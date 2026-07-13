ढिंग टांग : वैशाखनंदन संवाद..!

स्थळ : कुठल्याही गावातला उकिरडा. वेळ : एक मनोहर सकाळ! नुकताच पाऊस पडून गेला होता. उकिरड्याच्या ढिगाऱ्याशी दोन महान प्राणी आनंदसेवन करीत होते. ज्याप्रमाणे मानवप्राणी सकाळी उठून मिसळपाव, इडली सांबारादी पदार्थांवर ताव मारतात, तशीच गर्दभ प्रजात चांगलासा उकिरडा बघून गप्पाष्टक रंगवते. .आपल्या कथानायकांपैकी एकाचे नाव होते, खरभूषण, आणि दुज्याचे शुभरासभ. उकिरड्यावरील रद्दीचे चर्वितचर्वण करुन दोघेही विद्वज्जड झालेले, नामचीन विचारवंत होते. आपल्या समाजाबद्दल मानवजातीत गैरसमजच फार आहेत, याची दोघांनाही खंत आहे. वास्तविक गाढव प्रजातीत अनेक विद्वान आहेत. कित्येक तर मानवास तोडीस तोड आहेत. इतकी की ती मानवजमातीत मिळून-मिसळून गेली असून अनेकदा दोहोंमध्ये चटकन फरक करणे अशक्य!.‘गाढवापुढे वाचली गीता, तर म्हणे कालचा गोंधळ बरा होता’, अशी म्हणच मराठी भाषेत आहे, परंतु, हे फेक नॅरेटिव आहे. वास्तविक गीता वाचणाऱ्या मानवाने इतक्या घोडचुका केल्या की श्रोतृवृंदात बसलेल्या एका बुद्धिमान गर्दभाने ‘यापेक्षा कालचा गोंधळ बरा होता’ अशी शेरेबाजी केली. -तीच अंगलट आली! गाढवे ही फक्त ओझी वाहण्यासाठीच असतात. ‘यथा भाटक-गर्दभ: भारं वहति तथैव..’ असे गीर्वाण भाषेत काहीतरी खरडून ठेवलेले आढळते. भाड्याची तट्टे ज्याप्रमाणे बुद्धिहीनतेने निव्वळ भार वाहतात, त्याप्रमाणे त्यांच्या संगतीत राहणाऱ्याची बुद्धीही तशीच होते, असा काहीतरी या सुभाषिताचा अर्थ सांगितला जातो. हा सारा प्रकारच कमालीचा संतापजनक आहे. परंतु, गाढव ही प्रजात तशी पहिल्यापासून शांतताप्रेमी. त्यांनी निषेधाची एकही लाथ कधी उगारली नाही. क्वचितप्रसंगी एखाद्या हौशी गायकाचा गळा रात्रीअपरात्री लागून झोपेत अधीन असलेल्या मानवप्राणी आणि काही ग्रामसिंहांना त्रास होतो. विशेषत: उंटांच्या विवाहप्रसंगी गर्दभांचे गाणे ठेवण्याचा पूर्वापार प्रघात होता. पण तेवढी स्वरहिंसा माफकच म्हणायची.गर्दभांच्या लाथाळ्यांना एकेकाळी महत्त्व होते. परंतु, आता लाथाळ्यांचा मक्ता राजकीय नेत्यांकडे गेला आहे. गाता गळा आणि लाथाळ्या या दोन बाबी वगळता गर्दभ जमात तशी प्रेमळ! झिर्रर्र केले की पाठीवरल्या ओझ्यानिशी चालू पडावे, हुर्रर्र केले की थांबावे!!.गर्दभ प्रजातीचा आम्हाला फारच जवळून परिचय आहे. इतका की त्यांस झांकावे, आम्हांस काढावे. उकिरड्यावरील दोन वैशाखनंदनांचा संवाद झडला, तो आम्ही(ही) लांब कानांनी टिपला. तो असा :‘‘आज चक्रिवान आला नाही? लंबकर्णाचाही पत्ता नाही,’’ खरभूषणाने मानभावीपणाने विचारले. तोवर शुभरासभाच्या तोंडी कालचे वर्तमानपत्र लागले होते. त्या कागदाला बटाटेवड्याचा सुगंध येत होता. तो हरखला.‘‘खऱ्या, हे बघ, काय आलंय छापून! वाचलंस्काँ…काँ…काँ…फुर्रर्र..,’’ शुभरासभाने अत्यानंदाने विचारले.‘‘हाँ हाँ हाँ…फ्रुक!’’ खरभूषणाने होकार भरला. पण पुढे तो म्हणाला, ’’ पण लेका, ‘भाडे के टट्टू’ हा उल्लेख वाचून हुरळू नकोस! तो बदललाय!!,’’त्याऐवजी ‘भाटक गर्दभ’ हे पर्यायी विशेषण आता वापरात असून ते शतप्रतिशत संसदीय असल्याचा निर्वाळा त्याने दिला..‘‘भाटक गर्दभ म्हंजे रे काय भाऊ?,’’ शुभरासभाचे कुतुहल शमता शमेना.‘‘वेल, ते संस्कृत लँग्वेजमध्ये आहे. त्यामुळे ते आपोआप सुसंस्कृत आहे! भाटक म्हंजे भाड्याचे किंवा भाड्याने!..आणि गर्दभ म्हंजे हे तुला वेगळे सांगायला नकोच!,’’ एक चांगलासा अग्रलेख दाढेखाली चेपत खरभूषण म्हणाला.‘‘मग याच्यापेक्षा ‘भाडे के टट्टू’ ज्यास्त सुसंस्कृत, संसदीय आणि सोपे नाही का?,’’शुभरासभाने निरागसपणाने मत व्यक्त केले.…म्हंजे आपण आता ‘भाडे के टट्टू’ नसून ‘भाटक गर्दभ’ आहो, या जाणीवेने शहारून त्यांनी सुसंस्कृतपणे उकिरडा बदलण्याचे ठरवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.