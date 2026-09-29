संपादकीय

ढिंग टांग : आत्ता होता, गेला कुठे..?

मानवी मेंदूची ‘चोरी’ आणि गुडघ्यातला मेंदू शोधण्यासाठी हायपॉवर समितीची मागणी; राजकारण, निवडणुका आणि ‘अच्छे दिवसां’वर उपरोधिक टोल्यांचा मारा
Dhing Tang: "He Was Just Here, Where Did He Go..?" – A Satirical Take on Brain Theft by British Nandi

Dhing Tang: "He Was Just Here, Where Did He Go..?" – A Satirical Take on Brain Theft by British Nandi

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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आपल्यापैकी अनेकांना कल्पना नसेल की मानवी शरीरात मेंदू नावाचा एक अवयव असतो. हा मेंदू साऱ्या शरीरातील निरनिराळ्या अवयवांचे, तसेच इंद्रियांचे नियंत्रण करतो. तसे पाहू गेल्यास अनेक सजीवांना छोट्यामोठ्या आकाराचा होईना, पण मेंदू असतोच. उदाहरणार्थ, वाघालाही मेंदू असतो. माकडालाही असतो. परंतु, मनुष्यप्राण्याला (जरुरीपेक्षा) मोठ्या आकाराचा मेंदू असतो. इतकेच नव्हे तर मानवाला एक सोडून दोन-दोन मेंदू असतात. लहान मेंदू आणि मोठा मेंदू! काही लोकांचा मोठा मेंदू लहान असतो, आणि लहान मेंदू मोठा असतो. त्यामुळे कुठला मेंदू कुठले कार्य करतो हे कळणे अवघड होऊन बसते.

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