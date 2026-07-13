संपादकीय

ढिंग टांग : वैशाखनंदन संवाद..!

गर्दभांच्या वैशाखनंदन संवादातून ‘भाडे के टट्टू’ ते ‘भाटक गर्दभ’ या संसदीय प्रवासाची उपरोधिक मांडणी; मानव-गाढव नात्यांतील गैरसमज, राजकीय लाथाळ्या आणि सुसंस्कृत भाषेच्या ढोंगी वापरावर टोकदार भाष्य
Dhing Tang is one of the most popular Marathi satirical columns, known for its witty take on politics and society.

Dhing Tang is one of the most popular Marathi satirical columns, known for its witty take on politics and society.

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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स्थळ : कुठल्याही गावातला उकिरडा.

वेळ : एक मनोहर सकाळ!

नुकताच पाऊस पडून गेला होता. उकिरड्याच्या ढिगाऱ्याशी दोन महान प्राणी आनंदसेवन करीत होते. ज्याप्रमाणे मानवप्राणी सकाळी उठून मिसळपाव, इडली सांबारादी पदार्थांवर ताव मारतात, तशीच गर्दभ प्रजात चांगलासा उकिरडा बघून गप्पाष्टक रंगवते.

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Devendra Fadnavis
communication
Donkey
communication about money in friendship
communication in conflict resolution
abusive language in politics