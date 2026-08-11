ढिंग टांग :फक्त दोन दिवस..!

प्रिय मा. श्री. अन्न-औषधदाते तुकारामशेठ यांसी, साष्टांग नमस्कार. गेले काही दिवस तुम्ही जी समाजात जागृती केली आहे, त्याला तोड नाही. काही झोपी गेलेले जागे झाले. काही दचकून अंग काढून जागे झाले. काहींची झोप उडाली!! हे एकट्या माणसाचे काम नोहे, पण आपण करून दाखवले!’ सबब, आपले अभिनंदन करण्यासाठी व आभार प्रकट करण्यासाठीच हा लेखनप्रपंच.तुम्ही अन्न (आणि पेय) पदार्थांमधली भेसळ रोखण्यासाठी जे क्रांतिकार्य करत आहात, त्याने अचंबित झालो आहे. बारवाल्या शेट्टीने तर आपल्या बदलीसाठी त्यांच्या स्वामींकडे साकडे घातले आहे. ‘‘ग्यास का प्राब्लेम कतम ऊवा, तो अब्बी ये झंझट च्यालू होगया. धंदा कईसा करनेका?’’ हा त्याचा सवाल आहे. हल्ली बिचारा कुणीही गिऱ्हाईक आले की एफडीएचा माणूस नाही ना? अशा संशयाने पाहातो. काय करील बिचारा? दिवसच असे आले!! .माणसाने उत्तम, रुचकर आणि आरोग्यपूर्ण अन्न सेवावे, या आपल्या मताशी मी सहमत आहे. आपण तरुणपणी मेस पर्वडत नाही म्हणून छत्रपती संभाजीनगरातील टॉकीजनजीक गाडीवर आमलेट पाव खायचात, असे (तुमच्याच मुलाखतीत) ऐकले. आमलेटपाव चांगले आणि पोटभरीचे अन्न आहे. शिवाय आपण भूक भागवण्यासाठी फरसाण आणि केळी खायचात, असेही ऐकले. सांगावयास आनंद होतो की वरील तिन्ही पदार्थ मी नेहमी आवडीने खातो. सावजी आपल्यास आवडत नाही, हे ऐकून मात्र खिन्न झालो.मी प्रांजळपणे कबूल करतो की मला काही वाईट सवयी जडल्या आहेत, आणि त्यापासून सोडवणूक व्हावी, म्हणून माझे कुटुंब सारखे प्रयत्न करत असते. उदाहरणार्थ, रात्री बारानंतर ते मला घराचे दार उघडत नाहीत. परिणामी अनेकदा मला दाराशीच आडवे व्हावे लागते. किंवा मी आपोआपच आडवा होतो. दारापर्यंत पोचणे काही कारणाने शक्य नसले तर मी शेट्टीच्या बारपासून घरापर्यंतच्या मार्गात कुठेही आडवा होतो. हे ‘विश्वचि माझे घर’ या सुभाषितावर माझा नितांत विश्वास आहे..तथापि, माझ्या खाण्याच्या सवयीही घरच्यांना पसंत नाहीत. एक तर मी उशिरा उठतो. कां की रात्री घरी येण्यास उशीर होतो. उशिरा आल्यानंतर लागलीच डोळा लागल्याने सकाळी आम्लपित्ताचा त्रास होतो. शिवाय घरात असलो तर मी भात मागताना उगीचच ‘राईस’ मागतो. बेसावधपणाने घरच्यांना सोडा आणि बर्फ मागतो. परवा तर अनवधानाने चखणा काय आहे? असे विचारून बसलो. कपाळाला खोक पडली आहे! काय सांगू?काही जणांना जसे श्लोक, ओव्या-अभंग पाठ असतात, तशी असंख्य हाटेलांची मेन्यूकार्डे माझ्या ओठांवर आहेत. ती नावे घेतली तरी कुटुंबीयांच्या मस्तकात तिडीक जाते. उदाहरणार्थ, एकदा मी घरात सहज म्हणून चकलीसोबत शेजवान चटणी मागितली. पण तेवढ्यावरून मला घराबाहेर काढण्यात आले!! चिकन लॉलीपॉप, चिकन सिक्स्टीफायू ही नावे तुमच्या कानावरून कधी गेली आहेत का? ही माझ्या आवडत्या पदार्थांची नावे आहेत. तसा मी तळलेली मूगडाळ, चणाडाळ (कांदा मारके), मसाला पापड, बॉइल्ड सेंग आदी व्यंजनांचाही नियमित भोक्ता आहे. बॉइल्ड एग ऊर्फ उकडलेले अंडे हा एकमेव आरोग्यकारक पदार्थ मी सेवन करतो. परंतु, माझ्या घरच्यांना तेदेखील मान्य नाही..भेसळयुक्त पदार्थांच्या विरोधात तुम्ही उघडलेली आघाडी कौतुकास्पद असली तरी आता दोन दिवस आपण दमाने घ्यावे, अशी विनंती मी अखिल गटारी व्रतस्थांच्या वतीने आपल्याला करत आहे. आषाढ-श्रावणात आपली मोहीम चालू ठेवावी, परंतु, एवढे दोन दिवस...प्लीज!! थँक्यू!! आपला विनम्र आज्ञाधारक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.