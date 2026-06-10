ढिंग टांग : कबड्डी आणि बुद्धिबळ...!

भुजांमध्ये कितीही बळ असले तरी बुद्धिबळात ते कामाचे नाही. जिम जॉइन करून कोणी ग्राण्डमास्टर झाल्याचे तुम्ही ऐकले आहे काय? बुद्धिबळात मनुष्य धूर्त, कपटी आणि कारस्थानी लागतो. अचूक व्यूह रचून प्रतिस्पर्ध्याची प्यादी, हत्ती, घोडे, उंटादी फौज मारून राजाला शहामात द्यावी लागते. शहाला मात देणे ही काही जोक नव्हे! एक म्हणता दुसरेच व्हायचे. येवढी जोखीम (हल्ली) कोण पत्करते. शहामात (ऊर्फ चेकमेट) करण्याची पाळीच येवो नये म्हणून काही खऱ्याखुऱ्या बुद्धिबळपटूंनी क्यारमकडे मोहरा वळवल्याचे क्रीडाक्षेत्रातील सूत्रांकडून समजते. खरेखोटे देव जाणे..कबड्डी हा मात्र निर्भेळ, मराठमोळा खेळ आहे. कबडी, कबडी, कबडी कबडी असे पुटपुटत प्रतिस्पर्ध्याच्या गोटात शिरुन दोन-चार गडी फासावेत, आणि लैन क्रॉस करावी, लोण चढवावेत, यात सारे थ्रिल सामावले आहे. जातिवंत मराठी माणूस कबड्डीत रमतो.बुद्धिबळाला एक चौसष्ट चौकड्यांचा पट लागतो, आणि दोन खुर्च्या लागतात. खुर्च्या म्हटल्या की स्पर्धा-कारस्थाने आलीच. काळ्याचे पांढरे, पांढऱ्याचे काळे करणे आलेच. चाली रचणे हा तर बुद्धिबळाचा स्थायीभाव. बुद्धिबळामुळे मनुष्य पाताळयंत्री होतो. चेहरा कोरा करकरीत ठेवोन खुर्चीवर भक्कम बसून राहायचे, आणि चाली रचून रचून समोरच्या खुर्चीतील इसमास उठावयास लावायचे, याला का खेळ म्हणतात?.त्यामानाने कबड्डी हा निरागसांचा खेळ आहे. जमेल तसे प्रतिस्पर्धी गोटात फिरुन यावे, जमल्यास येकांदी लाथ हवेत घुमवावी, हुलझपट करावी, आणि फजितवाडा करुन परत यावे. किंवा फार्तर प्रतिस्पर्ध्याचा भिडू आपल्या गोटात शिरल्यास त्याचे तंगडे खेचून त्यास भुईवर थापटावे, आणि दो-चौघांनी त्याच्या ऊरावर बैसोनि मझा लुटावा. लोणावर लोण चढवावेत. खुर्ची नको की झकपक पोशाख नको. साधी अर्धी चड्डी पुरते. ती मात्र कमरेस घट्ट असावी!बुद्धिबळात कितीही श्वासोच्छ्वास करायला परवानगी असते. अगदी एखाद्याने खेळता खेळता कपालभाती केली, तरीही चालते. पण कबड्डीत श्वास रोखून चढाई करावी लागते. त्यासाठी कबडी, कबडी कबडी असा सतत धोशा एका श्वासात चालू ठेवावा लागतो. हे वाटते तितके सोपे नव्हे. नामचीन कबड्डी का खिलाडी एका श्वासात अनेक जणांना गारद करू शकतो. त्यासाठी दमसास, फिटनेस, ताकद या साऱ्याची कसोटी लागते..बुद्धिबळ हा त्या मानाने पोशाखी खेळ आहे. इस्तरी-कांजी केलेल्या स्वच्छ कपड्यात पटावर सोंगट्या मांडायच्या. कायम स्वत:पुरते बघायचे. ह्या:! याउलट, कबड्डी हा सांघिक खेळ आहे. ताकद पणाला लावायची, ती संघसहकाऱ्यांसाठी!काही लोक ‘कबड्डी के खिलाडी’ असतात, तर काही ‘शतरंज के खिलाडी’ असतात. ‘कबड्डी के खिलाडी’ वेळवखत बघून चढाई करतात. बोनस लैन क्रॉस करुन येतात. जमल्यास आपल्या बाद सहकाऱ्यांना पुन्हा जीवदानही मिळवून देतात.‘आज करै सो कल कर, कल करै सो परसो,इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसो’.…या दोह्यानुसार पवित्रा ठेवून ‘कबड्डी का खिलाडी’ आपली करिअर शांतपणे घडवितो. ‘शतरंज के खिलाडी’ मात्र शातिर दिमाग असतात. संधी मिळताच झडप घालून सावज टिपतात. आमच्या ओळखीच्या एका शतरंजच्या खिलाडीने हत्ती, उंट, घोडे धडाधड मारुन वेळवखत पाहून प्रतिस्पर्धी वजीराशीच दोस्ती करुन टाकली, आणि स्वत:च्याच राजाला शहामात दिली!!आता तुम्हीच सांगा, कबड्डी के खिलाडी ज्यास्त मनमोकळे की शतरंज के खिलाडी अधिक स्मार्ट? याचे उत्तर देताच येणार नाही. कारण दिले तर ‘शहामात’ ठरलेली. तात्पर्य : बुद्धिबळापेक्षा भुजबळ केव्हाही श्रेष्ठ!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.