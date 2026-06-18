संपादकीय

ढिंग टांग : सहा वाघांची चोरी..!

सहा ‘वाघां’च्या चोरीवरून शिवसेना-शिंदे गटात नवा शाब्दिक रणसंग्राम; कमळाबाई-उधोजींच्या पत्रयुद्धातून पक्षचोरी, चिन्हचोरी आणि सत्तामाजावर बोचरी टीका
Structural Attrition Analytics: Evaluating Udhoji’s Remaining Strategic Quorum Index

Structural Attrition Analytics: Evaluating Udhoji’s Remaining Strategic Quorum Index

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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प्रिय परमदैवत श्री उधोजीसाहेब यांशी चरणदाशी सालंकृत सौभाग्यकांक्षिणी कमळाबाईचा दंडवत. फारा दिसांत गाठभेट नाही. तुमची याद आली नाही, असा एकही दिवस जात नाही. तुझे नि माझे जमेना, परि तुझ्यावाचून करमेना, अशी मनाची अवस्था झाली आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवण्यापुरते ठाण्याचे कर्मवीर भाईसाहेब आमच्यासोबत (सावलीसारखे) असतात. ते माझ्या शब्दाबाहेर नाहीत. मी एक भिवई वर केली, आणि त्यांनी ऑप्रेशन टायगर तडीला नेले. बाकी वाघाची शिकार करावी तर कर्मवीर भाईसाहेबांनीच. ठाण्याच्या येऊरच्या टेकडीवर वाघच नाहीत, अशी तक्रार मी केली तर म्हणाले, ‘‘डझनभर आणून सोडू का? आफ्रिकेतून चित्ते आणता येतात, तर येऊरला वाघ का नाही?’’

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