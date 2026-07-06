ढिंग टांग : बाई या पावसानं..!

स्थळ : मातोश्री हाइट्स, बांद्रा सोसायटी. वेळ : एक अस्वस्थ सकाळ! चि. विक्रमादित्य : (खोलीच्या दारावर टकटक करत) हाय देअर बॅब्स...मे आय कम इन?उधोजीसाहेब : (दार न उघडता कंटाळून) नको! मी विचार करतोय...डू नॉट डिस्टर्बचा बोर्ड दारावर लटकावलाय! वाचा की तो जरा!! विक्रमादित्य : (दार ढकलून बिनदिक्कत आत येत) कमॉन, बॅब्स...ही विचार करण्याची वेळ नाही, कृती करण्याची आहे! वी नीड ॲक्शन!! उधोजीसाहेब : (खिडकीबाहेर पाहात) किती पाऊस पडतोय रे! अशा पावसात कुणी कृतीबिती करतं का?.विक्रमादित्य : (कमरेवर हात ठेवून जाब विचारल्यागत) ...मग काय करतात?उधोजीसाहेब : (विनोद, विनोद!..) कांदा भजी करतात!विक्रमादित्य : (नाद सोडून देत) चला, आपल्याला थोड्या वेळात निघायचंय!उधोजीसाहेब : (हादरून) कुठे? या एवढ्या पावसात?? ह्याः!!विक्रमादित्य : (निर्वाणीच्या सुरात) जावंच लागेल! आपण ऑलरेडी अनाऊन्स केलंय! दादरला जावं लागणार आहे!!उधोजीसाहेब : (मटकन खुर्चीत बसत) दादऽऽर? एवढ्या लांऽऽब? ह्याः!!विक्रमादित्य : (थक्क होत) आपलं आंदोलन आहे ना आज? दादरच्या कबुतरखान्याजवळच्या हनुमान मंदिरासमोर रामरक्षा आंदोलन करायचंय ना आपल्याला?उधोजीसाहेब : (त्वेषानं) केलंच पाहिजे! का करायचं नाही? किंबहुना करणारच! केल्याशिवाय राहणार नाही! तिथं अयोध्येतल्या माझ्या राममंदिराची लूट चालवली आहे, या दिल्लीच्या मोगलांनी! त्यांचा कोथळा बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही! मराठी माणसांची वाघनखं अजून पाहिली नाहीत त्यांनी! एकेकाला असा लंबे करीन की तीनशे वर्ष चीची करत पळाल म्हणावं!!.विक्रमादित्य : (खिश्यातून चोपडं काढत) शाब्बाश! असं स्पिरिट पाहिजे! बरं, रामरक्षा पाठ आहे का?उधोजीसाहेब : (सावधपणाने) आहे की!विक्रमादित्य : (शंकेखोरपणाने) हनुमान स्तोत्र?उधोजीसाहेब : (आठवून) आहे, आहे!विक्रमादित्य : (आणखी एक सवाल...) हनुमान चालिसा?उधोजीसाहेब : (डोळा बारीक करून) अरे, आपण फक्त ओठ हलवायचे! बाकीचे म्हणतात मोठ्या आवाजात!! त्यात काय आहे येवढं?विक्रमादित्य : (धोरणीपणानं) सेफ साइड म्हणून मी माझ्या मोबाइल फोनमध्ये सगळी स्तोत्राज डाऊनलोड करून घेतली आहेत! तुम्ही खूण केलीत की मी स्पीकर फोन ऑन करणार! ओके?उधोजीसाहेब : (दाद देत) हुशार आहेस हो!!विक्रमादित्य : (घड्याळात बघत) चला, निघू या! या पावसात हळू हळू पोहोचेपर्यंत चार वाजतीलच!! त्यात शिवाजी पार्कला झाड पडलंय म्हणे एक!!उधोजीसाहेब : (हनुवटी खाजवत) बाप रे! यंदा पावसात मुंबईत खूप झाडं पडतायत! आमचा कारभार होता, तेव्हा एकही झाड पडलं नव्हतं, उलट जुन्या खोडांनाही पालवी फुटली होती...विक्रमादित्य : (कुशंका काढत) ते जाऊ दे! एवढ्या पावसात आपले कार्यकर्ते कसे येणार? ही चिंता आहे मला!!उधोजीसाहेब : (खांदे उडवत) कसे म्हंजे? ट्रेन, बस, गाड्या, टॅक्सी...कशानंही येतील!!विक्रमादित्य : (पापशंका काढत) बॅब्स, आय हॅव अ क्वेरी!! समजा, कुणी येऊच शकलं नाही, आणि आपण दोघंच हनुमंताच्या देवळात उरलो तर?उधोजीसाहेब : (ठणकावून) तरीही खणखणीत आवाजात रामरक्षा म्हणून यायचंच! अथ श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य । बुधकौशिक ऋषीः। श्रीसीतारामचंद्रो देवता । अनुष्टुभ छंद: ॥...विक्रमादित्य : (हुरळून) तुम्हाला खरंच तोंडपाठ आहे रामरक्षा!! वॉव!! आय ॲम रिअली इम्प्रेस्ड!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.