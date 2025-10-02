संपादकीय

संघाची पंचसूत्री प्रेरक व दिशादर्शक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पंच परिवर्तनांनी आत्मबोध, सामाजिक समरसता आणि राष्ट्रप्रेमाची नवी प्रेरणा दिली आहे.
Centenary of RSS A Journey of Nation Building and Self-Realization

Centenary of RSS A Journey of Nation Building and Self-Realization

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

आत्मबोध, सामाजिक समरसता, कौटुंबिक प्रबोधन, नागरी शिष्टाचार आणि पर्यावरण हे पाच संकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केले आहेत. हे ‘पंच परिवर्तन’ हे देशासमोरील आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रत्येक स्वयंसेवकला एक दिशा आणि प्रेरणा देतील... संघाच्या शताब्दीनिमित्त विशेष लेख.

Loading content, please wait...
Mohan Bhagwat
RSS worker
RSS
RSS office
RSS chief

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com