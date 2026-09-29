ढिंग टांग : आत्ता होता, गेला कुठे..?

आपल्यापैकी अनेकांना कल्पना नसेल की मानवी शरीरात मेंदू नावाचा एक अवयव असतो. हा मेंदू साऱ्या शरीरातील निरनिराळ्या अवयवांचे, तसेच इंद्रियांचे नियंत्रण करतो. तसे पाहू गेल्यास अनेक सजीवांना छोट्यामोठ्या आकाराचा होईना, पण मेंदू असतोच. उदाहरणार्थ, वाघालाही मेंदू असतो. माकडालाही असतो. परंतु, मनुष्यप्राण्याला (जरुरीपेक्षा) मोठ्या आकाराचा मेंदू असतो. इतकेच नव्हे तर मानवाला एक सोडून दोन-दोन मेंदू असतात. लहान मेंदू आणि मोठा मेंदू! काही लोकांचा मोठा मेंदू लहान असतो, आणि लहान मेंदू मोठा असतो. त्यामुळे कुठला मेंदू कुठले कार्य करतो हे कळणे अवघड होऊन बसते. .मेंदू सर्वसाधारणपणे मानवाच्या मस्तकात असतो, असे म्हणतात. परंतु, हे सरसकट सत्य मानणे अवघड आहे, हे कोणीही सांगेल!! माणसाच्या शरीरात जशी कवटीची हाडे असतात, तशीच गुडघ्याची वाटीही असतेच! ती कशाचे संरक्षण करते? शरीरशास्त्राच्या संशोधकांचा अजूनही यावर वाद चालू आहे. काही संशोधकांच्या मते मेंदू मस्तकात असतो, तर काहींच्या मते गुडघ्यात असतो. तर अन्य काही संशोधके वेगळ्याच अवयवांची नावे घेतात. काहीही असले तरी मेंदू हा एक दुर्मीळ अवयव असल्याने त्याची चोरी होणे अशक्य नसते..काही लोकांच्या मेंदूची चोरी झाली असून ती हुडकण्यासाठी एखादी हाय पावर समिती नेमावी, अशी विनंती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री रा. फडणवीससाहेबांनी वंदनीय मोदीजींना केली आहे. ही समिती एखाद्याचा मेंदू हुडकून देईल, यावर त्यांचा प्रगाढ विश्वास आहे. कारण हरवलेला मेंदू हुडकणे हे काही येरागबाळाचे काम नोहे! त्यासाठी नॉन-बायॉलॉजिकल व्यक्तीच नेमावी लागणार!! हरवलेला मेंदू कसा हुडकावा, हे बायॉलॉजिकल व्यक्तीच्या भेज्यात हे येणे कठीण!!.मेंदूचोरी झालेल्या व्यक्तीमध्ये गंभीर लक्षणे दिसू लागतात. ज्यांना सारखे व्होटचोरी झाल्यासारखे वाटते, निवडणूक प्रक्रियेत मुळात काहीतरी महाघोटाळा आहे, असे सारखे वाटते, चौकीदारच चोर असल्याची सतत भीती वाटते...अशांची परिस्थिती गंभीर मानायला हवी. कां की ही सर्व मेंदू चोरीला गेल्याची लक्षणे आहेत..मेंदू चोरीला गेलेल्या माणसाला सगळेच उफराटे दिसू लागते. काहीही चांगले दिसेनासे होते. वाईट तेवढेच घडत असल्याचे भास होऊ लागतात. चोर पोलिसासारखे दिसू लागतात, आणि पोलिस चोर वाटू लागतात. निवडणूक हरली तरी जिंकल्यासारखे वाटते आणि कुणी जिंकले तरी तो पराभवच वाटू लागतो..मेंदू चोरीला गेल्यास उलटेदेखील घडते. सारे काही आलबेल असून संपूर्ण भारत देश ऑलमोस्ट विकसित झाला असून स्वस्ताईचा सुकाळ आला आहे, आणि याप्रीत्यर्थ किंवा कश्शाच्याही प्रीत्यर्थ प्रचंड उत्सव करावा, असे वाटू लागते. सदैव आत्मानंदी टाळी लागणे, हेदेखील मेंदूचोरीचेच लक्षण मानले जाते..मेंदूची चोरी करणारे भामटे कमी नाहीत. त्यांनाही हुडकण्याची गरज आहे. बोल बोल म्हणता समोरच्यास फसवून मेंदू उचलतात! हा भुरटेपणा फार्फार बोकाळला आहे. पण त्यांना धरण्यासाठी मात्र उच्चस्तरीय कमिटी नेमण्याची मागणी अद्याप झालेली नाही. तथापि, २०४७ नंतर तेही घडेल, असे कळते..मेंदूचोरी हा गंभीर गुन्हा असून चोरी करणाऱ्या वहिमीस भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०३ अन्वये तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. जुन्या दंडसंहितेनुसार ४२०ची चाप्टर केसही टाकता येते. परंतु, मेंदू चोरीस गेला आहे की मुदलात तो नव्हताच, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी फिर्यादी पक्षाचीच असते.मेंदू चोरीस गेल्यास काय करावे?सारे काही बेष्ट चालले आहे, असे समजून टाळ्या-थाळ्या वाजवीत (अच्छे) दिवस काढावेत. जय हो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.