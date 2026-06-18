ढिंग टांग : सहा वाघांची चोरी..!

प्रिय परमदैवत श्री उधोजीसाहेब यांशी चरणदाशी सालंकृत सौभाग्यकांक्षिणी कमळाबाईचा दंडवत. फारा दिसांत गाठभेट नाही. तुमची याद आली नाही, असा एकही दिवस जात नाही. तुझे नि माझे जमेना, परि तुझ्यावाचून करमेना, अशी मनाची अवस्था झाली आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवण्यापुरते ठाण्याचे कर्मवीर भाईसाहेब आमच्यासोबत (सावलीसारखे) असतात. ते माझ्या शब्दाबाहेर नाहीत. मी एक भिवई वर केली, आणि त्यांनी ऑप्रेशन टायगर तडीला नेले. बाकी वाघाची शिकार करावी तर कर्मवीर भाईसाहेबांनीच. ठाण्याच्या येऊरच्या टेकडीवर वाघच नाहीत, अशी तक्रार मी केली तर म्हणाले, ‘‘डझनभर आणून सोडू का? आफ्रिकेतून चित्ते आणता येतात, तर येऊरला वाघ का नाही?’’.काल माझ्या आवडीखातर त्यांनी सहा वाघ धरून आणलेच! कोवळे बछडे आहेत. मी आश्चर्यचकितच झाल्ये. म्हणाल्ये, ‘‘ कोसो बै जोमतो तुम्हॉलॉ? मांजर मानगुटीला धरुन आणावे, तसे तुम्ही फुल साइज वाघ धरुन आणता!!’’ ते हसले असावेत. (दाढीमुळे नीट कळत नाही…) मला म्हणाले की ‘‘ मी स्वत:च ओरिजिनल वाघ असल्याने माझ्यामागे वाघ नाही येणार तर काय लांडगे येणार?’’ या माणसाची खरोखर कम्माल आहे. मी हट्ट केला तर ते उंट, हत्ती, जिराफ, गेंडे…काहीही धरून आणतील. मोदीजींना सांगून यांना पुन्हा महाराष्ट्राचा कारभारी करावे, असे माझ्या भारी मनात आहे. बघू!.…पण तुमच्याच गोटातून त्यांनी (पुन्हा) वाघ ‘उचलले’ हे मागाहून कळले. ऐकून फार वाईट वाटले. एकेकाळी वाघांचे वाघ असलेल्या तुमच्याकडे आता काहीच उरले नाही का? माझी साथ सोडलीत, तेव्हाच मी बजावून सांगितले होते, ‘काळजी घ्या, तुमचा स्वभाव हा असा भाबडा! लोक तुम्हाला गंडवतील!! मी होत्ये, म्हणून तुम्हाला पंचवीस वरसं सांभाळून घेतले!!’ पण तुम्ही ऐकले नाहीत. विनाकारण काडीमोड घेतलात. आता किती भोगावे लागत्ये आहे, बघताय ना?.तुमच्याकडे आता फक्त दोन-तीनच उरले असतील. हो ना? त्यातलाही सातवा वाघ हळूच सटकून मांजराच्या पावलाने डेरेदाखल होईल, असे मला कळले आहे. याचा अर्थ उरता उरले दोनच! दोन वाघांच्या जोरावर तुम्ही काय करणार? मी पुन्हा काळजीत पडल्ये आहे……पण तुम्ही रागावू नका. काम झाले की तुमचे वाघ परत (हवे असतील तर) घेऊन जा. वाटीतले फक्त ताटात काढून घेतले आहे, असे समजा! कळावे. तुमची आज्ञाधारक. कमळाबाई..कमळेऽऽऽ-कैदाशिणी, तुझी हिंमत झालीच कशी? एवढे दळभद्री राजकारण दिवसाढवळ्या करुन आम्हाला खवचटपणाने वर तोंड करून पत्र लिहित्येस? जखमेवर हे मीठ चोळणे नाही तर कोल्हापुरी कांदालसूण मसाला भुरभुरण्यापैकी आहे. बघून घेईन!! आमचे वाघ चोरता? आमच्या वाघांनी तुमचे काय घोडे मारले आहे? अरे, नेलेत ते वाघ नव्हतेच, ती मांजरं होती, मांजरं! असली पाचपन्नास मांजरं मी पोत्यात घालून नदीवर सोडून येईन! असल्या अप्पलपोट्या मांजरांसाठी तुम्ही पन्नास-पन्नास खोके मोजलेत? हात तुमची!! हुडूत!!.कमळे, तुमचा सत्तेचा माज जनता बघते आहे. पक्षचोर, चिन्हचोर, वाघचोर मिंध्यांना पाठीशी घालणारी तू!! कमळे, एक दिवस हा उधोजी तुला तुझी जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. आज माझे वाघ तुझ्या ताब्यात असले तरी रान माझेच आहे.जोवर माझ्या भोंग्यात जोर आहे, तोवर मी असाच युद्ध करत राहीन! गाठ माझ्याशी आहे. हम अंग्रेजो के जमाने के जेलर है…पुन्हा पत्र पाठवशील, तर याद राख. उधोजी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.