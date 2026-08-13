ढिंग टांग : इंतजार का क्या डर?

बेटा : (धुमधडाक्यात एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक..! धुडुम धडाड ढिचक्यांव...ठठठठठठ..!! ढिशुम खटॅक! मम्मामॅडम : (खुर्चीतून उठत चाचरत) हे काय होतं?बेटा : (खुशीत)...जरा फटाके फोडले!! मी फटाके फोडले की मोदीजी आणि शहाजी बिळात लपून बसतात!! हाहा!! हे सगळे कमळवाले जाम घाबरट आहेत!! भाग गये, टाटा, बाय बाय, खल्लास!! मम्मामॅडम : (पुन्हा खुर्चीत बसत गंभीरपणाने) कोण कोणाला घाबरतंय, हे महत्त्वाचं नाही! माझ्या विद्यार्थ्यांना जे भोगावं लागतंय, त्याची मला काळजी आहे...बेटा : (दिलासा देत) त्या विद्यार्थ्यांना म्हणावं, जस्ट डोण्ट वरी! मैं हूं ना!! मला मोदीजी आणि शहाजी किती घाबरतात, हे संपूर्ण देशानं पाहिलंय आता!! माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून बोलायची हिंमत नाही त्यांची!! देखो भय्या, इस देश के स्टुडेंट अब इन दोनों को बिलकूल नहीं डरते!! .मम्मामॅडम : (कळवळ्यानं) जंतर मंतरवर जे झालं, ते फार दुर्दैवी होतं! तू त्या विद्यार्थ्यांसाठी लढतो आहेस, याचा मला अभिमान आहे, पण-बेटा : (विनम्रपणे) माणसानं आजन्म विद्यार्थिदशेतच असावं, असं माझं मत आहे! मीही एक विद्यार्थीच आहे...आणि नीडर विद्यार्थी आहे! परीक्षा सोडून मी कश्शालाही घाबरलो नाही कधी!!मम्मामॅडम : (शहारुन) तुझी विद्यार्थिदशा आठवली की...जाऊ दे!बेटा : (न्यायनिष्ठुर आविर्भावात) देखो भय्या, माझे फक्त दोन प्रश्न आहेत. एक, विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचा आदेश कोणी दिला? आणि दोन, अमित शहाजी राजीनामा कधी देणार? या दोन प्रश्नांची उत्तरं द्या, मग मोदीजींनी माफी मागितली की विषय एण्ड!!मम्मामॅडम : सात्त्विक संतापानं) कुणाकुणाची माफी मागणार?बेटा : (मनमोकळेपणाने) देशाची मागा! विद्यार्थ्यांची मागा! माझी मागितली तरी हरकत नाही!! डरो मत, माफी मांगो!!.मम्मामॅडम : (चिडून) तेवढी हिंमत आहे का त्यांच्यात? उलट तेच आपल्याला विचारताहेत की झारखंडला जायला का घाबरताय?बेटा : (न्यायबुद्धीने) यहां कौन डर रहा है? झारखंडच्या विद्यार्थ्यांनाही माझा पाठिंबा आहेच! पण सध्या सभागृहाचं कामकाज सुरू असल्यामुळे मी तिथं गेलो नाही!मम्मामॅडम : (आश्चर्यानं) कामकाज सुरू आहे?बेटा : (खुलासा करत) म्हंजे बाहेरून सुरू आहे ! मी बाहेरच असतो हल्ली!!मम्मामॅडम : (निक्षून सांगत) कुठेही जा, पण झारखंडला जायचं नाही! आधीच सांगून ठेवतेय!!बेटा : (अचूक युक्तिवाद करत) तुम केहती हो तो नही जाऊंगा, बस? शिवाय झारखंडची केस वेगळी आहे आणि जंतर मंतरची वेगळी! माझा दोन्हीकडच्या आंदोलक विद्यार्थ्यांना पाठिंबा आहे! इन फॅक्ट सध्या माझा कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला पाठिंबा आहे...Z.मम्मामॅडम : (सावधगिरीचा इशारा देत) झारखंडचं सरकार कुणाचं आहे, माहीत आहे ना?बेटा : (बेफिकिरीने) आय डोण्ट केअर!! शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार, गोळीबार करणाऱ्यांनी राजीनामा द्यावा हीच माझी एकमेव मागणी आहे!! विषय एण्ड!मम्मामॅडम : (सारवासारव करत) रांचीत जे काही चाललंय, त्याच्याशी आपला काहीही संबंध नाही!! तिथं आंदोलन करणारे विद्यार्थीसुद्धा वेगळे आहेत, कळलं?बेटा : (हात हवेत उडवत) कोणी काही का करीना! कर नाही, त्याला डर कशाची? मला शहाजींचा आणि नंतर मोदीजींचा राजीनामा हवाय, म्हंजे हवाय! बाकी काहीही नको!मम्मामॅडम : (कडवटपणाने) वाट बघ...तेवढंच आपल्या हातात आहे!!बेटा : (आक्रमकपणे) डरो मत! इंतजार का क्या डर?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.