ढिंग टांग : डीजेचे झाले भजे..! (अर्थात नवा विद्यानंद आणि लाल्या..!)

सहासष्टमध्ये प्रा. वसंत कानेटकरांनी ‘अश्रूंची झाली फुले’ हे नाटक लिहिले. त्यात प्रोफेश्वर विद्यानंद, लाल्या, धर्माप्पाशेठ अशी पात्रे होती. लाल्या पुण्याचा असावा, पण रत्नांग्रीहून आलेल्या गारंबीच्या बापूसारखा दिसत असावा, असा आमचा कयास होता. तो खरा ठरला. प्रो. विद्यानंद हेदेखील पुण्याचेच असून नारायणपेठ नावाच्या अगदी ज्याला ‘हार्ट आफ धी पुणे’ म्हंटात तिथले असणार, असे आम्हांस वाटायचे. तेही आठ वर्षापूर्वी रत्नांग्रीतून थेट नारायण पेठेत डेरेदाखल झाल्यासारखे दिसत असावेत, असाही आमचा उपकयास होता. पण हा झाला इतिहास. .सध्या डीजेबंदीवरुन पुण्यात ‘डीजेचे झाले भजे’ हे जे ग्लोबल नाट्य घडत आहे, ते ब्रॉडवेवरसुद्धा धुमाकूळ घालेल असे आहे. या नाटकाचे लेखक आम्हीच असू, हे येथे विनम्रपणे सांगणे भाग आहे.‘डीजेचे झाले भजे’ हे नाटक बऱ्याचअंशी ‘अश्रूंची झाली फुले’ या नाटकावरच बेतलेले असले तरी ते बव्हंशी स्वतंत्र, सामाजिक नाटक आहे. प्रस्तुत ‘डीजेचे झाले भजे’ या नाटकातील एका थरारक प्रवेशातला संवाद वानोळा म्हणून येथे देत आहो..स्थळ : प्रो. विद्यानंदांचे नारायणपेठेतील घर. असून असून किती मोठे असणार? दोन खुर्च्या मावतायत.पात्रे : प्रो. विद्यानंद (नारायणपेठेतच कुठेतरी केशकर्तनालयात नुकतेच केस कापून आलेले, पण दाढी न केलेले…) लाल्या नावाचा टप्पोरी पुणेकर तरुण, यालाच डीजेचा नाद आहे. धर्माप्पाशेठ वगैरे मंडळी या प्रवेशात नाहीत. त्यामुळे त्यांचा परिचय नाही..अंक पहिला, प्रवेश पहिला (आणि बहुधा शेवटचा) :विद्यानंद : (गर्रकन वळून...कानेटकरांच्या नाटकातील पात्रे कायम गर्रकनच वळत असत. म्हणून-) लाल्या, लाल्या, डीजेच्या भिंतींसमोर मवाल्यासारखे नाच करणं म्हणजे पुरुषार्थ नव्हे! तुमचा हा धांगडधिंगा मी चालवून घेणार नाही…लाल्या : (बेफिकीरीने झुलपं उडवत)...उसमे क्या है? केली थोडीफार दंगामस्ती, बिघडलं कुठं? मराठी दौलत तर नाही ना उधळली?.विद्यानंद : (नाराजीने पाठ वळवून...इलाज नाही, कानेटकरी बाज!-) मागल्या खेपेला कॉलेजमध्ये गाढवावर बसून मिरवणुकीनं आला होतास, आठवतंय? आता डीजेचे ट्रक लागतात का तुला? ते काही नाही, मी हे निदान नारायण पेठेत तरी घडू देणार नाही…लाल्या : (आपण डॉ. घाणेकर आहोत हे विसरुन सुबोध भावेच्या आविर्भावात) ते ओरिजिनल संहितेत घडलं, सऽऽर! हा जेन झीचा जमाना आहे...तुम्हाला पेठेतलं कुत्रंही ओळखत नाही, असं कुणीतरी म्हणत होतं…विद्यानंद : (संतापून) कारण कुत्री कॉलेजला येत नाहीत!लाल्या : (माफक विनोद करत) ...आणि गाढवं येतात? कडऽऽक!!.विद्यानंद : (हताशेनं) लाल्या, त्यावेळी तू हवा होतास, मी शस्त्रसज्ज नसल्यानं पोलिसांनी मला म्युनिसिपाल्टीच्या महासभेतून सुरक्षितपणाने बाहेर काढलं! मी म्हटलं, तुमचा स्खलनाचा अधिकार मान्य करुनही मी सांगतो की डीजे नको, ढोलताशे नकोत, रस्त्यात मांडव नकोत...काही नको! हवाय चिमुकला सुसंस्कृत, उत्सव...सोलापूरकरांसारखा!लाल्या : (टिपिकल स्टायलीत ओरडत) कडऽऽक!विद्यानंद : (कानावर हात ठेवत) केवढ्यांदा कोकलतोस, मेल्या! कान फोडशील माझे! तरी बरं, मी नारायणपेठेत कानात कापसाचे बोळे घालूनच राहातो!लाल्या : (स्वत:चे बोळे काढत) कडऽक! मीसुद्धा सऽऽर!!(प्रवेश संपला.)लाल्यासुध्दा पुणेकर असून तोदेखील कानात बोळे घालूनच डीजेच्या तालावर नाचतो, हा शोध लागल्याने विद्यानंद पुन्हा स्वखुशीने जेलमध्ये जाऊन राहण्याची तयारी करु लागतात, असा ‘धी एण्ड’ करणार आहे. बराय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.