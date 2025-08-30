मधुगंधी बकुळ

डॉ. कांचनगंगा गंधे (पुणे)अशोककुमार सिंग (लखनौ)बकुळ, पारिजात आणि सोनचाफा म्हणजे दैवी फुलांचे ‘त्रिमूर्ती.’ ही तीनही फुलं म्हणजे हिंदू लोकसंस्कृती, जीवनशैली आणि ऋषीमुनींसारख्या पूर्वसूरींशी खोलवर जोडलेलं नातं! एप्रिल-मे महिन्याच्या दाहकतेमध्ये बकुळीच्या फुलांना बहर येतो, तेव्हा सुगंधाची परमावधी गाठलेली ही फुलं वाळल्यानंतरही श्रावण-भाद्रपदापर्यंत सुवासिक राहतात. सुगंधी फुलांपैकी बकुळीचं एकमेव फूल असं आहे, की त्याचा वास फूल वाळल्यानंतरही टिकून राहतो, म्हणूनच की काय वाळलेली बकुळीची फुलंसुद्धा देवपूजेत वापरतात. हा मान एकट्या बकुळ फुलालाच मिळालेला आहे..बकुलो मधुगन्धश्च सिंहकेसरस्तथा।बकुलस्तुवरोऽनुष्णः कटुपाकरसो गुरूः।।कुळ म्हणजे सांस्कृतिक आणि वनस्पती वैभवाचं, शुद्धता, अध्यात्माचं प्रतीक. बकुळ फुलांचा मधुगंध म्हणजे सुगंधाच्या परमावधीचा कळस. संत्र्याच्या आणि निशिगंधाच्या एकत्रित वासाची आठवण करून देणारा. ‘२-फेनिल इथॅनॉल’ हा उडाऊ रासायनिक घटक म्हणजे सुगंधाचा परमोच्च बिंदू गाठणारा मुख्य स्रोत. त्याच्या मदतीला असणाऱ्या रासायनिक घटकांमुळे आपल्या मेंदूतल्या ‘वास’ केंद्राला चालना मिळते आणि मधुगंधाची महती कळते, अन् मन उत्साही राहतं..वृंदावनात यमुनेच्या काठी बकुळ वृक्षाच्या छायेत अनेक गोपिकांसह श्रीकृष्ण बासरी वाजवत असल्याचे अनेक संदर्भ आहेत. याशिवाय वामनपुराण, रामायण, महाभारत, ब्रह्मवैवर्त पुराणम्, कालिदासाने लिहिलेले अनेक ग्रंथ, बाणभट्टाने लिहिलेली काही गद्यकाव्य अशा अनेक प्राचीन साहित्यात बकुळ फुलांचा सुगंध दरवळलेला आहे. यात अनेक ठिकाणी बकुळ फुलांचा उल्लेख ‘केसर’ असाही केला आहे. याखेरीज मधुपुष्प, चिरपुष्प, सीधुगन्ध, सुरभि, भ्रमरानन्द, वाकुला, मौलसरी अशा अनेक नावांनी बकुळ फुलांचा सुगंध सर्वत्र पसरलेला आहे. वनस्पतिशास्त्रात त्याचं नाव आहे ‘माम्युसॉप्स एलिनगी.’बकुळीची फुलं ही शुद्धता आणि अध्यात्म्याचं प्रतीक मानतात. याच्या सुवासाने ध्यानधारणेसाठी मन एकाग्र होतं. बकुळीचा उल्लेख भगवतगीतेमध्ये ‘निसर्गाचा आध्यात्मिक मार्गदर्शक’ असा केला आहे. बकुळ वृक्षाच्या उत्पत्तीविषयी पुलत्स्य ऋषींनी नारदमुनींना एक श्लोक सांगितला-नाभिस्थानं शुभाकारं यदासीद् वज्रभूषितम।तज्जातं केसरारण्यं बकुलं नामतो मुने।।.हे नारदमुने, मदनाच्या धनुष्याची जी चांगल्या, शुभ आकाराची, रत्नजडित हे नारदमुने, मदनाच्या धनुष्याची जी चांगल्या, शुभ आकाराची, रत्नजडित दोरी होती तिच्यापासून केसरारण्य म्हणजे बकुळ वृक्षांचे अरण्य निर्माण झाले. बकुळ वृक्ष हा मध्यम उंचीचा, गोलाकार डोलारा असणारा, सदाहरित वृक्ष. गडद हिरव्यापानांचा वृक्ष अरण्याचं वैभव वाढवतो, एवढंच नव्हे तर सावली देणारा हा वृक्ष अनेक किडे, किटक, फुलपाखरं, छोट्या पक्ष्यांचं आश्रयस्थानही आहे. याच्या सुगंधी फुलांमुळे येणाऱ्या वासामुळे त्यातल्या शुद्ध नैसर्गिक मधाचा स्वाद घेण्यासाठी अनेक किडे, कीटक त्याच्याकडे झेपावतात. त्यामुळेच तिथल्या अन्नसाखळ्या, अन्नजाळ्या अबाधित राहतात आणि तिथली ‘पारिस्थितीकी’चे संतुलन राखण्यासाठी मदतच करतात.ॉ.सर्वगुणसंपन्न असलेला बकुळ आयुर्वेदात, राजनिघण्टुसारख्या औषधी ग्रंथांमध्येही त्याचं महत्त्व सांगितलेलं आहे. त्याचे औषधी उपयोग अनेक श्लोकांमधून सांगितले आहेत.बकुलकुसुमञ्च रुच्यं क्षीराढ्यं सुरभि शीतल मधुरम्।स्निग्ध कषायं कथितं मलसङ्ग्रहकारकं चैव।।असा हा दैवी, मधुगंधी बकुळ कसा वाढवावा हे सारंगधर या विद्वानाने १३६३ मध्ये वृक्ष आयुर्वेदात ‘उपवन विनोद’ या प्रकरणात सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.