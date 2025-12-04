आदिगुरू श्री दत्तात्रेय

भारतीय परंपरेतील सर्व अवतार एका विशिष्ट कारणासाठी, शत्रूचा नाश करण्यासाठी पृथ्वीतलावर अवतरले व शत्रूचा नाश झाल्यानंतर म्हणजेच अवतारकार्य समाप्त झाल्यानंतर ते पुन्हा अंतर्धान पावले; परंतु अज्ञानरूपी शत्रूचा ज्ञानरूपी हत्याराने नाश करायला व ज्ञान सर्व मनुष्यमात्राला द्यायचे कार्य श्रीदत्तात्रेयांचे असल्यामुळे दत्तात्रेयांचा अवतार समाप्त झालेला नाही. दत्तात्रेय कायम पृथ्वीच्या पाठीवर कार्य करत असतात. ही सद्गुरू परंपरा आत्मज्ञान करून घेण्यासाठी अज्ञानाचा व दुर्वृत्तींचा नाश करण्यासाठी कार्यरत आहे..श्री दत्तात्रेयांनी अनेकांना अनेक रूपांत दर्शन दिलेले आहे. वेगवेगळ्या स्थळी, वेगवेगळ्या काळी मुमुक्षूंना मार्गदर्शन करण्यासाठी अनेक रूपांत दत्तावतार झालेले आहेत. म्हणजेच अनेक ठिकाणी असलेल्या अधिकारी व्यक्तीच्या मार्फत दत्तात्रेय सांप्रदायाचे चक्र सुरू ठेवलेले दिसते. अकराव्या, बाराव्या शतकातील महानुभाव पंथाची परंपरा दत्तप्रणित आहे. या पंथाचे श्री दत्तात्रेय हे आदि गुरू होत. याच्याही आधी कित्येक शतकात नाथपंथीयांनीही श्री दत्तगुरूंनाच आदि दैवत मानले. श्री गोरक्षनाथ, श्री मच्छिंद्रनाथ या नाथपंथीय योगी सांप्रदायात श्री दत्तात्रेयांचाच संबंध दिसतो. दत्त सांप्रदायातच प्रल्हाद, यदू, सहस्रार्जुन, भार्गव, परशुराम अशी शिष्योत्तमांची यादी दिसून येते..पसायदानातील 11 सुंदर मागण्या.श्री दत्तात्रेयांचे कार्य पुढे नेणारे म्हणून चौदाव्या शतकातील श्रीपाद श्रीवल्लभ (१३२० ते १३५० इसवी सन पूर्व), श्री नरसिंह सरस्वती (१३७८ ते १४५९ इसवी सन पूर्व), श्री नरसिंह सरस्वतीच पुन्हा प्रकट झाले अशा स्वरूपातील श्री स्वामी समर्थ (१८५६ ते १८७८), श्री एकनाथ महाराज (१५३३ ते १५९९), अगदी अलीकडच्या काळात अवतार घेतलेले श्री टेंबेस्वामी अर्थात श्री वासुदेवानंद सरस्वती (१८५४ ते १९१४). दत्तात्रेयांचे कार्य पुढे चालवले असे दिसणारे श्री माणिकप्रभू (१८१७ ते १८६५), शिर्डीचे श्री साईबाबा (१८३८ ते १९१८), नारेश्र्वरचे श्री रंग अवधूत (१८९८ तो १९६८) असे अनेक अवतारी पुरुष दिसतात..श्री दत्तात्रेयांचे पिता अत्रि ऋषी हे ब्रह्मदेवाने निर्माण केलेल्या दहा मानसपुत्रांपैकी एक असल्याची कथा आहे. कर्दम प्रजापतीची कन्या अनसूया ही दत्तात्रेयांची माता. अनसूयेपासूनच श्री दत्तात्रेय, दुर्वास व सोम (चंद्र) असे तीन पुत्र असल्याचे दिसते. म्हणजेच हे दोघे श्री दत्तात्रेयांचे भाऊ आहेत असे वर्णन सापडते. श्री दत्तात्रेयांचा जन्म अयोनिज (गर्भवासाशिवाय) आहे अशी कथा आहे. श्री दत्तात्रेय सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या वेळेपासून मार्गदर्शन करण्यासाठी व इतर सर्व देवदेवतांच्या वरच्या श्रेणीत असल्याचे दिसते. मनुष्यमात्राच्या इच्छा व लाड पुरविण्यापेक्षा त्याला आत्मबोध देऊन मुक्तीचा मार्ग दाखविणारे ते सद्गुरू असे म्हणायला हरकत नाही..दत्तात्रेयांचे वर्णन ‘तीन शिरे सहा हात, तया माझे दंडवत’ या प्रकारे केलेले आढळते. तीन शिरे, तीन शरीरे, तीन जिह्वा असलेला अग्नीच इंद्र, विष्णू, ब्रह्मा यांच्या रूपात आढळतो. प्राणिमात्रांच्या शरीरातील मेंदू हा सर्वांत मोठा, उच्च स्थानावर असलेला व महत्त्वाचा भाग. मेंदूच्या व बुद्धीच्या क्षमतेवरच जीवनाला चांगली दिशा मिळून शेवटी मुक्ती मिळू शकते. मेंदूचे तीन भाग समजून घेतल्यास तीन शिरे असलेल्या श्री दत्तात्रेयांचे ध्यान करणे सुलभ होईल आणि श्री दत्तात्रेय हे पूर्णब्रह्म का आहेत हेही समजून घेता येईल.मालाकमण्डलुरधः करपद्मयुग्मेमध्यस्थपाणियुगुले डमरू त्रिशूले ।यस्य स्त ऊर्ध्वकरयोः शुभशंखचक्रेवन्दे तमत्रिवरदं भुजषट्कयुक्तम् ॥असा श्री दत्तात्रेयांच्या ध्यानाचा श्र्लोक आहे. त्यांनी सहा हातात माला, कमंडलू, डमरू, त्रिशूळ, शंख व चक्र धारण केलेले आहे. त्यांनी हातात धारण केलेली आयुधे शिष्याच्या कल्याणार्थ असतात..दत्तात्रेयांच्या मागे असलेली गाय ही पृथ्वीचे प्रतीक, चार श्र्वान हे चार वेदांचे प्रतीक समजले जातात. संपूर्ण दत्तस्वरूप हेच मुळी रूपकाची संकल्पना किंवा आविष्कार असल्याचे सुचवते. श्री दत्तात्रेयांच्या हातातील रुद्राक्षांची माळ व त्यात असलेले ५२ मणी हे ५२ वर्णाक्षर व त्यांच्या बीजमंत्रांचे सामर्थ्य दाखवते. त्यांच्या हातातील कमंडलू सर्व माहितीचा म्हणजेच आपल्या जीवनात वेगवेगळ्या अवस्थांना कारणीभूत असणाऱ्या कर्मांचे प्रतीक समजले जाते. त्रिशूळाची तीन टोके म्हणजे धर्म, अर्थ व काम या तीन पुरुषार्थांची प्रतीक होत. हातातील डमरू नादाचा म्हणजे संपूर्ण वेद, ज्ञान याचा निदर्शक असतो. सुदर्शन चक्र ज्ञानस्वरूप व अज्ञाननाशक समजले जाते. त्यांच्या हातातील शंख एकूण शास्त्रआचरणाचे प्रतीक समजले जातो. श्री दत्तात्रेय हे संपूर्ण विश्र्वाचे गुरू. त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा असे दत्तात्रेयांचे वर्णन केलेले आढळते..श्रीराम, श्रीकृष्ण हे अवतार राजस प्रवृत्तीचे. तसेच बहुतेक अवतार हे गृहस्थाश्रमी. परंतु कुठलेही आशापाश न घेता स्वीकारलेला अवतार हा अवधूती श्री दत्तात्रेयांचा. श्री दत्तात्रेय हे सत्त्वगुण प्रवृत्तीचे, ब्रह्मोपासक प्रवृत्तीचे अवतार होत. दत्तात्रेयांनी सांगितलेली सत्यवचने श्रीकृष्ण भगवंतांनी गीतेत उलगडलेली दिसतात. कारण सगळ्या गुरूंची तळमळ एकच असते, शिष्याला उपदेश करून, त्याला आत्मबोध देऊन मुक्तीकडे जाणारा मार्ग दाखवणे.दत्तात्रेय म्हणजेच दत्त. दत्त म्हणजे देणे. श्रीकृष्णांनी गीतेतही संपूर्ण जीवनाचे रहस्य सांगितलेले आहे, ते म्हणजे ‘देऊन टाका-इदं न मम’. श्री दत्तात्रेयांनीच श्रीकृष्णांच्या यदुकुलातील यदू राजाला अनुगृहीत केलेले आहे. सद्गुरुंचा अवतार कशासाठी आहे याचे उत्तर खालील श्र्लोकात पाहावयास मिळते.यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥४-७॥.धर्माचे उत्थापन म्हणजे निसर्गनियमांचे संतुलन. ज्यावेळी निसर्गाचे असंतुलन होते, लोक अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी होतात, अशा वेळी भगवंत सद्गुरुरूपाने अवतार घेतात व लोकांना मार्गदर्शन करतात.परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥४-८॥.आपल्याला असे वाटते मी गुरू कुठे शोधू? ‘संभवामि युगे युगे’ असे म्हणून भगवंतांनी आश्र्वस्त केले आहे. प्रत्येक युगात, प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक ठिकाणी सद्गुरुंचा अवतार होत असतो व ते वेगवेगळ्या रूपाने येऊन निसर्गाला वाचवण्याचा प्रयत्न करतात व त्यासाठी ते मानवताधर्माचा विकास करतात. ही परंपरा श्री दत्तात्रेयांपासून सुरू झाली.आपल्याला बंधनमुक्त करणे हे श्रीदत्तात्रेयांचे कार्य. बंधने कसली, तर अज्ञानाची, मायेची, रागाची, लोभाची, असूयेची, राग-द्वेषादिकांची. आपण या सर्व बंधनांमध्ये जखडलेले आहोत. ती सोडविल्यास आनंदी आनंद गडे. गुरुकृपेने हा आनंद आपल्याला मिळू शकतो. ही गुरूकृपा अखंड सुरू राहण्यासाठी श्रीदत्तात्रेय आहेत..Premium|Social Brain Theory Marathi : तुमची सामाजिक बुद्धिमत्ता गंडलीय का..? .भगवान दत्तात्रेय हे सगळ्या सद्गुरुंचे मूळ स्थान असलेले परम सद्गुरू. श्रीदत्तात्रेयांचा अंश घेऊनच सद्गुरू पृथ्वीलोकावर येतात व मनुष्यामात्राला मार्गदर्शन करतात. आपल्यातील विवेक जागविण्यासाठी, आपल्या अंतरात्म्याला जागृत करण्यासाठी, आपला अंतर्नाद ऐकू यावा व आपल्याला भगवंतांचे मार्गदर्शन आतून मार्गदर्शन मिळावे यासाठी सद्गुरू मार्गदर्शन करतात. श्री दत्तात्रेयांचा जन्मदिवस त्यांच्याच आशीर्वादाने, त्यांच्याच प्रेरणेने, त्यांच्याच अनुग्रहाने आपण साजरा करू. आजच्या दत्तजयंतीच्या मुहूर्तावर श्री सद्गुरुंना शरण जाऊन, त्यांच्याकडून दीक्षा घेऊन, सत्य व त्यागाच्या मार्गावर चालण्याचे वचन देऊन जीवन उत्सव साजरा करू या.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.