ढिंग टांग : विसरशील खास मला..!

आदूबाळ : (काळजीपोटी भराभरा फोन फिरवत) हाय ब्रो, हौवार्यु?अमूबाळ : (तंद्रेतच) कोण बोलतंय?आदूबाळ : (गडबडून) असं काय करतोस? मी तुझा मोठा भाऊ ना? बांद्रा, बांद्रा!! अमूबाळ : (कपाळाला हात लावत) ओह, सो सॉरी, ब्रो! विचारात होतो ना, एकदम टोटल लागली नाही! कसा आहेस, आदूदादा?आदूबाळ : (मान हलवत) मज्जेत! तू?अमूबाळ : (गंभीर सुरात) मी अजिबात मजेत नाही! काल संडे होता, तरीही नाही!! आदूबाळ : (बुचकळ्यात पडत) का रे? कसला विचार करतो आहेस?.अमूबाळ : (‘चिंता करितो विश्वाची’ चालीवर...) कसला बरं? विसरलो...हां, थांब आठवलं! आपल्याच जेनझी पिढीचा विचार करतो आहे! आपल्या देशातल्या तरुणांचं कसं होणार, या चिंतेनं मला रात्र रात्र झोप लागत नाही! महाराष्ट्रातल्या युवावर्गाचं भविष्य कसं घडवायचं, याचा मार्ग शोधतोय!!आदूबाळ : (दीर्घ श्वास घेत) व्हेरी व्हेरी डीप थिंकिंग ब्रो!! कीप इट अप!अमूबाळ : (दुःखीकष्टी होत)...तर मग मी काय बोलत होतो? हां, आठवलं...नीटचे पेपर लीक झाले! विद्यार्थ्यांचं आयुष्य टोलनाक्यासारखं उद्ध्वस्त झालं! यांना आता कोण वाली उरला आहे? राज्यकर्त्यांना फक्त फोडाफोडीच्या राजकारणात रस आहे...विचार करून करून जीव विटून गेला आहे अगदी!.आदूबाळ : (खांदे उडवत) आपली व्यवस्थाच अशी आहे, त्याला काय करणार? मी पर्यावरणावर इतकं सांगतोय, कोण ऐकतं? देश रसातळाला चालला आहे! आपणच काही तरी केलं पाहिजे!अमूबाळ : (निरागसपणाने) काही तरी केलं पाहिजे...केलं पाहिजे!! येस, नाऊ आय रिमेंबर...माझे बाबा आय मीन तुझे काका अगदी हेच म्हणत होते...आदूबाळ : (उत्सुकतेनं) काय म्हणत होते?अमूबाळ : (डोकं खाजवत) काय बरं म्हणत होते? अंऽऽ...हां, आठवलं...ते म्हणत होते, आदूदादाकडे बघ, आणि मग बेधडक बोलायला लाग! आदूदादा कसा फडाफडा बोलतो, ते बघून ठेव...असंच काहीतरी बोलत होते!आदूबाळ : (हुरळून) खरंच असं म्हणाले? वॉव!! परवा तू त्या कार्यक्रमात भाषण विसरलास ना, म्हणून म्हणाले असतील!!.अमूबाळ : (कपाळाला आठी घालून) कुठलं भाषण विसरलो मी? छे, काहीतरीच!!आदूबाळ : (गडबडून) तू नाही का म्हणालास की मागली आंदोलनं, कार्यक्रम सगळं विसरून आपण नव्या दमानं पुढे जायला हवं! त्यानंतर तू जेन्युइनली सगळं विसरलास!! आठवतंय?अमूबाळ : (खुलासा करत) हात्तिच्या, ते काही मी विसरलो नव्हतो काही!! आपण मागलं सगळं विसरलं पाहिजे, असं म्हणून मी खरोखर विसरून दाखवलं! हाहा!! तुला काय वाटलं, मी भाषण विसरलो? छे!!आदूबाळ : (च्याट पडून) अस्सं होय? मागल्या खेपेला माझ्यासोबत प्रेझेंटेशन करतानासुद्धा तू असाच विसरला होतास!! आठवतंय?अमूबाळ : (पुन्हा खुलासा करत) तेव्हाही मी विसरलो नव्हतो! माझे बाबा आय मीन तुझे काका म्हणाले होते की आदूदादाला बोलू दे!! म्हणून मी जरा ड्रामा केला!!आदूबाळ : (डोकं खाजवत) च्यामारी, माझा उगाच गैरसमज झाला!! मी उलट तुला सांगणार होतो की रोज रात्री झोपताना सारस्वतारिष्ट घे! बरं असतं ते मेमरीला!!अमूबाळ : (नोंद घेत) सारस्वतारिष्ट का? मागवतो!!आदूबाळ : (मूळ विषयावर येत) हां, तर तू कसला डीप विचार करत होतास, ते सांग! मघाशी म्हणालास की युवकांसाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे, वगैरे!अमूबाळ : (गोंधळून) असं म्हणालो मी? ओह...जेन्युइनली विसरलो!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.