ढिंग टांग : जंगी खडाजंगी..!

स्थळ : मातोश्री महाल, वांद्रे संस्थान, बुद्रुक. वेळ : प्रात:काली सुमारे बारा वगैरे…बाराच! राजाधिराज उधोजीमहाराज अस्वस्थपणे अंत:पुरात येरझारा घालत आहेत. दातोठ खावोन अधोन मधोन अल्प अपशब्दासदृश भावनांना वाट करोन देत आहेत. 'ही मजाल?', 'ही हिंमत?', 'हात कलम करीन, मुंडके उडवीन, जिभा छाटीन' वगैरे विच्छेदनाची भाषा त्यांच्या ओठी आहे. अब आगे…उधोजीराजे : (गर्रकन वळोन पाहात) कोण आहे रे तिकडे?संजयाजी फर्जंद : (थंडपणाने येऊन मुजरा घालत) येऊन येऊन येणार कोण, आमच्याशिवाय हायेच कोण?उधोजीराजे : (हाताने थांबवत) पुरे पुरे!! फर्जंद तुम्ही आमचे कदीम सेवक ना?संजयाजी फर्जंद : (पुन्हा मुजरा घालत) हे काय विचारणं झालं? उधोजीराजे : (दीर्घ श्वास घेऊन गांभीर्यानं) तुमच्या निष्ठा आमच्या चरणी वाहिल्या आहेत ना?संजयाजी फर्जंद : (पुन्हा एकवार मुजरा…) अग्निपरीक्षा घेऊन बघा, महाराज! .उधोजीराजे : (साशंक मनानं) तुमच्यावर विश्वास ठेवू ना?संजयाजी फर्जंद : (आणखी एकदा मुजरा…) ठेवून तर बघा!उधोजीराजे : (सुस्कारा टाकत हताशेनं) आमच्या एक्काही सवालाचं सरळ 'होय' असं उत्तर दिलं नाहीत, फर्जंद!!संजयाजी फर्जंद : ( खाल मानेनं) आमचं इमान हेच आमचं उत्तर, महाराज!उधोजीराजे : (एक भिवई वर चढवत) हो ना? मग युवराजांशी पंगा घेण्याची हिंमत कशी केलीत?संजयाजी फर्जंद : (गालावर हात ठेवत) तोबा तोबा! ये क्या इल्जाम लगाया जा रहा है! काहीतरी गैरसमज झालाय, महाराज!उधोजीराजे : (कर्तव्यकठोरपणाने) आपल्या माणसाला दिल्लीत नेण्याऐवजी तुम्ही दुसऱ्याच पक्षाच्या उमेदवारासाठी धावपळ केलीत, असा संगीन आरोप तुमच्यावर आहे! भर खासदारांच्या बैठकीत तुम्हाला जाब विचारला असता तुम्ही दुरुत्तरे केलीत, स्वपक्षाचं हित न बाळगता दुसऱ्याच पक्षाला साह्य केलेत, असा वहीम आहे तुमच्यावर!.संजयाजी फर्जंद : (हृदय पिळवटून टाकणारा अभिनय करत) माझा गुन्हा इतकाच आहे की मी परखडपणे माझी मतं मांडतो! कर नाही त्याला डर कशाची? महाराज, तुम्हीच न्याय द्या!!उधोजीराजे : (कंटाळून) पुन्हा सरळ उत्तर नाहीच! मग आम्ही न्यायनिवाडा कसा करणार?संजयाजी फर्जंद : (खुलासा करत) तुम्ही द्याल तो न्याय, तुम्ही उचलाल तो पाय!!उधोजीराजे : (हतबुद्ध होत) आता या उत्तरातून तरी आम्ही काय समजायचं? खुद्द युवराजांशी तुमची हमरी तुमरी झाली असा भयंकर आरोप आहे तुमच्यावर! भर बैठकीत युवराजांनी तुम्हाला 'पुन्हा खासदार कसे होता, ते पाहतोच' ऐसा दम भरला, अशी कुजबूज आहे!संजयाजी फर्जंद : (गौप्यस्फोट करत) या वादग्रस्त बैठकीला आम्ही उपस्थितच नव्हतो, महाराज! हमरी तुमरी होईल कशी? दुरुत्तरं देणार कशी?उधोजीराजे : (च्याटंच्याट पडत) आँ? तुम्ही या बैठकीला नव्हता?.संजयाजी फर्जंद : (हात उडवत) काय की! तुम्हीच मीटिंग घेतली, तुम्हालाच माहीत!उधोजीराजे : (च्याट पडून पुन्हा च्याट) अरेच्चा, असं झालं होय!!संजयाजी फर्जंद : (हात वर करत) मी माझ्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी दिल्लीत होतो, महाराज!उधोजीराजे : (गोंधळात पडून) म्हंजे? तुम्ही गद्दारी केली नाही? अशी जंगी खडाजंगी झालीच नाही?संजयाजी फर्जंद : (झटकून टाकत) छ्या!उधोजीराजे : (समाधानाने) शाब्बास! मनावरचं ओझं उतरलं! आम्हाला वाटत होतं की, हे काय अघटित घडलं!! आमचा कदीम सेवक गद्दार कसा झाला?...आम्ही पाहिलं ते खोटं होतं तर!! जगदंब जगदंब!