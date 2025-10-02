शतकी वाटचाल

-दिलीप क्षीरसागरएका शाखेपासून सुरू झालेला हिंदू संघटनेचा प्रवास शताब्दीच्या टप्प्यापर्यंत प्रचंड वटवृक्षासारखा भक्कम व जमिनीत घट्ट मुळे रोवून मातृभूमीसाठी कटिबद्ध आहे. स्वयंसेवकांद्वारे संचालित स्थानिक शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थांचे मोठे जाळे समाजपरिवर्तनासाठी सक्रिय आहे..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळिराम हेडगेवार यांचे बालपण स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या भारावलेल्या कालखंडात गेले. लोकमान्य टिळकांचा प्रभाव, डॉ. मुंजे यांचा सहवास यातून हेडगेवार हे वैद्यकीय पदवी मिळवण्यासाठी क्रांतिकार्याची भूमी असलेल्या कलकत्ता येथे गेले. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या चळवळीत सक्रिय असल्याने ते वऱ्हाड प्रांताचे राष्ट्रीय काँग्रेसचे सहसचिव होते. डॉ. हेडगेवार यांनी राष्ट्राच्या या आजाराचे निदान करून हिंदू संघटित होण्यासाठी दैनंदिन एकत्रीकरणातून शाखातंत्र १९२५च्या विजयादशमीला सुरू केले. शाखा तंत्रामध्ये प्रतिदिनी किमान एक तास शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास घडवणे तसेच समाज, देश भान याविषयी जाणीव निर्माण करणे ही प्रक्रिया होती..शाखा तंत्रसंस्कारक्षम किशोरवयीन तरुणांना घेऊन सुरू केलेल्या शाखा तंत्राचा समाजाकडून प्रारंभी उपहास, उपेक्षा अपेक्षितच होते. डॉ. हेडगेवार यांनी तक्रार न करता पुढे जाणे सुरू ठेवले. अनुशासित तरुणांचे कार्यक्रम,उपक्रम, संचलन (परेड)मध्ये चालणे हे सर्व तत्कालीन हिंदू समाजाला अनोखे होते. शाखा तंत्रातील दैनंदिन एकत्रीकरणातील शारीरिक क्षमता वाढवण्यासाठी खेळ, अनुशासनासाठी संचलन, सहली, वनभोजन, शारीरिक वर्ग, लाठीकाठी प्रशिक्षण अशा वैविध्यपूर्ण कार्यपद्धतीचा समावेश होता. या तरुणांच्या मन आणि मस्तिष्कामध्ये स्वातंत्र्यप्रेमाची भूक, पारतंत्र्याविषयीची चीड आणि सहोदर असलेल्या समाज बांधवांना स्नेहाने जोडत जाण्याचे तंत्र यशस्वी होत होते.संघ विस्तारनागपुरात पेरलेल्या संघाच्या शाखा तंत्राचा विकास-विस्तार हळूहळू मध्य भारतात झाला. संघविस्तारासाठी त्यांनी पदवीचे शिक्षण घेऊ शकणाऱ्या व पदवी प्राप्त झालेल्या तरुणांना आपल्या पुढील शिक्षणासाठी नागपूर बाहेर विविध प्रांतात योजनापूर्वक पाठवले. परिणामी १९४०च्या संघ शिक्षा वर्गात देशातील सर्व प्रांतांच्या स्वयंसेवकांचे प्रतिनिधित्व झाले. स्वातंत्र्य आंदोलनात जमेल तेवढा सहभाग सुरू होता. डॉ. हेडगेवार यांना १९३०च्या जंगल सत्याग्रहात एक वर्षाची शिक्षाही झाली..विविध क्षेत्रे विस्तारपन्नास व साठच्या दशकात व्यवस्था परिवर्तनासाठी संघ स्वयंसेवकांच्या प्रयत्नातून राष्ट्र जीवनाच्या विविध क्षेत्रात संघटन उभारणी झाली. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, जनसंघ, वनवासी(जनजाती) कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद इत्यादी महत्त्वाच्या संघटनांचा प्रारंभ झाला. श्रीगुरुजींच्या प्रयत्नातून हिंदू धर्मातील सर्व पंथांच्या धर्माचार्यांना एकत्र आणण्याचे ऐतिहासिक कार्य विश्व हिंदू परिषदेच्या स्थापनेमुळे झाले..देश संरक्षण१९६२च्या चीन युद्धात स्वयंसेवकांनी दिल्लीत वाहतूक नियंत्रणाचे व देशभरात भरपूर काम केले. त्यामुळे दिल्लीतील पुढील प्रजासत्ताक दिनाच्या सरकारी कार्यक्रमात स्वयंसेवकांच्या एका तुकडीला संचलन करण्याची संधी मिळाली. १९६५च्या पाकिस्तान युद्धात तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विशेष निमंत्रित म्हणून श्रीगुरूजी सहभागी झाले. याच बैठकीत एक विरोधी पक्षनेते लालबहादूर शास्त्री यांना ‘युवर आर्मी, युवर आर्मी..’ असे म्हणून विषय मांडत होते. श्रीगुरुजींनी हस्तक्षेप करून ‘इट इज अवर आर्मी’ असे म्हणण्यास बाध्य केले.दुसऱ्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्षजून १९७५मध्ये आणीबाणी घोषित करण्यात आली. संघावर बंदी आल्याने संघाचे भूमिगत कार्य सुरू झाले. देशभर असलेल्या भीतीयुक्त वातावरणात लोकशाही वाचवण्यासाठी संघ कार्यकर्त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली. देशभर तुरुंगात टाकलेल्या सव्वा लाख कार्यकर्त्यांपैकी जवळपास एक लाख कार्यकर्ते संघ विचारांचे होते..हिंदू जागृतीऐंशीच्या दशकात मीनाक्षीपुरम येथे संपूर्ण गावाचे धर्मांतरण झाल्याने हिंदू समाज खडबडून जागा झाला. प्रमुख साधू–संत तसेच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देखील चिंता व्यक्त केली. या सामाजिक आपत्तीचे गांभीर्य समजावण्यासाठी जनजागरण अभियान सुरू झाले. जनजागरण अभियान, भारतमाता, गंगामाता यात्रा आणि पुढे श्रीराम जन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी झालेली विविध अभियाने व आंदोलने यातून देश ढवळून निघाला. परिणामी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाच शतकांचा अपमान सहन केलेला बाबरी ढाचा नामशेष झाला. हिंदू जागृतीच्या विजयाचा तो महत्त्वपूर्ण टप्पा होता. दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हिंदू समाजाच्या बाजूने निकाल लागून अयोध्या येथील भव्य श्रीराम मंदिर उभे राहिले. संघाच्या शतकातील वाटचालीचा हा एक सुवर्ण अध्याय आहे..पंच परिवर्तनसंघशताब्दीच्या पृष्ठभूमीवर परिवर्तनाची पंचसूत्री मांडण्यात येत आहे. भारतगौरव, स्वदेशी, हिंदुत्व, ‘स्व’ची जाणीव यातून होणारा स्वबोध, समरसता युक्त व्यवहार, जल, जंगल, जमीन संरक्षण व प्लास्टिक मुक्ती यातून पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधनाद्वारे कुटुंब व्यवस्थेचे आधुनिक काळातील महत्त्वपूर्ण शक्तिस्थान पुन्हा स्थापित करणे, संविधानाने दिलेल्या हक्कांबरोबर नागरी कर्तव्य पालन केल्याशिवाय सुसंघटित राष्ट्राची उभारणी होत नसते. अशा या पंच परिवर्तनातून भारताचे विश्वबंधुत्व स्थापित करणे व वैचारिक दृष्ट्या विश्वगुरूचे स्थान पुन्हा प्राप्त करणे या दिशेने पुढील वाटचाल गतीने करण्याची आवश्यकता संघशताब्दीच्या निमित्ताने अधोरेखित होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 