण्यापेक्षा आपण स्वतःहून समजावून घेतली पाहिजे’’ ही मुख्य जाणीव इंग्रजी विद्येमुळे निर्माण झाली.