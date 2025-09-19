तंत्रज्ञानातून परिवर्तन

अश्विनी वैष्णवआठवतंय, जेव्हा सरकारी कागदपत्र मिळवणे म्हणजे एक कर्मकहाणी होती?सततच्या खेपा, लांबचलांब रांगा, कितीतरी शुल्काचा खर्च? आता हे काम तुमच्या फोनमध्येच होतं. हे परिवर्तन काही अपघाताने घडून आलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही किमया घडवून आणली ती तंत्रज्ञानाच्या कल्पक उपयोजनाच्या जोरावर. मुंबईतील रस्त्यावरचा विक्रेतादेखील तीच युपीआय भरणा प्रणाली वापरतो जिचा वापर एक मोठा कॉर्पोरेट अधिकारीही करतो. तंत्रज्ञान सर्वांसाठी सारखे..तंत्रज्ञानाचे सर्वांसाठी लोकशाहीकरण करणे, हा प्रत्येक डिजिटल उपक्रमाचा उद्देश आहे. जी कल्पना गुजरातमध्ये एक प्रयोग म्हणून राबवण्यात आली, तीच भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा पाया बनली. २०१४ मध्ये ते गुजरातमधील अनुभव आणि ज्ञान घेऊन दिल्लीत आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, ‘इंडिया स्टॅक’ ही जगातील सर्वात समावेशक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आकारास आली. ''जनधन-आधार-मोबाईल’ त्रिसूत्रीने त्याचा पाया रचला.जनधन खात्यांमुळे ५३ कोटींहून अधिक लोक बँकिंग व्यवस्थेत आले. यामुळे आतापर्यंत आर्थिकदृष्ट्या वंचित राहिलेले लोक पहिल्यांदाच औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आले. रस्त्यावरील विक्रेते, रोजंदारी कामगार आणि पूर्णपणे रोख रकमेवर जगणारी ग्रामीण कुटुंबे यांची आता बँकखाती आहेत. यामुळे त्यांना सुरक्षितपणे बचत करता आली, सरकारी लाभ थेट मिळू लागले आणि कर्जदेखील मिळाले..‘आधार’ने नागरिकांना डिजिटल ओळख दिली असून आतापर्यंत १४२ कोटी नोंदणी झाल्या आहेत. सरकारी सेवांपर्यंत पोहचणे अधिक सुलभ झाले आहे, यापूर्वी अनेक कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागत होती. थेट लाभ हस्तांतरामुळे मध्यस्थ दूर झाले आणि गळती कमी झाली. डीबीटीच्या वापरातून आतापर्यंत ४.३ लाख कोटींपेक्षा अधिक बचत झाली आहे. ही बचत अधिकाधिक शाळा, रुग्णालये आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प बांधण्यासाठी वापरली जाते.पूर्वी, ग्राहक पडताळणी ही एक जटिल प्रक्रिया होती. त्यासाठी प्रत्यक्ष कागदपत्रांची तपासणी, हाताने पडताळणी आणि अनेक टचपॉइंट्सची आवश्यकता होती. यामुळे सेवा प्रदात्यांना प्रतिपडताळणी शेकडो रुपये खर्च येत असे. आधार-आधारित ई-केवायसीने हा खर्च प्रति प्रमाणीकरण अवघ्या ५ रुपयांपर्यंत कमी केला आहे. आता अगदी छोट्यातील छोटे व्यवहार देखील आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य झाले आहेत.यूपीआयने भारताच्या देयक पद्धतीत परिवर्तन घडवून आणले आहे. सुरुवात झाल्यापासून ५५ कोटींहून अधिक वापरकर्त्यांनी व्यवहार केले आहेत. केवळ ऑगस्ट २०२५ मध्ये, २४.८५ लाख कोटी रुपये किमतीचे २० अब्जाहून अधिक व्यवहार झाले. पैसे हस्तांतर ही आता बँकेची अनेक तासांची सत्त्वपरीक्षा राहिली नाही तर दोन सेकंदांपेक्षा कमी वेळात होणारे फोन स्कॅनिंग बनले आहे. बँकेला भेट देणे, रांगेत उभे राहणे आणि कागदपत्रे जवळजवळ कालबाह्य झाली आहेत. आता त्यांची जागा त्वरित QR कोड पेमेंटने घेतली आहे.आज, भारत जगातील निम्मी वास्तविक वेळेतील डिजिटल पेमेंट हाताळतो. एक दशकापूर्वी, भारत मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेवर अवलंबून होता. पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीने ‘जेएएम’ त्रिसूत्री आणि युपीआय पायाभूत सुविधांना अंतिम स्वरूप दिले..जेव्हा कोविड संकट आले तेव्हा त्यांनी डिजिटल व्यवहारांचे आवाहन केले , तेव्हा परिसंस्थेची साथ मिळाली. परिणामी, युपीआयद्वारे आता जागतिक स्तरावर व्हिसापेक्षा जास्त व्यवहार होतात. एक साधा मोबाइल फोन आता बँक, पेमेंट गेटवे आणि सेवाकेंद्र बनला आहे.प्रगती (PRAGATI) ने प्रशासनाचे दायित्व आमूलाग्र बदलून टाकले आहे. हा मंच पंतप्रधानांना मासिक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे थेट प्रकल्प देखरेखीमध्ये जोडतो. जेव्हा अधिकाऱ्यांना माहीत असते की, पंतप्रधान थेट व्हिडिओवर त्यांच्या कामाचा आढावा घेतील, तेव्हा जबाबदारी आपोआप येते. उदाहरणार्थ, प्रगतीच्या आढाव्यादरम्यान प्रलंबित महामार्ग प्रकल्पाकडे त्वरित लक्ष वेधले जाते. अधिकाऱ्यांना विलंबाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. यामुळे जलद गतीने सुधारणा होतात आणि शेवटी नागरिकांना त्याचा फायदा होतो.सर्वांसाठी तंत्रज्ञानतंत्रज्ञानाने शेती आणि आरोग्यसेवेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. हरियाणातील शेतकरी जगदेव सिंग यांचेच उदाहरण घ्या. ते आता पीक निर्णय घेण्यासाठी एआय ॲप्स वापरतात. त्यांना आपल्या फोनवर हवामानाची वास्तविक अद्ययावत माहिती आणि मातीच्या आरोग्याचा तपशील मिळतो. पीएम-किसान योजनेद्वारे ११ कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल पद्धतीने थेट उत्पन्नाची मदत मिळते. डिजीलॉकरचे आता ५७ कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत आणि ९६७ कोटी कागदपत्रांचा डिजिटल पद्धतीने संग्रह केला आहे. तुमचा वाहन चालवण्याचा परवाना, पदवी प्रमाणपत्रे, आधार आणि इतर अधिकृत कागदपत्रे तुमच्या फोनमध्ये सुरक्षित राहतात.रस्त्यावर असताना पोलिस तपासणीसाठी आता कागदपत्रे हुडकण्याची गरज नाही. फक्त डिजीलॉकरवरून तुमचा डिजिटल परवाना दाखवा. त्वरित आधार प्रमाणीकरणामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे आता सोपे झाले आहे. पूर्वी वाहून न्यावे लागणारे कागदपत्रांचे फोल्डर आता तुमच्या खिशात मावते..अंतराळ आणि नवोन्मेषभारताने पहिल्याच प्रयत्नात मंगळावर पोहोचणे आणि तेही हॉलिवूड चित्रपटापेक्षा कमी बजेटमध्ये. मार्स ऑर्बिटर मिशनला फक्त ४५०कोटी खर्च आला. यावरून सिद्ध होते की भारतीय अभियांत्रिकी जागतिक दर्जाचे निकाल देऊ शकते. चांद्रयान-३ मुळे भारत चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग करणारा चौथा देश आणि चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणारा पहिला देश बनला आहे. इस्रोने एकाच मोहिमेत १०४ उपग्रह प्रक्षेपित करून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. भारतीय रॉकेट आता ३४ देशांसाठी उपग्रह वाहून नेतात. गगनयान मोहिमेमुळे भारत स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून मानवांना अंतराळात पाठवणारा चौथा देश बनेल. पंतप्रधान मोदी आपल्या शास्त्रज्ञांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे राहिले आणि त्यांच्या क्षमतेवर त्यांनी १००% विश्वास ठेवला.जागतिक नेतृत्वजेव्हा कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव झाला तेव्हा जगाला लस वितरणाच्या गोंधळाचा सामना करावा लागला. मात्र त्याला भारताने आपल्या ताकदीने प्रतिसाद दिला.कोविन प्लॅटफॉर्म विक्रमी वेळेत तयार करण्यात आला - जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेसाठीचा एक व्यापक डिजिटल उपाय. या प्लॅटफॉर्मने डिजिटल अचूकतेसह २०० कोटी लसींच्या मात्रांचे व्यवस्थापन केले. कोणताही काळाबाजार नाही, कोणताही पक्षपात नाही, फक्त पारदर्शक वाटप.ॲप्स बनवण्यापूर्वी तुम्ही "हॅलो वर्ल्ड" ने सुरुवात करता.इलेक्ट्रॉनिक्सचे उत्पादन त्याच दिशेने जाते. देश प्रथम असेंब्लीमध्ये प्रभुत्व मिळवतात, नंतर सब-मॉड्यूल, घटक आणि उपकरणे तयार होतात. भारताचा प्रवास या प्रगतीला प्रतिबिंबित करतो.पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीमुळे, आता सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये मोठी झेप घेण्यासाठी भारत सज्ज झला आहे..भारतामध्ये डिझाइनक्षमता खूप पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. जगातील २० टक्क्यांहून अधिक चिप डिझाइनर्स भारतातील आहेत. त्यामुळे आज भारत डिझाइन प्रतिभेचे जागतिक केंद्र बनला आहे. आता तर भारताने २nm, ३nm आणि ७nm चिप्स डिझाइन करण्याची क्षमताही आत्मसात केली आहे. इतकेच नाही तर आज जगात वापरल्या जाणाऱ्या या चिप्सचे डिझाइन भारतातच तयार केले जाते. सध्या भारत उत्पादन (fabs) आणि पॅकेजिंग सुविधांवर भर देत असून, हा नैसर्गिक बदल आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे, हा दृष्टिकोन केवळ उत्पादनापुरता मर्यादित नाही,तर त्या ही पलिकडे सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी लागणारी रसायने, वायू आणि इतर विशेष साधन सामग्रीसाठीही याअंतर्गत पाठबळ पुरवले जात आहे. यामुळे केवळ काही कारखानेच उभे राहत नसून, याबाबतची संपूर्ण परिसंस्थाच उभी राहत असल्याचेही आपण समजून घ्यायला हवे.पंतप्रधान मोदी यांना मूल्य साखळीच्या बाबतीत असलेले स्पष्ट आणि गहिरे ज्ञान. यामुळेच तर या क्षेत्रांमधील भारताची ही प्रगती शक्य झाली आहे. आता टप्प्याटप्प्याने क्षमता निर्माण करणे आणि पुढच्या टप्प्याकडे वळण्याआधी मूल्यसाखळीतील प्रत्येक स्तर मजबूत करत जाणे, हेच त्यांच्या या क्षेत्रासाठीच्या कार्यशैलीचे सूत्र आहे..हुशारीने उभारलेल्या पायाभूत सुविधापीएम गति शक्ती पोर्टलसाठी मोठ्या स्तरावर जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. दुसरीकडे प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचे डिजिटल मॅपिंग केले जात आहे. आता वेगवेगळ्या विभागांचे काम स्वतंत्रपणे न चालवता रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आणि बंदरांचे नियोजन एकत्रच केले जाते आहे. यामुळे स्वाभाविकपणे समन्वयाच्या अभावामुळे होणारे विलंब टाळले जात असल्याचेही आता आपण अनुभवत आहोत.हे ही आपण लक्षात घ्यायला हवे की, IndiaAI Mission मुळे आता आपल्याला ३८,००० पेक्षा जास्त जीपीयू जागतिक दराच्या एक तृतीयांश किमतीत उपलब्ध झाले आहेत. यामुळे स्टार्टअप्स, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना दर ताशी सरासरी केवळ ६७ रुपये इतक्या अल्प दरात सिलिकॉन व्हॅलीच्या दर्जाची संगणकीय क्षमता मिळाली आहे.त्याचवेळी AIKosh या व्यासपीठावर हवामानापासून ते जमिनीच्या आरोग्यापर्यंत २,००० हून अधिक माहितीसाठा संच(datasets) उपलब्ध करून दिले आहेत. हे माहितीसाठा संच भारतातील भाषा, कायदे, आरोग्य विषयक सेवा सुविधा आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी विकसित केल्या गेलेल्या स्वदेशी एलएलएम (LLMs) ला उपयुक्त ठरणार आहेत.नवोन्मेषाना दडपून टाकणाऱ्या कठोर नियमांऐवजी, सरकारने तंत्रज्ञान सुरक्षा उपायांमध्ये गुंतवणूक केली. डीपफेक, गोपनीयतेच्या समस्या आणि सायबरसुरक्षा धोक्यांना तोंड देण्यासाठी विद्यापीठे आणि आयआयटी एआय-संचालित साधने विकसित करत आहेत. हा दृष्टिकोन जबाबदार वापर सुनिश्चित करताना नवोन्मेषाला चालना देत आहे.केवडिया येथे साकारण्यात आलेला 'स्टॅचू ऑफ युनिटी' हा १८२ मीटर उंच जगातील सर्वात उंच पुतळा आहे. थ्री डी मॉडेलिंग आणि ब्रॉन्झ क्लॅडिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारण्यात आलेल्या या पुतळ्याला पाहण्यासाठी दरवर्षी ५८ लाख पर्यटक भेट देतात. या प्रकल्पामुळे हजारो रोजगार निर्माण झाले आणि केवाडियाचे रूपांतर एका पर्यटन केंद्रात झाले.३५९ मीटर उंचीचा चिनाब पूल काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडतो. ऐझॉल रेल्वे मार्ग हा नाविन्यपूर्ण हिमालयीन बोगदापद्धतीचा वापर करुन बांधण्यात आला असून तो अतिशय कठीण भूप्रदेशातील बोगदे आणि पुलांमधून जातो. तर नव्याने बांधण्यात आलेल्या पांबन पुलाच्या रूपाने शतकानुशतके जुन्या संरचनेची जागा आधुनिक अभियांत्रिकीने घेतली आहे. हे केवळ अभियांत्रिकीमधले चमत्कार नाहीत. तर यामधून भारताला तंत्रज्ञान आणि दृढनिश्चयाद्वारे जोडण्याची मोदीजींची दूरदृष्टी दिसून येते..मानवतावादी पैलूपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तंत्रज्ञानाची जाण आहे मात्र त्यापेक्षाही अधिक त्यांना लोकांची उत्तम जाण आहे. त्यांची अंत्योदयविषयक दूरदृष्टी प्रत्येक डिजिटल उपक्रमाचे प्रेरणास्थान आहे. युपीआय हे बहुविध भाषांमध्ये कार्य करते. अगदी गरीब शेतकऱ्याची डिजिटल ओळखदेखील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतीप्रमाणेच आहे.सिंगापूर पासून फ्रान्सपर्यंतची राष्ट्रे 'युपीआय'ने जोडली गेली आहेत. समावेशक विकासासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आवश्यक असल्याचे 'जी२०' परिषदेत मान्य करण्यात आले. जपानने त्यासाठी पेटंट मंजूर केले आहे. भारताने आपल्या उपायांसाठी सुरु केलेले हे धोरण डिजिटल लोकशाहीसाठी जगाचा आदर्श नमुना बनले आहे. गुजरातमधील त्यांच्या सुरुवातीच्या प्रयोगांपासून ते 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेच्या अनावरणापर्यंतचा प्रवास जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे सामर्थ्य दर्शवतो. त्यांनी तंत्रज्ञानाला प्रशासनाचे व्याकरण बनवले आहे. त्यांनी हे दाखवून दिले आहे की जेव्हा नेते मानवतेसह तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करतात, तेव्हा राष्ट्रे भविष्यात मोठी झेप घेऊ शकतात.(लेखक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स,माहिती- तंत्रज्ञान व रेल्वेमंत्री आहेत.) 