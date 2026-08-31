ढिंग टांग : डीजे : शाप की वरदान..!

मित्रहो, अतिशय गहन अशा ‘डीजेचा (गैर) वापर’ या विषयावर अतिशय मोठ्या आवाजात बोलावयाची वेळ आता आली आहे. ‘डीजे’ ही एक सध्याच्या काळातली खूपच मोठी समस्या आहे. पुण्यात तर ही समस्या आंतरराष्ट्रीयच होऊन बसली आहे. आधीच पुण्यात दुसऱ्याचे ऐकणारे कमी! त्यात ‘डीजे’च्या प्रसारामुळे बहिरेपण आल्याने कर्णयंत्रांची विक्रीही (पुण्यात) मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे. हे आम्ही कानीकपाळी ओरडून सांगत आहो, पण ऐकतो कोण?.दहीहंडी अथवा गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीत ‘डीजे’चा वापर होऊ नये, म्हणून काही सुजाण आणि सुसंस्कृत पुणेकर (तिन्ही विशेषणे समानार्थी) पुढे सरसावले आहेत. ‘डीजे’च्या भयानक कंठाळी आवाजामुळे पर्यावणाचे अपरिमित नुकसान होते, तसेच ध्वनिप्रदूषण वाढून अनेकांना प्रकृतीच्या तक्रारी उत्पन्न होतात. सबब, हा प्रकार ताबडतोब बंद करावा, कां की तो पुरातन परंपरेलाही अनुसरून नाही, असा दावा ‘डीजे’विरोधक करताना दिसतात. औंदा या मंडळींनी मोठ्या आवाजाचा बापटबार फोडल्याची शाब्दिक कोटी ‘वाडेश्वरा’च्या आवारात आम्ही इडलीसांबाराचा मचमच असा आवाज करत ऐकली. असो..पुणेकरांनी मूळ मुद्यालाच थेट हात घातला आहे. डीजे-बीजे ठीक आहे, आधी मिरवणुकीचा मार्ग बदला, इथपासूनच चर्चेचा बार फुटला आहे!! ‘डीजे’विरोधकांकडे मुद्दे सणसणीत आहेत, यात शंका नाही. ‘डीजे’च्या वापरामुळे संस्कृती, समाजाचे अतोनात नुकसान होते, हेही एव्हाना सर्वांनाच पटले आहे. मुळात विद्येच्या माहेरनगरीत डीजे, फटाके आदी कर्कश गोष्टी हव्यात कशाला, हा मुद्दाही बराच महत्त्वाचा आहे..तथापि, ‘डीजे’समर्थकही काही कमी नाहीत. ते त्याच पट्टीत किंबहुना बऱ्याच वरच्या पट्टीत बोलताना दिसतात. ‘डीजे’च्या वापरामुळे तरुणाईला थिरकण्याचा मनमुराद आनंद लुटता येतो. ही तरुणाई म्हणजे प्रायः मिलेनियल्स, ‘जेन झी’, ‘जेन आल्फा’ वगैरे मानावीत. हल्ली ‘जेन झी’ म्हटले की लोक (आपले वय कळू नये म्हणून) गप्प बसतात! तरुणाईला पर्यावरणाची आणि ध्वनिप्रदूषणाची काहीही पर्वा नाही, हा शोध कोणी लावला? हे आम्ही शोधत आहो! शिवाय प्रेशर मिड (हा प्रकार एकदा पाहून ठेवावा लागणार आहे.), लेझर किरणांची आतिशबाजी, ‘डीजे’च्या अजस्त्र ध्वनिक्षेपकांच्या व्यापासह मिरवणूक काढणे हे बहारदार दिसते. या निमित्ताने भारत तंत्रज्ञानात किती पुढारला आहे, याची चुणूक साऱ्या जगाला दिसते. अशा नवतंत्रज्ञानाने सजलेल्या मिरवणुका वारंवार काढाव्यात असा काही आक्रस्ताळी लोकांचा आग्रहो आहे. तसेच मिरवणुकीच्या तंत्रज्ञानामुळे हजारो तरुणांना रोजगारही मिळतो, असा युक्तिवाद ‘डीजे’समर्थक करत आहेत..दही हंडी नावाचा उत्सव उंबरठ्यावर आला असून पाठोपाठ गणेशोत्सवही येईलच. दही हंडी हा उत्सव मुंबईत उत्साहाने साजरा होतो, आणि गणेशोत्सवाची मिरास पुण्यात भारी असते. या सणासुदींच्या काळात ‘डीजे’चा असुर बोकाळतो. आसमंत कोंदून टाकणारे ते दणदणीत जुगाड म्हणजेच डीजे! कपाटाएवढ्या स्पीकरच्या पुढे हजारो डेसिबलवंत डॅन्स करत करत असतात..तरुणांनी केली थोडीफार धमालमस्ती तर बिघडले कुठे? असा रास्त सवाल आधुनिकतावाद्यांतर्फे केला जात आहे. आम्ही त्यांच्यासोबत चहापाणी करून आलो. तर काही परंपरावादी पुणेकरांनी ढोलताशे वगैरे पारंपारिक वाद्ये चालतील, पण महावॉट्सचे स्पीकर चालणार नाहीत, अशी ताठर भूमिका घेतली आहे. आम्ही त्यांच्यासोबतही गुडलक चौकात बसून आलो!....आमची समस्या वेगळीच आहे. आम्हाला दोघांचेही पटते, हाच आमचा मुख्य प्रॉब्लेम आहे. यावर मध्यममार्ग असा : मिरवणुकीत कपाटाएवढाले स्पीकर चित्ररथासारखे वाहून न्यावेत, पण त्यास विजेची जोडणी देऊ नये!! आवाजाचे कार्य ढोलताशे आणि गळा यांच्यावर सोपवावे. कसे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.