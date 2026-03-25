संपादकीय

ढिंग टांग : पोहऱ्यात तेच आडात..!

राजकीय मैत्री, सूड आणि सत्तेच्या खेळातील उपरोधिक वास्तवावर बोट ठेवणारा धारदार व्यंगलेख.
Satire on Political Alliances

Satire on Political Alliances

ब्रिटिश नंदी
Updated on

स्थळ : अज्ञात. वेळ : वेषांतराची. पात्रे : घुश्शात.

नानासाहेब : (हळूवार आवाजात) ऐका ना भाईसाहेब!

भाईसाहेब : (एक ना दोन…) च्युइं..च्याँय…च्युम…चक!

नानासाहेब : (समजल्यासारखं) बरं बरं! समजलं!!

भाईसाहेब : (वैतागून खुलासा करत) मी काही बोललोच नाही, तर काय समजलं? मी च्युइंगम खातोय!

नानासाहेब : (चतुराईनं) तेच समजलं!!

भाईसाहेब : (घुश्शात) तुम्ही बोलू नका माझ्याशी! आता जे काही बोलणं होईल ते दिल्लीत!!

नानासाहेब : (समजूत घालत) अहो, असं रागावू नका, भाईसाहेब! आपली युती आहे, भांड्याला भांडं लागणारच!एकमेकांमध्ये मिटवून टाकावं!

Satara
marathi
british nandi
british
political alliances in Maharashtra
Political satire

Related Stories

No stories found.